こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
あにそんボーカルにSTPR Family5連発！第1弾はタケヤキ翔（騎士X - Knight X - ）が登場
株式会社第一興商（以下、当社）は、DAMで展開する「あにそんボーカル」にて、株式会社STPR（以下、STPR）所属のクリエイター「STPR Family」が5回にわたって登場する特別企画を実施します。
第1弾は「騎士X - Knight X -」のタケヤキ翔が登場します。タケヤキ翔が歌うのは、TK from 凛として時雨の「unravel」です。当社とSTPRが共同制作した映像とともにLIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズで2025年11月16日より配信します。
“歌って楽しむだけでなく、見ても聴いても楽しい”がコンセプトの「あにそんボーカル」は、声優をはじめとするアニメ好きの演者さんが歌うアニソンカラオケです。演者さんの貴重な歌声が楽しめるほか、カラオケの前後に流れる本人コメントは必聴です。ここでしか見ることができない撮り下ろし本人映像やオリジナル映像を配信している楽曲も多数あり、聴くもよし、見るもよし、一緒に歌うもよし、思い思いに楽しめます。
2.5次元ビジュアル系歌い手グループ「騎士X - Knight X -」のメンバーであるタケヤキ翔は、歌手活動に加え、大阪グルメや心霊スポット紹介などさまざまな企画で話題を呼ぶYouTuberとしても活躍するマルチクリエイターで、個性豊かな表現力と存在感で多くのファンを魅了しています。
映像は「あにそんボーカル」のために特別制作した完全オリジナルで、細部までこだわった表現とタケヤキ翔の力強い歌唱とが重なり合い、楽曲が持つ深みをより一層引き立てます。
今回の配信を記念して、特別デザインのサイン入りQUOカードが抽選で当たる歌唱キャンペーンも開催します。
「あにそんボーカル」には、今後もSTPR Familyから個性豊かなクリエイターが順次登場予定です。それぞれの出演者が届ける歌声と映像が、アニソンの新たな魅力や楽しみ方を引き出します。
当社は、アニメコンテンツの魅力をより多くの方に届けるため、今後も新たな企画を積極的に展開してまいります。
■あにそんボーカル タケヤキ翔 歌唱キャンペーン
実施期間：2025年11月17日(月)～12月14日(日)
実施店舗：全国のDAM設置店舗
対応機種：LIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズ、デンモクはSmartDAMシリーズ
課題曲 ：曲名 unravel(歌唱:タケヤキ翔)／歌手名 タケヤキ翔(あにそんボーカルVer.)／リクエストNo.1217-59
応募方法：①SmartDAMから「あにそんボーカル」キャンペーンバナーを選択 ②課題曲を歌唱し、SmartDAMの画面に表示されるQRコードからキャンペーンサイトにアクセス ③必要項目を入力して応募
賞品 ：サイン入りタケヤキ翔オリジナルQUOカード（1,000円分）10名様
■関連サイト
・DAM オフィシャルサイト内あにそんボーカル タケヤキ翔キャンペーンページ：
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202511_takeyaki_Syou.html
・タケヤキ翔 オフィシャルサイト：https://knight-x.stpr.com/p/artists/take
第1弾は「騎士X - Knight X -」のタケヤキ翔が登場します。タケヤキ翔が歌うのは、TK from 凛として時雨の「unravel」です。当社とSTPRが共同制作した映像とともにLIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズで2025年11月16日より配信します。
“歌って楽しむだけでなく、見ても聴いても楽しい”がコンセプトの「あにそんボーカル」は、声優をはじめとするアニメ好きの演者さんが歌うアニソンカラオケです。演者さんの貴重な歌声が楽しめるほか、カラオケの前後に流れる本人コメントは必聴です。ここでしか見ることができない撮り下ろし本人映像やオリジナル映像を配信している楽曲も多数あり、聴くもよし、見るもよし、一緒に歌うもよし、思い思いに楽しめます。
2.5次元ビジュアル系歌い手グループ「騎士X - Knight X -」のメンバーであるタケヤキ翔は、歌手活動に加え、大阪グルメや心霊スポット紹介などさまざまな企画で話題を呼ぶYouTuberとしても活躍するマルチクリエイターで、個性豊かな表現力と存在感で多くのファンを魅了しています。
映像は「あにそんボーカル」のために特別制作した完全オリジナルで、細部までこだわった表現とタケヤキ翔の力強い歌唱とが重なり合い、楽曲が持つ深みをより一層引き立てます。
今回の配信を記念して、特別デザインのサイン入りQUOカードが抽選で当たる歌唱キャンペーンも開催します。
「あにそんボーカル」には、今後もSTPR Familyから個性豊かなクリエイターが順次登場予定です。それぞれの出演者が届ける歌声と映像が、アニソンの新たな魅力や楽しみ方を引き出します。
当社は、アニメコンテンツの魅力をより多くの方に届けるため、今後も新たな企画を積極的に展開してまいります。
■あにそんボーカル タケヤキ翔 歌唱キャンペーン
実施期間：2025年11月17日(月)～12月14日(日)
実施店舗：全国のDAM設置店舗
対応機種：LIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズ、デンモクはSmartDAMシリーズ
課題曲 ：曲名 unravel(歌唱:タケヤキ翔)／歌手名 タケヤキ翔(あにそんボーカルVer.)／リクエストNo.1217-59
応募方法：①SmartDAMから「あにそんボーカル」キャンペーンバナーを選択 ②課題曲を歌唱し、SmartDAMの画面に表示されるQRコードからキャンペーンサイトにアクセス ③必要項目を入力して応募
賞品 ：サイン入りタケヤキ翔オリジナルQUOカード（1,000円分）10名様
■関連サイト
・DAM オフィシャルサイト内あにそんボーカル タケヤキ翔キャンペーンページ：
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202511_takeyaki_Syou.html
・タケヤキ翔 オフィシャルサイト：https://knight-x.stpr.com/p/artists/take