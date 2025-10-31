大学入試に備えた高校生活の在り方とは？11/8（土）、「城南コベッツ」が中3保護者対象「高1で決まる！大学受験攻略セミナー」をオンライン開催します。
2025年11月8日（土）、株式会社城南進学研究社（所在地：神奈川県川崎市・代表取締役社長CEO：千島克哉。以下「当社」）が運営する“成績保証のある個別指導塾”「城南コベッツ」は、中学3年生のお子様をお持ちの保護者の方を対象としたセミナー「高1で決まる！大学受験攻略セミナー」をオンライン開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333186&id=bodyimage1】
今や「大学入学者のうち3人に2人が総合型・学校推薦型選抜の合格者である」という時代。特に中堅私大までではこの傾向が顕著で、「高1からの内申点」や「英語検定試験のスコア」が重要になっています。今年度から拡大が予想される「基礎学力テスト型入試」も主要な方式となる可能性があるなど、現在の大学受験は保護者世代が経験したものから大きく変化。そのような現在においては、「大学受験に向けて早い段階から対策を行っていたかどうか」が入試結果を大きく左右します。
城南コベッツは、こうした新しい入試時代に必要な「高校生活の過ごし方」と「保護者が知るべきこと」をお伝えするセミナー「高1で決まる！大学受験攻略セミナー～保護者が知っておくべき新しい入試時代の準備ポイント～」を実施。「難関大学を目指したいが、中堅大学は確実に合格しておきたい」という場合どのような高校生活を送るべきかなど、新しい大学入試に対応した高校生活の在り方についてお話しいたします。
講師を務めるのは、20年以上大学受験を中心とした指導に携わってきた川島隆・上級エキスパート。長年にわたって蓄積されたノウハウをオンラインで提供いたします。城南コベッツにお通いでない方も参加できるセミナーです。この機会にぜひご参加ください。
【「高1で決まる！大学受験攻略セミナー～保護者が知っておくべき新しい入試時代の準備ポイント～」概要】
日時： 2025年11月8日（土） 14:00～15:00
対象： 中学3年生のお子様をお持ちの保護者の方（城南コベッツにお通いでない方もご参加いただけます）
形式： オンラインセミナー（Zoomを利用）
参加費： 無料（要事前申込）
内容：
・「高3から頑張る」時代から「高1・2で頑張る」時代に
・学力一発勝負は難関大学のみに。中堅大学までは「総合型・学校推薦型選抜」で内申点や英語資格重視
・成否のカギは「高2終了時までに実用英語技能検定で2級を取る」こと ほか
お申込み： https://najb.f.msgs.jp/webapp/form/23673_najb_149/index.do
締切： 2025年11月6日（木） ※定員になり次第締め切り
■「城南コベッツ」について■
1961年開校の大学受験対策予備校「城南予備校」を母体とした「城南コベッツ」は、60年以上の実績に基づく指導メソッドと、公立中学生「定期テスト1科目+25点」保証のある個別指導塾です。講師1人に生徒2人までの個別指導と、フルサポートで「個別最適化指導」を追求したスタディ・フリープランで、生徒一人ひとりに最適化されたオーダーメイド学習プログラムを提供します。
ホームページ ： https://www.covez.jp/
■「株式会社城南進学研究社」について■
【会社概要】
●会社名：株式会社城南進学研究社
●所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町22-2
●代表者：代表取締役社長CEO 千島克哉
●URL：https://www.johnan.co.jp/
●事業内容：株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「城南予備校オンライン」などの大学受験教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、英語教育事業、スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
配信元企業：株式会社城南進学研究社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333186&id=bodyimage1】
今や「大学入学者のうち3人に2人が総合型・学校推薦型選抜の合格者である」という時代。特に中堅私大までではこの傾向が顕著で、「高1からの内申点」や「英語検定試験のスコア」が重要になっています。今年度から拡大が予想される「基礎学力テスト型入試」も主要な方式となる可能性があるなど、現在の大学受験は保護者世代が経験したものから大きく変化。そのような現在においては、「大学受験に向けて早い段階から対策を行っていたかどうか」が入試結果を大きく左右します。
城南コベッツは、こうした新しい入試時代に必要な「高校生活の過ごし方」と「保護者が知るべきこと」をお伝えするセミナー「高1で決まる！大学受験攻略セミナー～保護者が知っておくべき新しい入試時代の準備ポイント～」を実施。「難関大学を目指したいが、中堅大学は確実に合格しておきたい」という場合どのような高校生活を送るべきかなど、新しい大学入試に対応した高校生活の在り方についてお話しいたします。
講師を務めるのは、20年以上大学受験を中心とした指導に携わってきた川島隆・上級エキスパート。長年にわたって蓄積されたノウハウをオンラインで提供いたします。城南コベッツにお通いでない方も参加できるセミナーです。この機会にぜひご参加ください。
【「高1で決まる！大学受験攻略セミナー～保護者が知っておくべき新しい入試時代の準備ポイント～」概要】
日時： 2025年11月8日（土） 14:00～15:00
対象： 中学3年生のお子様をお持ちの保護者の方（城南コベッツにお通いでない方もご参加いただけます）
形式： オンラインセミナー（Zoomを利用）
参加費： 無料（要事前申込）
内容：
・「高3から頑張る」時代から「高1・2で頑張る」時代に
・学力一発勝負は難関大学のみに。中堅大学までは「総合型・学校推薦型選抜」で内申点や英語資格重視
・成否のカギは「高2終了時までに実用英語技能検定で2級を取る」こと ほか
お申込み： https://najb.f.msgs.jp/webapp/form/23673_najb_149/index.do
締切： 2025年11月6日（木） ※定員になり次第締め切り
■「城南コベッツ」について■
1961年開校の大学受験対策予備校「城南予備校」を母体とした「城南コベッツ」は、60年以上の実績に基づく指導メソッドと、公立中学生「定期テスト1科目+25点」保証のある個別指導塾です。講師1人に生徒2人までの個別指導と、フルサポートで「個別最適化指導」を追求したスタディ・フリープランで、生徒一人ひとりに最適化されたオーダーメイド学習プログラムを提供します。
ホームページ ： https://www.covez.jp/
■「株式会社城南進学研究社」について■
【会社概要】
●会社名：株式会社城南進学研究社
●所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町22-2
●代表者：代表取締役社長CEO 千島克哉
●URL：https://www.johnan.co.jp/
●事業内容：株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「城南予備校オンライン」などの大学受験教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、英語教育事業、スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
配信元企業：株式会社城南進学研究社
プレスリリース詳細へ