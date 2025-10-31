【ホテル日航大阪】ニッコープレミアムフロアに宿泊のお客様専用「ニッコーラウンジ」を11月1日（土）にオープン！

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

大阪 心斎橋のホテル日航大阪（大阪市中央区西心斎橋1-3-3、代表取締役社長・総支配人：呉服 弘晶）は2025年11月1日（土）に、ホテル最上級フロア『ニッコープレミアムフロア』にご宿泊のお客様専用の特別ラウンジ「ニッコーラウンジ」（席数：72席）をオープンします。

「ニッコーラウンジ」 内観

「ニッコーラウンジ」は4つの「ゆう」、「悠」（悠然：ゆったり）、「優」（優美：上品で美しい）、「遊」（浮遊：浮遊感）、「融」（融合：とけあう）をコンセプトにデザインを構築しています。

エレベーターホールからは、雲をイメージした絨毯と両サイドを照らすライン照明がラウンジへと誘います。エントランス正面には象徴的なフラワーアレンジメントを、右手にはコンシェルジュデスクを配置。ラウンジエリアには、ベンチシートやソファなど、コーナーごとに趣の異なる座り心地の良い椅子を配しています。さらに、モーニングタイム（ライトミール）、ティータイム、カクテルタイムにフードとドリンクをご提供するブッフェコーナー、グループ利用や会議のご要望に対応する個室を備えています。

家具や内装の仕上げは落ち着きのある色調をベースに木や織物クロスを採用し温かみのある空間を演出しており、ミナミの賑やかさから一線を画し、慌ただしい中にもくつろげるひとときをお過ごしいただけます。コンシェルジュも常駐し、お客様のご要望に対応いたします。詳細は以下をご覧ください。

【ニッコーラウンジ営業概要】

営業開始日：2025年11月1日（土）15：00より

場所：ホテル日航大阪 31階

営業時間：8：00～19：30

プレゼンテーション内容：

8：00～11：00 モーニングライトミール（自家製パン、サラダ、シリアル、オーガニックヨーグルト、フルーツ、コーヒー、ジュース各種など）

11：00～17：00 ティータイム（スイーツ各種、ナッツ、あられ、ドライフルーツ、メロンパンなど）

17：00～19：30 カクテルタイム（オードブル各種、サンドイッチ、手毬寿司、チーズ、スパークリングワインほかアルコールドリンク各種など）

席数： 全72席（ラウンジ56席、個室16席）

※全営業時間を通してセルフサービスでのご提供となります。

※小学生以下（12歳以下）のお子様は17：00までご利用可。

公式サイト :https://www.hno.co.jp/stay/nikko-lounge.htmlエントランスブッフェコーナー【ニッコープレミアムフロア】

ホテル日航大阪 28～30階・全48室

ニッコープレミアムフロアは御堂筋のイチョウの葉をモチーフに、木のぬくもりと華やかさを表現した和モダンな客室です。高層階からの眺望をはじめ、ゆったりとしたバスルーム、BOSEのBluetoothスピーカー、ネスプレッソコーヒーメーカーなどを標準装備し、ご自宅でお寛ぎいただけるような快適性を何よりも大切にしています。

※ニッコープレミアムフロアは全室朝食付き、ニッコーラウンジアクセス権付の販売となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4028_1_a318c399a18670023397ac136d1cac62.jpg?v=202510311158 ]

ホテル日航大阪について

大阪のシンボルストリート 御堂筋に面し、Osaka Metro心斎橋駅直結という抜群のアクセスを活かし、観光、ビジネスの拠点として、開業から40年余り多くのお客様をお迎えしてまいりました。

永きにわたり培ったおもてなしの心で、ご宿泊、お食事、ご宴席、ご婚礼などさまざまなシーンでお客様の笑顔のひとときをお手伝いします。



＜施設概要＞

開 業 ：1982 年（昭和57 年）9 月4 日

所在地：542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3

アクセス：大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結

施設紹介：地上32階、地下4 階。客室数605 室、料飲施設8 店舗、大小15 の宴会場、チャペル、エステティックサロンなどを備える総合施設。テイクアウト、およびオンラインショップでの商品販売も行う。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。

ホテル日航大阪公式サイト https://www.hno.co.jp