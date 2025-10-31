カルティクラウド、「マイページ機能」β版をリリース　スマホでAI姿勢分析結果やカルテの確認、アクティビティの記録が可能に

株式会社Sapeet

株式会社Sapeet（本社：東京都港区、代表取締役社長：築山 英治、以下Sapeet）は、自社で開発・運営するAI姿勢分析システム「カルティ シセイカルテ」（以下、シセイカルテ）および接客支援システム「カルティ マルチカルテ」（以下、マルチカルテ）において、「マイページ機能」β版をリリースしました。

マイページ機能は、お客様専用のオンラインページを提供し、店舗とお客様の間でデータを共有・管理できる機能です。現在、β版としてすべての導入店舗に無料で提供しています。

機能開発の背景

シセイカルテおよびマルチカルテは、鍼灸整骨院・整体院・フィットネスクラブ・パーソナルジム・歯科医院などのウェルネス業界をはじめ、様々な事業者で接客力やお客様の満足度の向上を目的に導入・活用されています。Sapeetでは、本システムの導入にとどまらず継続的な伴走支援を行うなかで、実際にご活用いただいている店舗から、お客様への情報共有をよりスムーズに行える仕組みや、個別最適化されたサービス提供を充実させたいといった声をいただきました。



その一環として今回、本サービスをご利用いただいている店舗とお客様双方の利便性をさらに高めるため、「マイページ機能」β版をリリースしました。

本機能のリリースに先駆けてテスト導入をしていただいた店舗からは、「分析結果をお客様がいつでもご覧になれることにメリットを感じた」「お客様への情報共有が便利で簡単になった」「お客様の“自分ごと化”が進み、モチベーション向上につながった」等のお声をいただいております。

マイページ機能の概要と特徴

＜お客様にとってのメリット＞

■ いつでもデータが確認できる

スマホがあればマイページへログインするだけで、いつでもどこでも自身のカルテやAI姿勢分析結果を確認可能です。

■ 毎日のセルフケアやトレーニングの記録や管理も便利に

マイページで、店舗おすすめのセルフケアやトレーニングのメニューを確認し、実施記録を自身で管理できます。実施状況はカレンダー形式で可視化されます。

■ シンプルな手順でアカウント作成が完了

店舗と連携したお客様専用のQRコードから、迷わず簡単に登録が可能です。さらにLINE連携で新規アカウントを作成すれば、登録時の手入力の手間を省けるため、よりスムーズにアカウントを作成できます。

＜店舗にとってのメリット＞

■ データ共有の手間を大幅削減

従来は、AI姿勢分析を行う度に店舗からお客様に結果を都度送る仕様でしたが、今後はお客様のアカウントと店舗を一度連携するだけで、必要な情報が自動的にマイページへ反映されます。これにより店舗の手間を削減し、スムーズな情報共有を実現します。

■ より的確なサポートを実現

お客様一人ひとりの身体状況に合わせて、トレーナーがセルフケアやトレーニングメニューを設定できます。実施状況の記録を確認できるため、次回来店時にはより的確なアドバイスやサポートの提供が可能です。

■ お客様の来店率および満足度の向上

お客様がいつでも自身のデータにアクセスできることで、身体の変化を実感しやすくなり、次の来店への意欲を高めます。継続的な来店によって身体の改善が促される等の好循環が生まれるため、お客様の満足度向上が期待できます。

「マイページ機能」β版をご検討の店舗関係者様へ

ご利用には「マイページ」権限が必要です。ご興味やご不明な点がございましたら、担当者またはサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。下記からも問い合わせいただけます。

https://sapeet.com/contact-service

今後の展開

Sapeetは、カルティクラウドのマイページ機能を起点として、店舗とそのお客様のつながりをより強固にし、お客様の満足度および信頼感の向上を図る機能を追加してまいります。

現場スタッフのフィードバックをもとに運用の改善提案を行うとともに、AI分析結果を活用した顧客コミュニケーションの最適化にも取り組み、現場とお客様の双方にとってより良い接客体験を提供できるよう、サービスの進化を続けてまいります。

株式会社Sapeetについて

Sapeetは、AIで企業独自のベテラン知見を解析し、競争優位性につながるコア業務の価値を増幅・拡張するExpert AI事業を運営する東京大学発ベンチャーです。コミュニケーションAIや身体分析AIを使いやすいシステムとして提供し、企業のAI×人間の協業体制構築を支援します。



会社名 ：株式会社Sapeet

所在地 ：東京都港区芝五丁目13番18号 いちご三田ビル8階

代表者 ：代表取締役社長 築山 英治

上場市場 ：東京証券取引所 グロース（証券コード：269A）

URL ：https://sapeet.com/



