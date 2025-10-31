【FRONTIER】16インチQHD液晶、リフレッシュレート180Hzの高速描画でゲームも作業もスムーズなノートPC「XNシリーズ」新発売
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、16インチQHD液晶のゲーミングノートPC「XNシリーズ」の販売を2025年10月31日（金）より開始しています。
■製品概要
このたび販売を開始する「XNシリーズ」は、AI処理を高効率に実行するNPUを備えたインテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HXと、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載したゲーミングノートPCです。16インチの大画面がクリアな視界とスムーズな動きを提供し、ゲームだけでなくクリエイティブな作業にも最適で、さまざまな用途でご活用いただけます。天板とパームレスト部には、深みのあるダークブラウンを採用し、落ち着きのある高級感と洗練されたデザインが特徴で、従来のゲーミングPCにありがちな派手なデザインとは一線を画します。オフィスやカフェなどでも違和感なく使用できます。
ラインナップは、メモリやSSD容量が異なる3機種をご用意しており、用途やご予算に合わせて最適な構成をお選びいただけます。
この製品は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2025年10月31日（金）より販売を開始しています。
■ XNシリーズはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejXnArl/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
■製品の特長
＜解像度QHD/リフレッシュレート180Hzの液晶を採用＞
リフレッシュレート180HzのQHD（2560 x 1600ドット）の液晶パネルを搭載し、一般的な60Hzの液晶よりもゲーム画面が滑らかに動くため、コンマ数秒の反応の差で勝敗に影響が出るゲームにおいて、優位にプレイが可能です。
アスペクト比は16:10と従来の16:9の液晶パネルよりも縦方向に表示面積が増え、表計算ソフトなどが、より使いやすくなりました。
＜インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HX搭載＞
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HXは、AI処理を実行するNPU「Intel AI Boost」を搭載しており、対応アプリケーションを使用することで、マルチタスクの高速化や生産性の向上を実現しました。コア構成はP-core（Performance-cores）とE-core（Efficient-cores）の2階層で、世代改良により応答性や効率性が向上しています。NPUとCPU/GPUの協調により、省電力かつ高速なAI処理を実現します。
＜NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU搭載＞
ノートPC向けGeForce RTX 5060 Laptop GPU は、NVIDIA Blackwell アーキテクチャを採用しています。リアルタイムレイトレーシング機能をハードウェアで行なう第 4世代RTコアや、第 5 世代Tensorコアを活用しAIによるフレーム生成を行うNVIDIA DLSS 4 技術により、前世代から飛躍的に性能が向上しています。最新の技術によって、ゲーマーのみならずクリエイターに必要なパフォーマンスを十分に発揮することが可能です。
＜DDR5メモリ搭載＞
次世代規格のDDR5メモリを搭載。DDR4メモリと比較して消費電力を抑えつつも、データ転送速度が高速化しており、パフォーマンスが大きく向上しています。
＜無線LANWi-Fi7を内蔵＞
Wi-Fi 7に対応し、送信と受信を各2ストリームずつ並列処理する「2x2」MIMO方式の採用により、最大5.8Gbps（理論値）という高速通信を実現しました。高解像度の動画もストレスなくストリーミング再生が可能です。また、 Bluetooth 5.4にも対応していますので、低遅延のワイヤレスイヤホンもご利用いただけます。
＜高解像度で出力可能な外部ディスプレイ出力端子＞
右側面のUSB Type-C 1つと背面のHDMIポート 1つとUSB Type-C 1つを外部ディスプレイに接続することで、ノート本体の液晶と合わせて最大4画面の同時出力が可能です。
【右側面】USB Type-C 3840×2160 / 160Hz 【背面】HDMI 3840×2160 / 170Hz、USB Type-C 3840×2160 / 170Hz
※全てのモニタへの接続及び動作を保証するものではありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333214&id=bodyimage1】
