【第一印象を良くしたい男性必見】創業12周年のメンズ脱毛サロン「メンズクリア」が11月限定で特別クーポンを公開いたしました

メンズ脱毛サロン「メンズクリア」を運営する株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）は、11月限定クーポンをホットペッパービューティーにて公開いたしました。

11月1日（土）から11月30日（日）までの期間中、『ヒゲ脱毛トライアル』や『全身脱毛トライアル』をお得にご体験いただけます。予約は24時間受付中ですので、ぜひこの機会にご利用ください。

◇3秒で決まる印象。その3秒を変えるために。

第一印象はおよそ3秒で決まる、と言われます。

中でも見た目の清潔感は相手の受け止め方を左右し、青ヒゲや全身のムダ毛は“ある・ない”で印象が大きく変わります。

だからこそ、肌にやさしく清潔感を高められる「脱毛」という選択が重要になっていきます。

メンズ脱毛サロン「メンズクリア」は、全国100店舗以上を展開し、これまで多くの男性の“清潔感づくり”をサポートしてきました。創業12周年を迎えた今も、「日本中の悩み・コンプレックスを0に」という想いのもと、初めての方でも安心して通える環境を整えています。

当サロンでは、日本認定脱毛安全協会（JCSE）認定資格を有するスタッフが、安心・安全に配慮した施術を提供します。お一人おひとりのライフスタイルやお悩みに合わせて最適なケアをご提案し、自己処理による肌負担を減らしながら、自信の持てる毎日をサポートいたします。

ただいま創業12周年記念の特別クーポンを配信中。まずは無料カウンセリングや脱毛トライアルからお気軽に。お肌の状態やご希望に合わせて、最適なプランをご提案します。ご予約はホットペッパービューティーから24時間受付中です。

ご予約はこちら :https://mensclear.com/news_releases/hpbcoupon202509/

◇メンズ脱毛サロン「メンズクリア」トライアルクーポン詳細

【11月限定】人気クーポンはこちら[表: https://prtimes.jp/data/corp/100752/table/234_1_f113e8c63eb91961aca056d43dd08f15.jpg?v=202510311158 ]【12周年記念】人気No.1 フェイシャル脱毛 初回980円 ヒゲ+眉小鼻脱毛セット｜初回980円（税込）【11月限定】つるモテ肌エステ×ヒゲ脱毛トライアル #ヒゲ脱毛 #毛穴 *¹

他にも、ホットペッパービューティー限定で、お得なクーポンを配信しています。

この機会に、新しい自分を手に入れる準備を始めませんか？

詳しくは、ホットペッパービューティー内、メンズクリアのサロンページをご覧ください。

対象の店舗は以下のボタンをクリックしてご確認ください。

*¹ 一部の店舗ではお取り扱いがない場合がございます。ご希望の際は、事前にお問い合わせくださいませ。

【メンズ脱毛サロンGoogle口コミ数NO.1*²】のメンズクリア

脱毛するならメンズクリア :https://mensclear.com/news_releases/hpbcoupon202508/メンズクリアスタッフ

47都道府県全エリアに出店を達成した男性専用の脱⽑サロン「メンズクリア」。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年にメンズクリア1号店を出店。2025年10月には創業12周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1*³の店舗数を誇るまで成長、同年6月には累計会員数が37万人*⁴を突破し、グループ全体の脱毛実績は1,000万回*⁵を達成しました。メンズクリアの脱毛は「IPL脱毛」と「SHR脱毛」を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

◇選ばれ続ける理由：メンズ脱毛サロン『メンズクリア』が支持されるポイント

【 POINT.1 】最新の脱毛機「クリアプロ」を使用し痛みを軽減

メンズクリアは、IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。照射面には光を効率的に通すクリスタル・サファイアを使用し、肌に接する部分をマイナス4度まで冷却しています。それにより脱毛照射時に発生する熱を緩和し、痛みを軽減しています。

【 POINT.2 】全国100店舗以上を自由に移動可能！引っ越しや出張でも安心して通える

独自の予約システムにより、お申込みされた店舗に限らず自由にご予約を取ることができます。転勤や出張による長期の移動や、ご希望の予約日時を近隣店舗で探す等、お客様のご要望にあわせて簡単に店舗をご変更いただけます。

【 POINT.3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛は最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、効率よく脱毛を進めることが期待できます。

メンズクリア脱毛機「クリアプロ」店舗移動自由施術風景

*² 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手3社 調査方法：大手脱毛サロン3社（メンズクリア、リンクス、RBL）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

*³ 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社 調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*⁴ 2025年4月時点

*⁵ 株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

◇【業界初】 顧客向け契約付帯型の「前払金保証」サービス導入

■本保証サービス実施の背景と概要

近年、脱毛クリニックやサロン等の経営不振による施術中止や返金トラブルが問題となっています。

メンズクリアは、株式会社日本保証より「経営および財務状況が健全である」と正式に認められ「前払金保証」サービスを導入いたしました。 お客様により安心してご契約・施術を受けていただけるよう、 万が一、脱毛サロンが倒産してしまった場合でも、お客様の未消化分の施術料金を保証*⁶する制度です。なお、現時点で当社の経営に問題はなく、今後も安定したサービス提供を継続してまいります。

*⁶ 関連商品の代金、特典・付帯サービスに係る返還債務は含まないものとします。 保証サービスの詳細は、エステ契約書の約款をご確認ください。

前払金保証サービスのイメージ前払金保証制度とは :https://mensclear.com/guarantee/?utm_source=organic&utm_medium=organic&utm_campaign=ver8350&ct_6dI3a72df6619I5C=16676.8.365.DmZFzJPEkc4t7x9i.365.DXP4C7hYzcZQQg1d.DmZFzJPEkc4t7x9i.null

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

メンズクリアWebホームページ： https://salons.mensclear.com/

メンズクリア店舗一覧 ：https://salons.mensclear.com/

メンズクリア公式Ｘ（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

メンズクリア公式instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

メンズクリア公式YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

メンズクリア公式TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan