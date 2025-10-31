EY新日本有限責任監査法人（東京都千代田区、理事長：松村 洋季、以下 EY新日本）は、監査品質の持続的向上に向けた取り組みをまとめた「監査品質に関する報告書2025」を発行しました。

本報告書では、監査品質の基盤となる監査品質体制および人材育成制度を紹介するとともに、業界に特化した付加価値のある知見を生み出すためのセクターナレッジ活動、生成AIの活用や従来型AIによる異常検知をはじめとしたデジタル化の推進、サステナビリティ情報開示および保証制度への取り組みについて説明しています。

EY新日本は、最先端のデジタル技術を駆使しステークホルダーとの対話を通じて、品質の高いサービスを持続的に提供します。さらに、卓越した知見に基づく革新的なサービスを提供し、変化を恐れず挑戦を続けることで、持続可能で包摂的な経済社会の実現を目指します。

監査品質に関する報告書 2025

[EYについて]

EYは、クライアント、EYのメンバー、社会、そして地球のために新たな価値を創出するとともに、資本市場における信頼を確立していくことで、より良い社会の構築を目指しています。 データ、AI、および先進テクノロジーの活用により、EYのチームはクライアントが確信を持って未来を形づくるための支援を行い、現在、そして未来における喫緊の課題への解決策を導き出します。 EYのチームの活動領域は、アシュアランス、コンサルティング、税務、ストラテジー、トランザクションの全領域にわたります。蓄積した業界の知見やグローバルに連携したさまざまな分野にわたるネットワーク、多様なエコシステムパートナーに支えられ、150以上の国と地域でサービスを提供しています。

All in to shape the future with confidence.

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。

[EY新日本有限責任監査法人について]

EY新日本有限責任監査法人は、EYの日本におけるメンバーファームであり、監査および保証業務を中心に、アドバイザリーサービスなどを提供しています。詳しくは、ey.com/ja_jp/about-us/ey-shinnihon-llcをご覧ください。