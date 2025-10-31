限定グッズが当たる！お鍋のおいしさ、すみからすみまで味わおう『すみっコぐらし』×ミツカン鍋・ぽん酢キャンペーン実施！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：千田 洋史）は、株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：吉永 智征、以下ミツカン）と、2025年10月31日（金）より「すみっコぐらし」とのコラボレーション企画が期間限定で展開されることをお知らせします。店頭やSNSを通じたキャンペーンやノベルティ企画を実施し、鍋を囲むひとときをより楽しく彩ります。

＜「お鍋のおいしさ、すみからすみまで味わおう」

お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン＞

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中、対象商品を購入したレシートをLINEでアップロードし、ポイントを貯めて応募すると、オリジナルQUOカードPay500円分やオリジナルデザインのトートバッグ、すみっコぐらし特大ぬいぐるみなどが合計1,003名様に抽選で当たります。

※応募条件、対象商品、注意事項等の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

▼キャンペーンサイトはこちら

https://attamaro-sumikkocp-lp.stamp.iridgeapp.com/

【キャンペーン期間】

レシート有効期限： 2025年10月31日（金）10:00～2026年1月5日（月）23:59

応 募 締 切 ： 2026年1月9日（金）23：59

【景品コース】

獲得ポイントに応じて以下お好きなコースにご応募いただけます。

●2ポイント：お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン

オリジナルデザイン QUOカードPay 500円分 500名様

●5ポイント：お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン

オリジナルデザイン トートバッグ 500名様

●10ポイント：すみっコぐらし 特大ぬいぐるみ（ねこ） 3名様

【対象商品】

ミツカン 鍋つゆ商品全品・ぽん酢商品全品

〆まで美味しい(TM)鍋つゆシリーズを3種類以上購入で当選確率が2倍に上がります。

※ぽん酢・味ぽん(R)・ゆずぽん(R)の150ml、鶏のさっぱり煮の素、さっぱり鶏チャーシューの素を除く

※店舗によっては一部取り扱いのない商品もございます。

【応募方法】

１.ミツカン LINE公式アカウント（@mizkan）を友だち追加。

２.対象商品を購入し、購入レシートとバーコードを写真に撮ってマイページからアップロード。

３.レシートを判定し認証されるとポイントがもらえます。

（判定結果はLINEのトーク画面に届きます。判定に5～10営業日かかる場合がございます）

４.獲得ポイント数に応じてマイページからお好きなコースを選んで応募。

※キャンペーン参加にはLINEアカウントが必要となります。

※ミツカンLINE公式アカウントの友だち登録を解除されている場合、抽選対象外となります。

※オンラインショップでご購入の場合は、レシートの代わりに「領収書もしくは納品書」の画像を投稿してください。

※1枚のレシートで1ポイント付与となります。

※同じ日のレシートは1日1枚のみ応募可能です。

※「お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン オリジナルデザイン トートバッグ」は非売品です。

■店頭ノベルティ企画

キャンペーンに合わせて、〆まで美味しい鍋つゆシリーズに「すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン オリジナルデザイン ステッカー」がついてくる企画を、一部店舗で2025年10月末より順次実施いたします。

※「すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン オリジナルデザイン ステッカー」は非売品です。

※貼り付けされる対象品は店舗により異なる場合があります。

※店舗ごとの予定数量に達した時点で終了となります。

■コラボメニュー

今回のコラボレーションに際し、すみっコたちのコラボレーションレシピもご用意いただきました。

▼他のキャラクターレシピ詳細は、下記リンクより「すみっコぐらし」と検索ください。

https://www.mizkan.co.jp/ouchirecipe/

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっコの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっコの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

＊サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/

