年間1万件超の廃棄物処理施設の火災を防ぐ AI×X線でリチウムイオン電池を見抜く「Raptor VISION BATTERY」を提供開始

Raptor VISION BATTERY は、株式会社IHI検査計測のX線装置「LiB検知システム」に採用いただいております。

イメージ動画（YouTube）

これまでの取組

製品化を前に開催されました国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下NEDO）が公募していたコンテスト「NEDO懸賞金活用型プログラム／リチウムイオン蓄電池の回収システムに関する研究開発／NEDO Challenge, Li-ion Battery 2025／発火を防ぎ、都市鉱山を目指せ！」のテーマ1：リチウムイオン蓄電池の検出装置（ポータブル型・設置型）部門において2025年1月に全国で1位を獲得することが出来ました。この他にも、自治体（町田市等）の実証実験で得た経験や知見を活かし、技術開発を重ねこの度製品化の運びとなっております。























【審査委員】国立環境研究所、日本容器包装リサイクル協会、東京科学大学、JBRC、国立産業技術総合研究所











1. 成果審査会の概要

各チーム参加者に見えない状況で事務局がごみにリチウムイオン電池、リチウムイオン電池が使用された製品を混入する。

ごみ袋の中からリチウムイオン電池等を検知し、袋単位などで取り除く。ごみの種類を変えるタイミングでのみ、装置の設定変更が可能1～10番、11～20番、21～30番をランダムな順序で試験

各チーム参加者に見えない状況で事務局がごみにリチウムイオン電池、リチウムイオン電池が使用された製品を混入する。ごみ袋の中からリチウムイオン電池等を検知し、袋単位などで取り除く。ごみの種類を変えるタイミングでのみ、装置の設定変更が可能1～10番、11～20番、21～30番をランダムな順序で試験例）1～10番をランダム：3番⇒7番⇒1番⇒8番⇒4番⇒6番⇒9番⇒2番⇒10番⇒5番















2. 成果審査会での実証結果

高い認識精度を発揮

高い認識精度を発揮（プラごみ：検知率 100% 誤検知率 0%、不燃ごみ：検知率 90% 誤検知率 2%）













今後の展開

PFUは、廃棄物分別特化AIエンジンを用いて、あらゆる資源ごみの分別を自動化し、持続可能な社会の実現に貢献します。





販売開始

2025年10月31日



注釈

注1 ドキュメントスキャナーを対象とする。日本・北米はKEYPOINT INTELLIGENCE社 (InfoTrends)により集計（2024年実績）。ドキュメントスキャナー集計よりMobile/Microを除く 6セグメントの合計マーケットシェア （主に8ppm以上のドキュメントスキャナー全体） 欧州はinfoSource社（2024年実績）の集計に基づく、西欧地区（トルコとギリシャを含む）におけるシェア。



注2 環境省、リチウム蓄電池等処理困難物対策集

https://www.env.go.jp/recycle/libtaisaku.pdf

国立研究開発法人国立環境研究所 ガイドライン

https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/LIB_ignition_guideline.html



注3 当社にて実施の複数自治体との実証実験結果に基づき算定。



注4 異なるエネルギーレベルのX線を同時に照射し、それぞれの透過度を測定することで物質の識別を行う技術。



注1 ドキュメントスキャナーを対象とする。日本・北米はKEYPOINT INTELLIGENCE社 (InfoTrends)により集計（2024年実績）。ドキュメントスキャナー集計よりMobile/Microを除く 6セグメントの合計マーケットシェア （主に8ppm以上のドキュメントスキャナー全体） 欧州はinfoSource社（2024年実績）の集計に基づく、西欧地区（トルコとギリシャを含む）におけるシェア。注2 環境省、リチウム蓄電池等処理困難物対策集https://www.env.go.jp/recycle/libtaisaku.pdf国立研究開発法人国立環境研究所 ガイドラインhttps://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/LIB_ignition_guideline.html注3 当社にて実施の複数自治体との実証実験結果に基づき算定。注4 異なるエネルギーレベルのX線を同時に照射し、それぞれの透過度を測定することで物質の識別を行う技術。株式会社IHI検査計測 https://www.iic-hq.co.jp/news/2025/20251031.htmlRaptor VISION BATTERY製品紹介ページ https://www.pfu.ricoh.com/raptor-vision/battery/PFUがNEDO懸賞金活用型プログラム「NEDO Challenge, Li-ion Battery 2025」にて1位獲得！ https://www.pfu.ricoh.com/news/2025/news250213.html





E-mail：zjp_pfu_raptorvision_g@jp.ricoh.com



Raptor VISION BATTERY は、株式会社IHI検査計測のX線装置「LiB検知システム」に採用いただいております。発売日：10月31日

2. AIモデル再学習機能検知する物体の種類も経時的に変化することから、検知精度を維持するために、現場のデータを継続的に集約・学習してモデルアップデートする仕組みをサービスとして提供します。本機能を活用することで検知精度の維持・向上が可能です。（画像データを定期的にクラウドサーバーにアップロードし、収集した画像データを用いて再学習した認識モデルデータにアップデートする仕組み）3. クラウドサービス機能従来、データ化されていなかったリチウムイオン電池等除去対象物の検知数を時間/日/月/年単位で表示することが可能です。また検知画像の確認、稼働実績データ（CSV）のダウンロードが行えます。デジタルデータを活用することで、混入状況や過去の実績把握、運営管理分析やリソースの最適化検討に役立ち、各施設でのより良い労働環境づくりに貢献できます。導入イメージ