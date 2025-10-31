【間借り店舗で試せる新しいマーケティングの場】企業の商品開発や新規事業開発を支援する「シェアレストラン for Business」を本日より開始

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役：成瀬哲也）の100%子会社である株式会社シェアレストラン（本社：東京都中央区、代表取締役：武重準）は、間借り店舗を活用した企業向けテスト販売および新規事業開発支援サービス「シェアレストラン for Business」を本日より開始しました。

「シェアレストラン for Business」https://share-restaurant.biz/for-business-lp/

「シェアレストラン」は、これまでに1,000件以上の間借り店舗を支援し、飲食店開業の新しいスタイルを提案してきました。今回新たに始まる「シェアレストラン for Business」は、そのノウハウを生かし、企業の商品開発・マーケティング支援に特化したサービスです。間借り営業中の店舗で商品を販売し、販売データやアンケート、SNS反応などを通じてリアルな顧客の反応を収集・分析できます。これにより、商品開発や販売戦略にすぐに活かせることが特長です。また、低コスト・短期間で実施でき、企画設計から店舗手配、データ回収・レポート作成までを一括で代行する「お任せコース」も用意しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。

本サービスの利用方法はシンプルです。会員登録後に希望する店舗を検索し、現地で内見を行います。商品提供の環境などを確認した上で契約を締結した後に、テスト販売を開始。販売期間中は販売データやアンケート、SNS反応などを通じて顧客の反応を収集・分析することができます。

この「シェアレストラン for Business」を活用し、株式会社吉野家は商品化に至っていないメニューを期間限定でテスト販売し、顧客データをもとに今後の商品開発へとつなげます。

【吉野家実施イベント】

名称：「幻の逸品グランプリ」

場所：大衆酒場 げん（東京都中央区日本橋蛎殻町1-37-9）

期間：2025年11月4日（火）～11月28日（金） ※平日のみ開催

提供メニュー：

1週目「てりやき鶏重」1,000円（税込）

2週目「豚味噌重」1,000円（税込）

3週目「ぼっかけ丼」1,000円（税込）

4週目「牛じゃが丼」1,000円（税込）

今後も「シェアレストラン」は、飲食業界における新たな価値創造と、多様な食文化の発展に貢献して

まいります。

参考：

飲食店の開業を専門とした間借りのマッチングサービス「シェアレストラン」が描く飲食業の新たな可能性- 累計開業実績1,000店舗、年間流通総額1億円を突破 -

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08813/e10d0008/4417/426a/af13/4a29ccba435f/140120250528568709.pdf