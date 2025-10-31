こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【銀座 蔦屋書店】瀧澤美希の個展「SUPERSTAR」を11月8日（土）より開催。ジグザグとした筆致とカラフルな色彩で個々の自立と共存を描く。
銀座 蔦屋書店（東京都中央区 GINZASIX 6F）は、店内アートウォールにて、瀧澤美希の個展「SUPERSTAR」を2025年11月8日（土）～11月28日（金）の期間に開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/50830-1027351027.html
概要
2017年に多摩美術大学絵画学科油画専攻を卒業した瀧澤美希は、2021年アメリカに渡りベビーシッターとして働きながら、資本主義や啓蒙主義、差別を体感、思いを巡らせ、2023年にアーティスト活動を開始しました。渡米前に仏教の思想を学んだことも影響し、世界に対する問題提起の思いを作品に込めるようになりました。ジグザグの筆致は二項対立の矛盾や対立を超えた立場をとる「中道思想」、混色せずに併存するカラフルな色彩は「対話」を意味しています。何色もの色彩が混ざり切ることなく、ギザギザに共存する作品は、様々な問題を抱えながらも、個々が自立し、バランスをとることで存続している、社会そのものを思わせます。
本展では、渡米の前後から描き始めた具象的なモチーフの新作を中心に、活動初期から手掛けている抽象画も合わせて展示します。著名人や、その著名人を象徴するアイテムを描くことで、言語に依らず視覚によって思想を表現することを試みます。
《don't give up》H410×W318mm,Oil on canvas,2025
《中道》H180mm×W140mm,Oil on canvas,2025
アーティストステートメント
SUPERSTAR達たちは、経済や効率が優先されて物質主義が蔓延されてもそれを打ち破り民衆の命に入り込み、時代を超えて民衆の命で生き続ける。芸を磨きあげ芸を民衆の幸福のために使ったSUPERSTAR達を表現したかった。民衆に愛されてこそ歴史に生き続ける。
瀧澤美希
プロフィール
瀧澤美希（Miki Takizawa）
主な個展
2023年 初個展「what do you value ? 」/GALLERY ROOM·A（東京）
2023年「youth」/ERIC ROSE（東京）
2024年「independence」/MEDEL GALLERY SHU（東京）
2024年「LIFE」/銀座 蔦屋書店（東京）
2025年 「無常」/roid works gallery（東京）
主なグループ展
2022年「Strong # Kawaii」/MEDEL GALLERY SHU（東京）
2023年「IGNITION Japan-Taiwan Exhibition by ArtSticker」/333Gallery（台北）
2024年「ブレイク前夜展2024」/Artglorieux of Tokyo（東京）
2024年「AaP2024 Towards The Future」/roidworksgallery（東京）
2024年「ONBEAT Art Show」/阪急メンズ大阪 Contemporary Art Gallery（大阪）
2024年「7 Emerging Artists Show by AaP」/阪急メンズ大阪 Contemporary Art Gallery（大阪）
2025年「AaP2025」/roidworksgallery（東京）
2025年「SHIBUYA STUDIO -Art Sticker 5th Anniversary-J」/PARCO MUSEUM TOKYO（東京）
アートフェア·受賞歴
2023年 アートフェス『Life With Art』/渋谷PLAT（東京）
2024年『ART FAIR ASIA FUKUOKA 2024』/ 福岡国際センター（福岡）
2025年『ART@GINZA』/ホテルモントレー銀座（東京）
メディア出演・その他
2023年 BSフジ「ブレイク前夜~次世代の芸術家たち~」出演(10月17日放送)
2023年 月刊美術「ネクストブレイクいま手に入れたい63点!」掲載(12月号)
2024年 パーソナルジム「BOSTY」銀座スタジオにて作品展示
販売について
展示作品は、 会場にて11月8日（土）10：30より販売します。
一部の作品は、アートのECプラットフォーム「OIL」にて、11月10日（月）10：30～10月28（金）24：00の期間に販売します。
https://oil.bijutsutecho.com/gallery/730
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
展示詳細
瀧澤美希「SUPERSTAR」
会期｜2025年11月8日（土）～11月28日（金）
時間｜10：30～21：00 ※最終日のみ18：00閉場
会場｜銀座 蔦屋書店 アートウォール
主催｜銀座 蔦屋書店
協力｜AaP/roidworksgallery
入場｜無料
お問い合わせ｜info.ginza@ccc.co.jp
銀座 蔦屋書店
本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。
住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F
営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。
ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/
Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当：⽊下
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
《SUPERSTAR》Oil on canvas 530×455mm 2025made
