ロジェ・ガレが贈る、香りとアートが響き合うホリデーコレクションが登場

ブルーベル・ジャパン株式会社

2025年11月5日（水）よりスタートする、《ロジェ・ガレ》のホリデーテーマは「グラン・バザー」。

オーストラリアのアーティストであり彫刻家でもあるペニー・ブルースース（Penny Brooshooth）がデザインを手がけました。パリシックで遊び心のあるフレグランスブランド《ロジェ・ガレ》らしい、色彩豊かでアートと香りが響き合うデザイン。心弾むカラフルなボックスに、ブランドを代表するフレグランスやボディケアアイテム、ホームフレグランスをセット。自身のご褒美や、大切な方へのギフトとしても最適なアイテムをラインアップしました。

また、2025年11月1日（土）～2026年1月4日（日）、ANAインターコンチネンタルホテル東京にて、《ロジェ・ガレ》のホリデーコレクションから着想されたコラボレーションスイーツブッフェを開催。アロマティックでウェルビーイングな香りと遊び心ある《ロジェ・ガレ》の世界を五感でぜひお楽しみください。

「ロジェ・ガレ」ホリデーキャンペーン :https://bit.ly/4nxGtF7

【コレクション ラインアップ】

※すべて税込価格

オ パフュメ & クレーム マン コフレ バニラソレイユ

オ パフュメ ＆ クレームマン コフレ（全3種）

各5,170円

・オ パフュメ & クレーム マン コフレ バニラソレイユ

・オ パフュメ & クレーム マン コフレ フィグ

・オ パフュメ & クレーム マン コフレ オスマンティウス

2025年11月5日（水）数量限定発売

人気のフレグランス2種（フィグ、オスマンティウス）と、新作バニラソレイユのフレグランス現品と同じ香りのハンドクリームをセット。カラフルでプレイフルなバザーの世界が描かれたボックスにセットしました。

（セット内容）

オ パフュメ（オードトワレ） 30mL（現品）

クレーム マン（ハンドクリーム）30ｍL（現品）

オ パフュメ ＆ サボン コフレ ジンジャールージュ

5,170円

2025年11月5日（水）数量限定発売

砂糖漬けしたようなジンジャーの香りでトップセラーを誇る「ジンジャールージュ」のフレグランスと同じ香りの固形ソープをセット。カラフルでプレイフルなバザーの世界が描かれたギフトボックスにイン。

（セット内容）

オ パフュメ ジンジャールージュ（オードトワレ） 30mL（現品）

サボン パフュメ ジンジャールージュ （化粧石けん） 100g（現品）

サボン パフュメ コフレ フローラル

4,070円

2025年11月5日（水）数量限定発売

ロジェ・ガレの象徴的なアイテムである固形ソープからフローラルの香りをセレクト。1点ずつでも喜ばれ、グラン・バザーをイメージさせるデザインボックスはギフトとしても最適。

クオリティ・オブ・ライフをアップさせるアイテムとしてもおすすめのセットです。

（セット内容）

-サボン パフュメ ローズ (化粧石けん） （現品）

-サボン パフュメ フィグ (化粧石けん） （現品）

-サボン パフュメ ジンジャールージュ（化粧石けん）（現品）

各100ｇｘ1個

オ パフュメ & ディフューザー コフレ バニラソレイユ

オ パフュメ & ディフューザー コフレ（全3種）

各8,140円

・オ パフュメ & ディフューザー コフレ バニラソレイユ

・オ パフュメ & ディフューザー コフレ フィグ

・オ パフュメ & ディフューザー コフレ ジンジャールージュ

2025年11月19日（水）数量限定発売

人気のフレグランスと、未発売の同じ香りのリードディフューザーをセットに。今年発売の新しい香り「バニラソレイユ」を含めた3種が登場。肌だけでなく、空間でもお気に入りの香りをお楽しみください。

（セット内容）

オ パフュメ（オードトワレ）(100mL) （現品）

リードディフューザー (25mL) （非売品）

ホリデーコフレ コレクション :https://bit.ly/4nxGtF7《ロジェ・ガレ》ホリデーコフレ コレクション

【プロモーション情報】

フレグランスショップ《ジャルダン デ パルファム》にてロジェ・ガレ製品を税込7,040円以上ご購入の方に、ビビッドピンクカラーが華やかなロジェ・ガレ オリジナル トートバッグをプレゼントします。

