株式会社点天（代表取締役：今野 啓介／大阪府大阪市）は、季節の期間限定商品「ゆず塩餃子」と、

点天が手掛ける新ブランド「大阪胡椒餅」から季節の期間限定商品「チーズ胡椒餅」を販売いたします。

季節の期間限定商品「ゆず塩餃子」



ゆず塩餃子イメージ

ゆず塩スープに柚子胡椒の風味の効いた期間限定商品「ゆず塩餃子」を2025年10月1日（水）～ 2026年1月31日（土）まで販売いたします。

厳選した豚肉とキャベツ、香り高いニラを絶妙なバランスで合わせた、芳醇で奥行きのある味わい。そこに、柚子胡椒のピリッとした辛みと爽やかな香りを加えることで、ひとくちごとに広がる深い旨味を楽しめます。

ゆず塩スープとゆず果汁、ゆずの粉末を使用することで、塩味とゆずの香りを絶妙に調和。素材の持ち味を最大限に引き出し、豚肉の旨味と一体となり、さっぱりとしながらも満足感のある上品で繊細な味わいに仕上げました。

“ゆずの香りがふわりと抜ける、さっぱりとした後味”が特長の「ゆず塩餃子」。食卓の主役としてはもちろん、お酒のお供にもぴったりです。この時期だけの新しい餃子体験を、ぜひご家庭でお楽しみください。

商品の概要

期間限定商品「ゆず塩餃子」

ゆず塩スープに柚子胡椒の風味の効いたひとくち餃子です。

店頭販売期間： 2025年10月1日（水）～2026年1月31日（土）

発送期間：2025年10月1日（水）～2026年1月27日（火）

消費期限： 冷蔵庫で7日間（消費期限は製造および加工日を基準にしており、表記の期限は目安で、配達日時などにより異なります）



ゆず塩餃子パッケージ

栄養成分情報

※この表示値は、目安です。

大阪胡椒餅ブランドの季節の期間限定商品「チーズ胡椒餅」



チーズ胡椒餅イメージ

チーズの濃厚な旨味と黒胡椒の香りが引き立て合う「チーズ胡椒餅」。餡には、旨味の強い豚肉にスパイシーな黒胡椒を絶妙なバランスで効かせました。チーズのまろやかなコクと相まって、深みのある味わいに仕上げています。元祖・胡椒餅で用いられる五香粉（ウーシャンフェン）はあえて使用せず、ミルキーでコクのあるチーズの魅力を最大限に引き出しています。生地の表面にはクラッシュナッツをまぶし、香ばしさと心地よい食感をプラス。ひと口ごとに、チーズのまろやかさ、黒胡椒の爽やかな刺激、ナッツの香ばしさが重なり合い、奥行きのある味わいを楽しめます。しっかりと広がるチーズの旨味。手軽ながらも贅沢な満足感を味わえる、新しいスタイルの胡椒餅です。

チーズが主役の胡椒餅で、いつものひとときを少し特別に。

2025年11月1日（土）～ 2026年 2月28日（土）まで期間限定で販売いたします。

※数量限定につき完売の際はご容赦ください。

●ご予約頂けます。電話：06-6345-5126（点天店舗直通）

（営業時間は阪神梅田本店に準じます）

●胡椒餅の配送はありません。

現状の取り扱いは、阪神梅田本店 地下一階食品フロア「大阪胡椒餅」にて好評販売中です。

●価格について

「チーズ胡椒餅」1個、本体価格352円（税込381円）

「大阪胡椒餅」1個、本体価格315円（税込341円）

商品の概要

季節の期間限定商品 「チーズ胡椒餅」

胡椒餅は台湾の名物市場「夜市」の屋台などで手軽に食べられる焼きパンの一種です。

チーズ胡椒餅は、外側はサクッ、内側はモッチリとした食感の生地に、チーズを加えて点天風にアレンジした期間限定商品です。

「チーズ胡椒餅」1個、本体価格352円（税込381円）

販売期間は2025年11月1日（土）～ 2026年 2月28日（土）までの限定発売です。阪神梅田本店「大阪胡椒餅」の店頭販売のみになります。

チーズ胡椒餅アップ

栄養成分表

※この表示値は、目安です。

「大阪胡椒餅」は、ひとくち餃子の点天が手掛ける新ブランドです。台湾夜市で大人気の胡椒餅を大阪から全国に広めたいという想いから、まだ全国でも珍しい胡椒餅専門店の開業を決意いたしました。 創業40余年の大阪名物ひとくち餃子の点天が、台湾のソウルフードと言われる胡椒餅を試行錯誤の末に日本人好みの味に調整した「大阪胡椒餅」として開発いたしました。本場に負けない胡椒餅をご賞味ください。

大阪胡椒餅のミニサイズも販売を開始しました。

お試ししやすいミニサイズの大阪胡椒餅も数量限定でご用意しております。この機会にお試しください。

「 大阪胡椒餅（ミニサイズ） 」1個、本体価格250円（税込270円）

「ゆず塩餃子」「チーズ胡椒餅」の販売について

「ゆず塩餃子」は、点天オンラインショップ並びに、全国の販売店（大丸札幌店、伊勢丹新宿店、玉川髙島屋SC店、横浜髙島屋店、松坂屋名古屋店、大丸京都店、阪神梅田本店、髙島屋大阪店、阿倍野ハルカス近鉄本店、点天バル新大阪）でお求め頂けます。

「チーズ胡椒餅」は、阪神梅田本店の「大阪胡椒餅」で店頭販売のみとなります。

【点天SNSサイト】

点天公式インスタグラム

https://www.instagram.com/gyoza_tenten/

点天公式Facebook

https://www.facebook.com/tentenkitasinti/

YouTubeチャンネル「点天オフィシャルチャンネル」

https://www.youtube.com/channel/UC1aZICDyENoCPFnc-r3ONDw