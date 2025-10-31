シアトルズベストコーヒーが“大人のホリデー”を彩る「ダブルエスプレッソマシュマロモカ」2種を期間限定販売！

ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社JR九州ファーストフーズ株式会社（所在地:福岡県福岡市、代表取締役社長:村上悟郎）は、シアトルズベストコーヒー各店舗にて、「ダブルエスプレッソマシュマロモカ」「ダブルエスプレッソマシュマロモカジャバクーラ」を2025年11月6日（木）より期間限定で販売します。

ビターを楽しむ、大人のホリデー

ダブルエスプレッソの濃厚なコクと、チョコレートを組み合わせたドリンクは、一口飲むと、奥深い苦味の後に優しい甘さが広がり、心ゆくまで満たされる至福の味わいです。

ホットモカはふわふわのマシュマロとミルクフォームが、フローズンタイプのジャバクーラは冷たいドリンクの中に隠れたマシュマロのもっちり食感とホイップクリームが、ビターな味わいにより一層深みをもたらしてくれます。

この絶妙なコントラストをぜひご賞味ください。

◆ダブルエスプレッソマシュマロモカ(ホットのみ) -写真 左-

◆ダブルエスプレッソマシュマロモカジャバクーラ -写真 右-

今年の冬は、シアトルズベストコーヒーのホリデードリンクで、心温まる、そして心満たされる至福のひとときをお過ごしください。

【取扱店舗】

シアトルズベストコーヒー店舗 （https://www.jrff.co.jp/seabest/location）

※販売を行っていない店舗がある場合もございます。

※下記店舗では、エスプレッソではなく「濃厚なコーヒー」を使用した「リッチビターマシュマロモカジャバクーラ」を販売いたします。

《シナボン・シアトルズベストコーヒー》

東京ギフトパレット店、アトレ吉祥寺店、上野マルイ店、ゆめタウン広島店

《サブウェイ・シアトルズベストコーヒー》

イオンモール直方店、ゆめタウン別府店、イオンモール熊本2号店、イオンモール宮崎2号店



【販売期間】

・2025年11月6日(木)～2025年12月下旬(予定)



【シアトルズベストコーヒーについて】

シアトルズベストコーヒーは北米シアトル系スペシャルティコーヒーチェーンです。1970年の創業以来、シアトルズベストコーヒーの原点として、シアトルとパシフィック・ノースウェスト（太平洋岸北西地区）のコーヒー文化とのつながりを大切にしてきました。ドリップコーヒーやエスプレッソはもちろんの事、エスプレッソをベースにスチームミルク、フォームミルク、フレーバーシロップ、チョコソース等を加えたラテ・モカをはじめ、エスプレッソ味のジャバクーラやチャイラテ等の商品を、幅広く取り揃えています。



【Seattle's Best Coffee Official Web/SNS】

・WEB: https://www.jrff.co.jp/seabest

・INSTAGRAM: https://www.instagram.com/seattlesbest_japan/