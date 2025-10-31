福井県立恐竜博物館で迫力の恐竜ライブショー！11月1日からDINO-A-LIVEを開催！

　福井県で見つかった恐竜たちが目の前で動き回る迫力のショー「DINO-A-LIVE in 恐竜博物館　～蘇った福井の恐竜たち2025～」が2025年11月1日(土)から、福井県立恐竜博物館で開催されます。フクイラプトル、フクイサウルス、アロサウルスの3体が登場。12月7日(日)まで全150公演のロングランで、皆さまを恐竜の世界へいざないます。

 


 

 

　同公演は2023年夏、恐竜博物館のリニューアルオープンを記念して開催され、約4万人を魅了した大人気の恐竜ライブショー。登場するフクイラプトルとフクイサウルスは全長5.5メートル、アロサウルスは全長7メートル。本物さながらに会場を動き回る大迫力のステージです。フクイラプトルやフクイサウルスの生態にもスポットを当て、学びも満載。子どもも大人も楽しめて、見て・感じて・学べる、体験型の恐竜エンターテインメントです。ぜひこの機会に、福井の恐竜の魅力と、恐竜博物館の最新の研究成果を体感してください。

 

　平日は1日4公演、土・日・祝日は5公演開催します。1公演約25～30分。観覧券のご予約・購入は公式サイト（https://www.dino-a-live.jp/fukui2025/）をご確認ください。

 

 


 

 

公演概要

タイトル：DINO-A-LIVE in 恐竜博物館　～蘇った福井の恐竜たち2025～

 

会場：福井県立恐竜博物館　多目的ホール

　　　（福井県勝山市村岡町寺尾51-11 かつやま恐竜の森内）

 

期間：2025年11月1日(土)～12月7日(日)

　　　※11月12日、19日、26日は休演

 

公演時間：

　【平日】

　　①10:00　②11:30　③13:00　④15:00

　【土日祝日】

　　①9:30　②11:00　③12:30　④14:30　⑤16:00

 

観覧料金：

　【平日】

　大人（中学生以上）S席：3,500円、A席：2,900円

　小人（3歳から小学生）S席：2,900円、A席：2,400円

　【土日祝日】

　大人（中学生以上）S席：3,800円、3,300円

　小人（3歳から小学生）S席：3,200円、A席：2,800円

 

　車いす席：2,900円　同伴者無料(1名まで)

　※3歳未満は無料

 

注意事項：

　・観覧券はアソビューのみでの販売です。電話での予約、販売は承っておりません。

　・人数や日程、時間の変更はお客様ご自身でキャンセルし、再度購入手続きをお願いします。

 

主催：株式会社ON-ART、朝日新聞社

 

特別協力：福井県、勝山市、福井県立恐竜博物館

 

 