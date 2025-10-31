マックスマーラ, 冨永愛、新井貴子、美佳を起用した「THE CAMEL, timeless」キャンペーンビジュアルを公開

株式会社マックスマーラ ジャパン

マックスマーラは、2025年 秋冬の新作キャンペーン「THE CAMEL, timeless」を発表いたします。本キャンペーンでは、ブランドを象徴するキャメルカラーと上質なキャメル素材に宿る、時を超えるエレガンスの精神を讃えます。それは、卓越したクラフツマンシップの結晶であり、マックスマーラが受け継いできた美学と伝統を象徴するものです。

キャメル素材が放つ普遍的な魅力は、マックスマーラのレガシーそのもの。マックスマーラは、内なる洗練を宿す“クワイエットラグジュアリー”の代名詞として、その価値を体現し続けています。

本キャンペーンのビジュアルには、俳優・モデルの冨永愛、モデルの新井貴子、モデルの美佳の3名を起用。自然との調和の中に強さを見いだし、自らの道を切り拓く、しなやかで意志ある女性像を描き出します。

『「強さ」とは、力を誇示することではなく、自分を受け止め柔軟に向き合う事。マックスマーラは

そんな多面的な強さを体現するブランドです。』―― 冨永愛

『挑戦を続ける中で、私が大切にしているのは「続けること」。マックスマーラの服は、

その静かな意志を映し出してくれる存在です。』―― 新井貴子

『悩んで立ち止まるよりも、動き出すこと。愛を持って自分と向き合う人こそ

真に強いと思います。』―― 美佳

本ビジュアルは、10月31日(金)よりマックスマーラ公式サイト内の特設サイトにて掲載されます。また、11月21日(金)～30日(日)までOMOTESANDO CROSSING PARK（東京・表参道）では、キャンペーンの世界観を体現したポップアップストアを開催いたします。

【ポップアップストア概要】

開催場所 ：OMOTESANDO CROSSING PARK

開催期間 ：11月21日(金)～30日(日)

所在地 ：東京都港区南青山５丁目１－１

代表電話 ：0120-030-535

営業時間 ：11:00～20:00 (＊21日のみ12:00オープン)

公式サイト特設ページ：https://jp.maxmara.com/editorial/the-camel-campaign

#MaxMara