TVアニメ「ロックは淑女の嗜みでして」コラボカフェ商品事後通販開始！
10月31日（金）よりデジタル・フロンティア公式オンラインショップにて予約開始
円谷フィールズホールディングス傘下の株式会社デジタル・フロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：植木英則、以下「デジタル・フロンティア」）は、TVアニメ「ロックは淑女の嗜みでして」のコラボカフェグッズを全国のアニメショップおよびデジタル・フロンティアの公式オンラインショップにて発売いたします。
デジタル・フロンティアは、3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクションですが、映像制作のみならず余暇市場において、IP（キャラクターや作品・ストーリーなどの知的財産）を活用した様々なエンタテインメントを届ける総合エンタテインメント・プロダクションとして、IPの魅力を最大限に拡張する当社ならではの商品展開を目指してまいります。
【商品購入ページ】
公式オンラインストア https://dfx.theshop.jp
発売開始予定日 2025年10月31日（金）12時より公開
【商品情報】
【権利表記】
Ⓒ福田宏・白泉社／「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会
【作品情報】
「ヤングアニマル」（白泉社）にて連載中・福田宏による、可憐なお嬢様たちが熱く激しいロックを奏でる青春ロックストーリー。「ぼっち・ざ・ろっく」の原作者・はまじあきが「淑女式作法のロックンロールに酔いしれた！」と称賛し、マンガ編集者のYouTubeチャンネルなどでもイチオシされ、多方面で注目を集め、2025年4月にアニメ化された作品となります。
【公式オンラインストア】
https://dfx.theshop.jp
【公式アカウント】
X（twitter) ：@dflicense
【会社概要】
3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクション。国内におけるデジタルヒューマン研究開発のパイオニアであり、実在の人間と見間違えるほどの高品質なCGモデル制作技術を保有しています。実写合成のVFX、作画ベースのセルルックアニメーション、フルCGアニメーションなど、幅広いジャンルの制作を手掛けています。主な作品実績に「今際の国のアリス」「竜とそばかすの姫」「GANTZ:O」「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」など。
株式会社デジタル・フロンティアは円谷フィールズホールディングス株式会社のグループ会社です。
