２０２５年１０月３１日

日本貨幣商協同組合

第２３回東京コインショー開催のお知らせ

日本貨幣商協同組合が主催する、貨幣に特化し貨幣収集の普及と発展を目的とした「大阪コインショー」「名古屋コインショー」に続く、「第23回東京コインショー」が開催される運びとなりました。

今年も貨幣収集の楽しさを広めるべく、様々な啓蒙的企画をご用意しております。そして毎年、日本貨幣商協同組合が編集・発行しています日本で唯一の総合貨幣カタログ2026年度版の発行を「東京コインショー」初日の11月7日より開始致します。

「買いたいカタログ」を目標とし、日頃の収集家・組合員の方々のご意見・ご希望を参考にさせて頂きながら、「貨幣収集のバイブル」を目指します。

今年の春に開催された「大阪・関西万博」は、先月中旬に盛況のうちに閉幕致しました。期間中、数種類の公式記念貨幣が発行された中で、この記念貨幣の集大成ともいえる、金貨・銀貨・白銅貨の5種類を特製ケースに収納した「コンプリートセット」は、その稀少度から大きな話題となっております。

今回の「東京コインショー」が、貨幣を愛する皆様の出会いと交流の場になれば喜ばしいことと思っております。

出店社・実行委員一同、楽しくお買い物いただけるよう準備・努力しておりますので、時間の許す限りお楽しみください。

＜開催概要＞

第２３回東京コインショー

日時：２０２５年１１月７日（金）１０時～１８時

２０２５年１１月８日（土）１０時～１８時

２０２５年１１月９日（日）１０時～１６時（最終日の入場は１５時まで）

場所：東京都千代田区大手町１-７-２ 大手町サンケイプラザ３階

会場直通電話（期間中のみ）０３－３２４６－１９７０

入場無料

＜特別奉仕品＞

元文小判金 美品（組合鑑定書付） ３２０，０００円（税込）

天保一分銀・安政一部銀セット 美品 ８，０００円（税込）

アラビア数字 １円札 未使用品 ８００円（税込）

＜日本貨幣カタログ２０２６＞

新発行！ 編集・発行 日本貨幣商協同組合

約４０ページを増やし、詳しく・わかりやすく・見やすくなりました！

和同開珎から現在に至る日本貨幣の価格を状態別に紹介した日本で唯一の総合貨幣カタログです。各貨幣には全て写真が添えられていますので、どなたにも一目で理解することができます。

１１月７日（金）販売開始です。会場でも販売いたします。定価２，４２０円（税込）。

＜無料鑑定買い受け相談コーナー＞

期間中、貨幣・紙幣など専門家による無料鑑定買い受けをいたします。

お気軽にご相談下さい。会場は３１０号室です。

＜出店企業３６社 ５０音順＞

アカデミー商会、アベノスタンプコイン社、アローインターナショナル、アンティーリンク、ヴァンガードコイン、薄井美術店、永楽堂、駅前コイン、カードショップトレジャー、銀座コイン、銀座ステラ、ケネディスタンプクラブ、コレクション・ハウス、嵯峨乃コイン、収集ワールド、城南堂古美術店、新橋スタンプ商会、杉本梁江堂、世界コイン、セキグチ、世田谷スタンプ・コイン、泰星コイン、大日スタンプ・コイン、ダルマ、寺島コイン、野粼コイン、八王子ムササビコイン、ファミリースタンプ、フクオ・スタンプ社、松浦古銭堂、ミントミントオークション、モリシタ時遊屋、ユキオスタンプ、ロイヤルコイン、ワールドコインズ・ジャパン、ワタナベコイン

