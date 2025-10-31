公益社団法人日本医師会

皆さんは11月1日は何の日かご存知でしょうか？

11月1日は「いい医療の日」です。

「いい医療の日」は日本医師会（会長：松本吉郎）がより良い医療のあり方について国民と医師が共に考えながら、更なる国民医療の向上に寄与していくことを目的として、2017年に語呂合わせ（「いい（11）医（1）療の日」）により制定したものです。ちなみに、11月1日は日本医師会の設立記念日でもあります。

日本医師会では公式ホームページにも関連するコーナーを設けて、その普及に取り組んでいますが、このたび、本コーナーをリニューアルしました。

ホームページはこちら :https://www.med.or.jp/people/iiiryo/

本コーナーでは、「いい医療の日」をきっかけとして、ご自身のみならず、ご家族の健康について考えてもらいたいとの思いを込めてその実践例として、(1)予防接種を受けること、(2)健診・検診を受けること、(3)医療機関を受診すること、(4)生活のスタイルを見直すこと、(5)故郷のご両親と連絡を取ること、(6)認知症について考えること、(7)人生の最期について考えてみること―などを具体的に提案。項目ごとに参考となるリンク先も紹介しています。

また、今回示した７つの例をスムーズに実践に移すためには、かかりつけ医が重要な役割を果たすとして、かかりつけ医をもつようことも呼び掛けています。

日本医師会では、「ホームページをご覧頂くばかりでなく、『いい医療の日』である11月1日をきっかけとして、具体例のうちの1つでも実践に移していただければありがたい」としています。

公益社団法人 日本医師会

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



所在地▷ 東京都文京区本駒込2-28-16

公式ホームページ▷ https://www.med.or.jp



