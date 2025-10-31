【ミツカン×すみっコぐらし】オリジナルデザインのQUOカードPayやグッズが合計1,003名様に当たる！「お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン」が10月31日（金）より開催

株式会社クオカード

株式会社クオカード（以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は、株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：吉永智征、以下ミツカン）と「すみっコぐらし」がコラボレーションし、10月31日（金）より開催する「お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン」で採用されました。本キャンペーンでは、期間中にミツカンの対象商品を購入したレシートをLINEでアップロードし、ポイントを貯めて応募すると、オリジナルQUOカードPay500円分やオリジナルデザインのトートバッグ、すみっコぐらし特大ぬいぐるみなどが合計1,003名様に抽選で当たります。

■キャンペーン概要

※応募条件、対象商品、注意事項等の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

▼キャンペーンサイトはこちら

https://attamaro-sumikkocp-lp.stamp.iridgeapp.com/

【キャンペーン期間】

レシート有効期限 ：2025年10月31日（金）10:00～2026年1月5日（月）23:59

応 募 締 切 ：2026年1月9日（金）23:59

【景品コース】

獲得ポイントに応じて以下お好きなコースにご応募いただけます。

・2ポイント：

お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン オリジナルデザイン QUOカードPay 500円分 500名様

・5ポイント：

お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン オリジナルデザイン トートバッグ 500名様

・10ポイント：

すみっコぐらし 特大ぬいぐるみ（ねこ） 3名様

※画像は2ポイントコースのオリジナルQUOカードPayのイメージです。

【対象商品】

ミツカン 鍋つゆ商品全品・ぽん酢商品全品

〆鍋(TM)シリーズを3種類以上購入で当選確率が2倍に上がります。

※ぽん酢・味ぽん(R)・ゆずぽん(R)の150ml、鶏のさっぱり煮の素、さっぱり鶏チャーシューの素を除く

※店舗によっては一部取り扱いのない商品もございます。

【応募方法】

１.ミツカン LINE公式アカウント（@mizkan）を友だち追加。

２.対象商品を購入し、購入レシートとバーコードを写真に撮ってマイページからLINEに投稿。

３.レシートを判定し認証されるとポイントがもらえます。

（判定結果はLINEのトーク画面に届きます。判定に5～10営業日かかる場合がございます）

４.獲得ポイント数に応じてマイページからお好きなコースを選んで応募。

※キャンペーン参加にはLINEアカウントが必要となります。

※ミツカンLINE公式アカウントの友だち登録を解除されている場合、抽選対象外となります。

※オンラインショップでご購入の場合は、レシートの代わりに「領収書もしくは納品書」の画像を投稿してください。

※1枚のレシートで1ポイント付与となります。

※同じ日のレシートは1日1枚のみ応募可能です。

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見る https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度91.5％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/