Eテレ大人気放送中の番組絵本、発売決定！ 『アイラブみー うまれたことがなんですごいの？』11月27日（木）発売！

女優・満島ひかりさんが全キャラクターの声を担当していることでも話題の、Ｅテレの大人気アニメ「アイラブみー」の最新絵本、『アイラブみー うまれたことがなんですごいの？』を11月27日（木）新潮社より刊行いたします。

大好評だった『アイラブみー じぶんをたいせつにするえほん』の第二弾の本書は、「いのち」についてがテーマです。

本書は、５歳の主人公「みー」の体験を通して、自分の心と体を知り、大切にすることを、一緒に学んでいける絵本です。番組放映時にも非常に話題になった放送回の絵本化となります。

主人公「みー」による、誕生日はなぜ「おめでとう」なのか、という素朴な疑問を通して、今、目の前に「あなた」がいることが、どれだけ奇跡的なことなのかを子どもに伝え、なぜ命が大切なのかについて話し合うきっかけになる内容です。

自分が自分であることのかけがえのなさに気づき、子どもの自己肯定感を親子ではぐくむ一冊です。

アイラブみーとは…？

満島ひかりさんがすべての声を演じる、アジア・テレビ賞ほか各種受賞の注目番組！

「アイラブみー」は、NHK Eテレにて2022年3月より放送開始後から大きな反響を呼ぶ大人気番組です。

５歳の主人公「みー」が、こころやからだのふとした疑問をきっかけに、「じぶんを大切にするってどういうことなのか？」を探っていく冒険アニメーション。みーをはじめ、みーのパパ、友人たち、赤ちゃん、ゲジゲジのゲージ、きょじんなど、すべてのキャラクターを演じわけるのは、満島ひかりさん。演じたキャラクター数はシリーズ累計で既に70以上に及びます。

また、2022年アジア・テレビ賞【未就学児向け番組部門 最優秀賞】、2022年グッドデザイン賞【グッドデザイン・ベスト１００ テレビ番組を中心としたコンテンツ群】、2022年キッズデザイン賞【子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門 キッズデザイン賞 特別賞 審査員長特別賞】、2024年アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード【最優秀子ども番組】を受賞するなど、日本だけでなく世界で注目されています。

＜アイラブみー情報＞

NHK Eテレにて、毎週土曜午前9:20～、毎週水曜午後3:45～全国放送中。

番組HP：https://www.nhk.jp/p/iloveme

■ 書籍内容紹介

Eテレの大人気アニメ「アイラブみー」の絵本。誕生日はなぜ「おめでとう」なの？ 不思議に思う主人公「みー」は、パパとママから「誕生までの物語」を聞かされて……。自分が自分である奇跡をわかりやすく伝え、子どもの自己肯定感を親子ではぐくむ一冊！

■ 著者紹介

オッドジョブ／絵

テレビやWEBのアニメーションをメインに、キャラクターデザインや音楽なども手がける制作会社。「アイラブみー」のアニメーションを制作。

たけむらたけし／文

放送作家。東京都出身。「キッチン戦隊クックルン」「魔改造の夜」「新しいカギ」など、アニメーションからドラマ、バラエティまで多数手がける。「アイラブみー」の脚本を担う。

■ 書籍データ

【タイトル】アイラブみー うまれたことがなんですごいの？

【著者名】オッドジョブ／絵 、たけむらたけし／文

【発売日】2025年11月27日

【造本】A4版変型

【定価】1,760円（税込）

【ISBN】978-4-10-355182-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/355182/