期間：2025年11月26日（水）～ 数量限定、なくなり次第終了

サイズ：幅20cmｘ高36cmｘ奥行3cm詳しくはこちら :https://bit.ly/4nxGtF7

ANAインターコンチネンタルホテル東京とのコラボレーションスイーツブッフェを開催

ロジェ・ガレのホリデーコレクションテーマ「グラン・バザー」にインスパイアされ、ANAインターコンチネンタルホテル東京とコラボレーションが実現しました。華やかで洗練されたスイーツや、ロジェ・ガレの煌めきと遊び心あふれるホリデーシーズンの雰囲気を体験できる「フェスティブ・スイーツブッフェ with ロジェ・ガレ」を、2025年11月1日（土）～2026年1月4日（日）にて開催します。

フェスティブ・スイーツブッフェ with ロジェ・ガレ（イメージ）

本スイーツブッフェでは、《ロジェ・ガレ》の 2025年ホリデーコレクションの華やかな世界観やウェルビーイングな香りから想起された、イチジクやジンジャー、バニラなどを使用した15種類のスイーツをブッフェ形式で存分にお楽しみいただけます。ブッフェ台には、《ロジェ・ガレ》の象徴的なアイテムである「サボン パフュメ」（丸形ソープ）をイメージしたフィナンシェや、ロゴ入りチョコレートをのせたマカロン、さらにはバニラマドレーヌやウイークエンド・シトロンなど、フレンチスタイルのスイーツが並びます。また、7種類のセイボリーは、ワンプレートに盛り付けてテーブルまでお届けします。

《ロジェ・ガレ》のプレイフルな世界観に包まれながら、五感が喜ぶ贅沢なスイーツブッフェをお楽しみください。

ご予約・詳細はこちらから :https://anaintercontinental-tokyo.jp/dine/brewers-coffee-bar/■概要

・期間：2025年11月1日(土)～2026年1月4日(日)

・場所：ANAインターコンチネンタルホテル東京 「ブリュワーズ コーヒー＆バー」(3FL.)

・時間：3部制（各90分）11:00～12:30 / 13:00～14:30 / 15:00～16:30

※予約制。当日朝9時まで受付。

・料金：大人 6,830円 子供（6～12歳）3,415円 ※消費税・サービス料込

・プレゼント特典：期間中、上記スイーツブッフェにご来場の方に、《ロジェ・ガレ》のミニサイズの香水サンプルをプレゼント。※数量限定・なくなり次第終了

■開催ホテル概要

ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京 ANA InterContinental Tokyo

The Essence of Tokyo

あなただけの東京体験を、ここから。

ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京【地上37階／客室数801室／13のレストラン＆バー／大小22の宴会場】は、赤坂・六本木・霞が関まで各徒歩圏内という東京の中心部に位置し、周辺には中央官庁、各国大公使館、内外の一流企業など、国際的な政治経済の中枢機能が集結しています。地上37階、801室を擁する当ホテルは、エネルギーに満ちた「東京」の街と同様に進化を続け、「訪れるたびに新しく、心わきあがるような体験」の創出を目指しています。2024年には全カテゴリーを対象とした大規模な改装を完了し、洗練された空間デザインとプレミアムアメニティを備えた、より上質な滞在体験を提供。また、館内13のレストラン＆バーは、2024年にリニューアルした「カスケイドカフェ」と「アトリウムラウンジ」、新たに誕生した「ジュネヴァ ロビーバー」とともに、革新的なダイニングシーンを演出しています。35階及び新たに36階に拡張した国内最大級の広さ（約900平米）を誇る宿泊客専用ラウンジ「クラブインターコンチネンタル」からは、皇居、国会議事堂、富士山など東京都心の絶景を一望。さらに大小22の宴会場を備え、日本的なおもてなしの心と国際水準のサービスが調和した、真のインターナショナルホテルとして進化を続けています。

【ご予約・お問い合わせ】 ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京 TEL.03-3505-1111（代表）

〒107-0052 東京都港区赤坂1-12-33 https://anaintercontinental-tokyo.jp

＜アクセス＞東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅下車徒歩約5分

■ロジェ・ガレ取り扱いについて

ジャルダン デ パルファム：https://jardindesparfums.jp/

ロジェ・ガレ公式オンラインショップ：https://www.roger-gallet.jp/