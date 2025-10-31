「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」にJAFブースを出展

一般社団法人　日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳）は「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」が開催される2025年11月6日（木）～9日（日）の4日間、サービスパークとなる豊田スタジアム（愛知県豊田市）に体験型ブースを出展します。


■「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」とは

「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」は、FIA世界ラリー選手権（WRC）の2025年シーズン第13戦として日本で唯一開催される世界最高峰のラリー大会です。ラリーとは公道を舞台におこなわれるモータースポーツ（https://jaf.link/3L6MJGd）で、国内外のトップドライバーが競い合います。愛知県・岐阜県を中心とした開催は、今年で4年連続となります。


■JAFブースでモータースポーツの楽しさを体験しよう！


昨年度のJAFブースの様子

JAFブースではレーシングシミュレーターをはじめ、大人から子どもまで楽しめるさまざまな体験型コンテンツを準備しています。


JAFは日本の四輪モータースポーツ統括団体として、モータースポーツの振興、競技人口の増加を目指し、世代を問わず多くの方にモータースポーツの楽しさや魅力を伝えていきます。





＊＊＊　JAFブース出展情報　＊＊＊

【日時】


11月6日（木）11:00～19:00


11月7日（金）11:00～18:00


11月8日（土）10:00～18:00


11月9日（日）10:00～18:00


【場所】豊田スタジアム（愛知県豊田市千石町7丁目2番地）


【内容】※内容は変更となる場合があります


■レーシングシミュレーター


シミュレーターでラリーカーの運転を疑似体験！


地元豊田市内のコースを堪能することができます。


規定タイムをクリアすると景品をプレゼント！


迫力ある実況付きで一味違ったEモータースポーツを楽しめます。





レーシングシミュレーター

■ジュニアライセンスの発給
クイズに答えて競技ライセンスそっくりな写真入りのジュニアライセンスカードを発給します。


■展示コーナー
歴代ラリーカーのミニチュアなどの展示をおこないます。


■会場限定プレゼント
JAF会員証提示と簡単なアンケートで会場限定のノベルティを進呈します。


JAFブースの詳細はこちら


▶https://jaf.link/4htlKAF