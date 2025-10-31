【特集】自らの未来を創るリスキリング　月刊『先端教育』2025年12月号を発売

学校法人先端教育機構

社会人向け専門職大学院の事業構想大学院大学と社会構想大学院大学を運営する学校法人先端教育機構（東京都港区、理事長：東英弥）出版部は、社会とリカレントを結ぶ教育専門誌「月刊先端教育」2025年12月号を10月31日（金）に発売しました。（https://www.sentankyo.jp/）

【特集1】自らの未来を創るリスキリング ー学び続ける人が変化を制すー

人生100年時代を迎え、ミドルシニア層を中心に、これまでのキャリアを見つめ直し、新たなスキルを獲得するリスキリングへの関心が高まっています。変化の激しい時代において、自らの未来を主体的に創るためには、ビジネスの場で勘や経験だけに頼らず論理的な判断ができる科学的思考力や、人生設計の基盤となる金融リテラシーなどがより重要となります。本特集では、戦略的なキャリア構築の視点から、いま必要な学びなどについて、取材等を通じて検証しました。

ー「自分の市場価値」を高めることがキャリア3.0時代を生き抜く鍵に/エッグフォワード株式会社 代表取締役社長 徳谷智史氏

≪キーフレーズ≫

「オックスフォード大学の研究において、2030年に必要なスキルの第1位は『戦略的学習力』でした。不確実な時代だからこそ、自分の『ありたい姿』を見据え、学び続けることが求められます」（記事一部抜粋）

ーミドルシニアは自らの人生を開拓する「ライフプレナー」を目指すべき/ニューホライズンコレクティブ合同会社 代表 野澤友宏氏

≪キーフレーズ≫

「私たちは自己充実感が高い人たちを調査し、ある共通点を見出しました。ライフシフトがうまくいっている人たちは『何をしようか』『どのようにすればいいのか』を考える前に『なぜそれをやるのか』という『Why』の質問を自分に投げかけていました」

（記事一部抜粋）

ー日常やビジネスの現場でも役立つ科学的思考を身につける/

東京大学 大学院情報学環・学際情報学府 准教授 植原亮氏

ー産官学の連携を推進し、リスキリング・エコシステムを構築へ/

文部科学省 リカレント教育 民間教育振興室長 片見悟史氏

ー大学教員というキャリア 大学院での学び直しの意義/

東京科学大学 データサイエンス・AI全学教育機構 特任教授 鈴木健二氏

ー官民連携とテクノロジー活用で金融教育を社会インフラに/

株式会社ABCash Technologies 代表取締役社長 辻侑吾氏

ー人生の選択と幸福論 自己啓発本から何をどう学ぶべきか/愛知教育大学 教育学部 教授 尾崎俊介氏

【特集2】いま必要なリテラシー教育 ー情報・ワークルール・金融・ゲームー

社会が複雑多様化する中、これからの社会を生きる子どもたちにとって、必要なリテラシーとは何でしょうか。本特集では、情報・ワークルール・金融・ゲームをキーワードに各分野の専門家への取材等を通じて、今後のリテラシー教育の在り方を展望します。

ー情報リテラシーと著作権リテラシー 実体験を通じた学びで身につける/

大分県立芸術文化短期大学 准教授 野田佳邦氏

ー知識と対話で職場が変わるワークルール教育のすすめ/

北海学園大学 法学部 教授、ユナイテッド・コモンズ法律事務所 弁護士 淺野高宏氏

ー知識を身につけるだけでは不十分 学校における金融教育の難しさ/

関西大学 経済学部 教授 本西泰三氏

ー協同的な場で形作る論理的な思考 リテラシー教育の最前線/

横浜国立大学 教育学部 准教授 石田喜美氏

【地域×教育イノベ―ション】山形県 「つなぐ力」で持続可能な地球へ

東北地方の日本海側に位置し、さくらんぼなどの豊富な農作物で知られ、蔵王連峰や最上川など、自然にも恵まれた山形県。県の教育行政は、多様性あふれる山形を担う人づくりを推進し、山形大学は将来ビジョンに「つなぐちから」を掲げ、ウェルビーイングの実現を目指しています。

また、民間でも新たな地域教育や居場所づくり、企業による人材育成や起業支援が行われ、地方発の新たな教育モデルへの挑戦も始まっています。山形県における教育・人材育成プロジェクトを紹介します。

ー多様性あふれる山形を担う人づくり/山形県教育委員会 教育長 須貝英彦氏

アントレプレナーシップ教育や外国人材との交流を通して、グローカル・イノベーターを育成。ICTを効果的に活用した授業デザインに取り組む。

ー「つなぐちから」による共創を推進/山形大学長 玉手英利氏

社会共創デジタル学環では1 年次からビジネスプランづくりに取り組む。有機エレクトロニクスの教育研究は学部 3 年次から始まる。光・電子材料専修コースでは、有機エレクトロニクスの基礎から応用まで幅広く網羅。

ー地方から新しい教育モデルを発信/

株式会社SHONAI 執行役員、KIDS DOME SORAI 館長 渡邉敦氏

ー社員の世界一周を支援、知見を広げる/

株式会社山本製作所 取締役 経理管理部部長 鈴木真一、経営企画部 広報グループ グループリーダー 正成隼人氏 ほか

【その他注目、連載記事】

■巻頭言：

“古典”と“対話”を通して徹底的に考える機会を/一般社団法人日本アスペン研究所 理事長

日本アイ・ビー・エム株式会社 名誉相談役 橋本孝之氏

■ 理念に基づく経営と広報：

広報は経営者の右腕 大変だがやりがいのある仕事/

キリンホールディングス株式会社 代表取締役会長CEO 磯崎功典氏

■戦略的経営と大学改革の未来：

博士人材の育成と活躍を後押し 科学技術立国再興への新たな構想/

一般財団法人 日本科学未来財団 代表理事、

Beyond Next Ventures株式会社 代表取締役社長 伊藤毅氏

■月刊「先端教育」公開インタビュー：

高校生社長が地方創生の未来を拓く/高梁市学校連携コーディネーター、

高梁市GIGAスクールサポーター 横山弘毅氏 ほか

（本リリース内、写真素材はいずれも月刊先端教育2025年12月号より引用）

雑誌概要「月刊先端教育」2025年12月号

出版社： 学校法人先端教育機構 出版部

価 格： 1,620円（税込）

ASIN ： B0F29HY71J

ご購入は全国の書店にて。Amazonでも販売

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F29HY71J/

月刊先端教育について

2019年10月創刊。教育の未来を見通すメディアを目指し、学校教育を始め、就学前教育や社会人教育など、あらゆる「学び」に焦点を当てる教育専門誌です。社会変化や社会課題にリンクした教育テーマや政府の重点教育政策を特集するほか、企業内・社会人教育にフォーカスした特集、海外の教育動向や教育業界のイノベーターを取り上げる連載などを掲載し、教職員や自治体、企業、NPOなど教育に携わる人すべてに有益な情報・アイデアを提供して参ります。

https://www.sentankyo.jp/

■学校法人先端教育機構の概略

名称：学校法人 先端教育機構

理事長：東 英弥

所在地：東京都港区南青山3-13-16

設置校 事業構想大学院大学（本部:東京都港区南青山3-13-16）

拠点：東京、名古屋、大阪、福岡、仙台

社会構想大学院大学 （東京都港区南青山3-13-18）

付属機関：事業構想研究所、先端教育研究所

出 版：月刊事業構想、月刊先端教育、書籍等