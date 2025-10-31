【イプロス】今週からガーデン・エクステリア特集を開始。様々なテーマの製品・サービスを紹介

株式会社イプロス

BtoB情報検索サイト「イプロス」「イプロスものづくり」を運営する株式会社イプロス（本社：東京都港区）は、「イプロスものづくり」にて、2025年10月27日（月）から「ガーデン・エクステリア特集」を開催中。さまざまな製品・サービスをまとめて紹介しています。





https://www.ipros.com/feature/107557/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251031_tokusyu_garden

▼リフォーム用高機能断熱材


▼屋外用ペレットストーブ


▼耐踏圧型芝生保護マット


など、暮らしの魅力を高めるガーデン・エクステリア関連の製品・技術・サービスをご紹介しています。




https://www.ipros.com/feature/107557/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251031_tokusyu_garden_2


▽▼▽今週開始の特集▽▼▽


◎ウェブ搬送技術特集　◎表面処理技術特集　◎SDGs特集　◎流量計特集　　◎粉体特集


◎物流倉庫向け製品・サービス特集　◎火災・煙対策特集　◎ガーデン・エクステリア特集




【企業紹介】

株式会社イプロスは、株式会社キーエンスの100%子会社として発足。


以降20年以上にわたってBtoB情報検索サイトを運営し、サイトを通じた販促支援を行っています。


イプロスの会員登録数は186万人を超え、8年連続国内No.1(※)の規模を誇るサイトです。


※2025年5月末時点（株）東京商工リサーチ調べ



【サイト紹介】

〇 イプロスものづくり（https://mono.ipros.com/(https://mono.ipros.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251031_tokusyu_garden)）


これまで数多くの技術者や研究者、製造現場の担当者に信頼されてきた、


製造業とライフサイエンス分野に特化したBtoB情報検索サイトです。



〇 イプロス（https://www.ipros.com/(https://www.ipros.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251031_tokusyu_garden)）


建設、IT、物流、エネルギー、環境など、


製造業以外の幅広い業界に対応したBtoB情報検索サイトです。