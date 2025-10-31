限定グッズが当たる！お鍋のおいしさ、すみからすみまで味わおう『すみっコぐらし』×ミツカン鍋・ぽん酢キャンペーン実施！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：千田 洋史）は、株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：吉永 智征、以下ミツカン）と、2025年10月31日（金）より「すみっコぐらし」とのコラボレーション企画が期間限定で展開されることをお知らせします。店頭やSNSを通じたキャンペーンやノベルティ企画を実施し、鍋を囲むひとときをより楽しく彩ります。





＜「お鍋のおいしさ、すみからすみまで味わおう」

お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン＞

■キャンペーン概要


キャンペーン期間中、対象商品を購入したレシートをLINEでアップロードし、ポイントを貯めて応募すると、オリジナルQUOカードPay500円分やオリジナルデザインのトートバッグ、すみっコぐらし特大ぬいぐるみなどが合計1,003名様に抽選で当たります。


※応募条件、対象商品、注意事項等の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。



▼キャンペーンサイトはこちら


https://attamaro-sumikkocp-lp.stamp.iridgeapp.com/



【キャンペーン期間】


レシート有効期限： 2025年10月31日（金）10:00～2026年1月5日（月）23:59


応　募　締　切　： 2026年1月9日（金）23：59



【景品コース】


獲得ポイントに応じて以下お好きなコースにご応募いただけます。


●2ポイント：お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン


オリジナルデザイン　QUOカードPay 500円分　　500名様


●5ポイント：お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン　


オリジナルデザイン　トートバッグ　　500名様


●10ポイント：すみっコぐらし　特大ぬいぐるみ（ねこ）　　3名様　　　　　






【対象商品】


ミツカン　鍋つゆ商品全品・ぽん酢商品全品


〆まで美味しい(TM)鍋つゆシリーズを3種類以上購入で当選確率が2倍に上がります。


※ぽん酢・味ぽん(R)・ゆずぽん(R)の150ml、鶏のさっぱり煮の素、さっぱり鶏チャーシューの素を除く


※店舗によっては一部取り扱いのない商品もございます。



【応募方法】


１.ミツカン LINE公式アカウント（@mizkan）を友だち追加。


２.対象商品を購入し、購入レシートとバーコードを写真に撮ってマイページからアップロード。


３.レシートを判定し認証されるとポイントがもらえます。


（判定結果はLINEのトーク画面に届きます。判定に5～10営業日かかる場合がございます）


４.獲得ポイント数に応じてマイページからお好きなコースを選んで応募。


※キャンペーン参加にはLINEアカウントが必要となります。


※ミツカンLINE公式アカウントの友だち登録を解除されている場合、抽選対象外となります。


※オンラインショップでご購入の場合は、レシートの代わりに「領収書もしくは納品書」の画像を投稿してください。


※1枚のレシートで1ポイント付与となります。


※同じ日のレシートは1日1枚のみ応募可能です。


※「お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン　 オリジナルデザイン　トートバッグ」は非売品です。




■店頭ノベルティ企画


キャンペーンに合わせて、〆まで美味しい鍋つゆシリーズに「すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン　オリジナルデザイン　ステッカー」がついてくる企画を、一部店舗で2025年10月末より順次実施いたします。




※「すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン　オリジナルデザイン　ステッカー」は非売品です。


※貼り付けされる対象品は店舗により異なる場合があります。


※店舗ごとの予定数量に達した時点で終了となります。




■コラボメニュー　

今回のコラボレーションに際し、すみっコたちのコラボレーションレシピもご用意いただきました。








▼他のキャラクターレシピ詳細は、下記リンクより「すみっコぐらし」と検索ください。


https://www.mizkan.co.jp/ouchirecipe/





■すみっコぐらしとは　


2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっコの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっコの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。
▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/




●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！


グッズやイベント情報を随時更新中！
▼すみっコぐらし通信（San-X ネット）
https://www.san-x.co.jp/sumikko/


▼すみっコぐらし公式X
https://twitter.com/sumikko_335




■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。


＊サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/







