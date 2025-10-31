こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
BASF、ルートヴィッヒスハーフェンに電子材料グレードアンモニア水のプラントを新設
先進的な欧州半導体産業の発展を支援する最先端施設
欧州におけるチップ製造の需要増大に応える新たな生産能力
BASF（本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン）は、半導体製造におけるウェハー洗浄、エッチング、その他の精密プロセスを支援するため、ドイツのルートヴィッヒスハーフェンに最新鋭の電子材料グレードアンモニア水（NH4OH EG）プラントを建設することを発表しました。この極めて重要な超高純度化学品は、欧州における半導体企業の成長と拡大を支え、先進チップ生産のための現地サプライチェーンの強化に貢献するものです。
ルートヴィッヒスハーフェンに新設される電子材料グレードアンモニア水（NH₄OH EG）プラント。ウェハー洗浄、エッチングなど半導体製造における精密プロセスを支援します。
今回のプラントの新設は、急速に進化する市場において技術的競争力を維持するために極めて重要な、欧州半導体業界向けのサプライチェーンの強靭化に向けたBASFの継続的な取り組みと合致するものです。 プラントは、2027年に稼働を開始する予定です。
BASFエレクトロニックマテリアルズのラボは、半導体産業におけるイノベーションとサステナビリティの推進に貢献しています。
欧州ではチップ製造工場の新設や拡張が相次いでおり、アンモニア水をはじめとする半導体グレードの高品質かつ高純度化学品に対する需要が非常に高まっています。このような需要の高まりは、BASFと緊密な協力関係にあるパートナー欧州で新たなチップ製造工場を建設していることにより、さらに加速しています。BASFは、戦略的パートナーとの長期的な関係に基づき、半導体向け化学品のバリューチェーンに投資しています。
BASFルートヴィッヒスハーフェンのフェアブント拠点
新プラントで生産されるNH4OH EGは、先進的なノードのチップテクノロジーに不可欠なものであり、自動車産業や人工知能（AI）をはじめとする欧州の主要産業にとって極めて重要な、次世代半導体の実現を可能にします。
BASFの電子材料部門シニアバイスプレジデントであるイェンス・リーバーマンは次のように述べています。
「この地域における成長を目指すお客様から、長期的な戦略的パートナーとしてBASFを信頼いただいていることを、感謝するとともに誇りに思います。」
また、BASFグローバル事業部門プレジデントであるゴプス・ピレイは次のように述べています。
「今回の新たな投資は、当社の能力をさらに高めるとともに、欧州の半導体産業を支援するという当社のコミットメントとプレゼンスを強化するものです。」
BASFは、イノベーションとサステナビリティの促進に取り組んでおり、新プラントは半導体産業における両分野の推進において重要な役割を果たすとともに、欧州経済にも貢献します。
BASFは、半導体製造に不可欠な高純度の単一バルクケミカルや特殊な化学フォーミュレーションを供給するグローバルリーダーです。洗浄、エッチング、金属蒸着、化学機械的平坦化（CMP：Chemical Mechanical Planarization）といった、半導体製造工程で主に使用される材料の包括的なポートフォリオを提供しています。
※この資料はBASF本社（ドイツ）が2025年10月30日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。
※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。
■BASFのディスパージョン&レジン事業本部について
BASFのディスパージョン&レジン事業本部は、高品質の幅広いポリマーディスパージョン、樹脂、添加剤および電子材料の開発、生産、販売を世界各地で行っています。これらの材料は、コーティング、建設、接着剤、印刷・包装、電子および紙を含む複数の産業のフォーミュレーションに使用されます。ディスパージョン&レジン事業本部は、包括的な製品ポートフォリオと業界に関する広範な知識を生かして、革新的かつ持続可能なソリューションをお客様に提供し、フォーミュレーションの促進に貢献しています。ディスパージョン&レジン事業本部の詳しい情報は https://www.dispersions-resins.basf.com/ をご覧ください。
■BASFについて
BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約112,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2024年のBASFの売上高は653億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報はhttps://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。
