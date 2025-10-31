全国の古本屋が集結！日本最大の古本販売イベント「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」開催決定

東京都古書籍商業協同組合

2026年4月、一般のお客様に向けて未だかつてない大規模な古書即売展「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」を初開催いたします。

例年、桜の咲く季節には「千代田のさくらまつり」に併せて、神保町の古書店が中心となり特別古本ワゴンセール「神保町さくらみちフェスティバル 春の古本まつり」を開催しています。

本イベント「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」は、これまでの「春の古本まつり」がさらにパワーアップし、全国の古本屋が参加する新しい古書・古本の販売イベントです。

古書業界の地域を超えた参加により、数百万冊もの書籍が出品される国内最大の古書即売展になるとともに、新たな出会いと発見の場を提供することを目指しております。

「春の古本まつり」の靖国通りに加え、小川広場、そして東京古書会館の複数会場で展開し、本の街・神保町を回遊してお楽しみいただけます。

古典籍、洋書、近現代資料、サブカルなど、お買得本から稀覯書までジャンル豊かに取り揃えてみなさまのお越しをお待ちしています。

■「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」開催概要

日程：2026年4月16日（木）～4月19日（日）

時間：11:00～17:00（最終日は16:00終了）

会場：神田神保町古書店街／東京古書会館／小川広場

入場料：無料

イベント特設Webサイト：http://kosho.jomo-p.net/furuhaku/(http://kosho.jomo-p.net/furuhaku/)

主催：神田古書店連盟

後援：千代田区／読売新聞社／東京都古書籍商業協同組合／全国古書籍商組合連合会

メインビジュアル：YOUCHAN（トゴルアートワークス）

イベント特設Webサイトは明日2025年11月1日（土）10:00に公開します。

最新情報は随時、特設サイトにてお知らせしてまいります。続報をお待ちくださいませ。