「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート」、2作を先行配信開始！【NHKこどもパーク】

Prime Videoのサブスクリプション「NHKこどもパーク」では、「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート たいせつなもの、なあに？」を10月24日(金)より、「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート ようこそ、ファンターネ島へ！」を10月31日(金)より、先行配信を開始しました。NHKホールで行われたファミリーコンサートを、ノーカットで完全収録。2022年と2023年にリリースして大ヒットしたDVDの内容を、配信でもお届けします！

■「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート たいせつなもの、なあに？」(49分)

□出演

花田ゆういちろう、ながた まや、福尾 誠、秋元杏月、「ファンターネ！」の仲間たち（みもも、やころ、ルチータ、あーぷん）、小野あつこ

□作品内容

お兄さん・お姉さん、キャラクターたちが、自分たちが大切にしているものを発表しようとするが、なかなか出てこない。みんな悩んだり、ケンカをしてしまったり…。

「にじのむこうに」や「どんな色（いろ）がすき」、「すわって からだ☆ダンダン」などの人気曲をはじめ、歌やダンスが盛りだくさんなコンサートに！

まやお姉さんと「ファンターネ！」の仲間たちのはじめてのファミリーコンサート！

あつこお姉さんもゲスト出演！

新旧メンバーが揃った、笑いあり涙ありの楽しいステージをお届けします。

□収録曲

・ オーバーチュア

・ にじのむこうに

・ ファンターネ！オープニングテーマ

・ はじめましてのうた

・ こんにちは

・ どんな色（いろ）がすき

・ すわって からだ☆ダンダン

・ おおきなくちあけて

・ ごめんください、めんください。

・ カレーライスのうた

・ チキンダンス

・ あげあげドーナツ

・ たいせつなもの、なあに？

・ きみイロ

・ まほうのラララ♪

・ うらら

・ きんらきら ぽん

■「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート ようこそ、ファンターネ島へ！」(53分)

□出演

花田ゆういちろう、ながた まや、福尾 誠、秋元杏月、「ファンターネ！」の仲間たち（みもも、やころ、ルチータ、あーぷん、アンモ・チョコモ、マーキー、ビヨヨン3きょうだい）

□作品内容

ビッグでおもしろいニュースを探しに、お兄さん、お姉さん、「ファンターネ！」の仲間たちみんなでファンターネ島(じま)を大冒険！

冒険の先にみつけた大ニュースとは…！？

「まほうのとびら」や「ホ・レッ！」、「ぼよよん行進曲」など、歌にダンス、体操、クイズまで、盛りだくさんなコンサート！

□収録曲

・ オーバーチュア

・ 風とパレード

・ てをたたこ

・ ファンターネ！オープニングテーマ

・ ようこそ ファンターネ島へ

・ それからどうなった

・ ごめんねピーマン

・ ぼくのゆめはバレエダンサー

・ すわって からだ☆ダンダン

・ ぽかぽっか

・ おおきなつる (おおきなかぶ)

・ みんなでルチータダンス (お話)

・ まほうのとびら

・ ファン ファン ファン！

・ ホ・レッ！

・ ぼよよん行進曲

・ きんらきら ぽん

・ フィナーレ

◇Prime Videoのサブスクリプション「NHKこどもパーク」ページ

https://www.amazon.co.jp/channels/nhkkodomopark

NHKのこどもコンテンツ2,400本以上が見放題！

月額397円（税込）。新規ご登録の場合、14日間無料！

※Amazon会員のみ登録が可能です。

■Blu-ray・DVDなら特典映像も収録！好評発売中！

【Blu-ray/DVD】「おかあさんといっしょ」 ファミリーコンサート ～たいせつなもの、なあに？～

＜Blu-ray版 購入ページ＞https://www.nhk-ep.com/products/detail/h53454A3

＜DVD版 購入ページ＞https://www.nhk-ep.com/products/detail/h53455A3

Blu-ray・DVDの特典映像には、2022年8月放送の「ダンススペシャル」などを収録。

「シェイク シェイク げんき！」「すずめがサンバ」など元気に体を動かしたくなる曲に合わせて、いろんなダンスに挑戦しよう！

【Blu-ray/DVD】「おかあさんといっしょ」ファミリーコンサート ～ようこそ、ファンターネ島へ！～

＜Blu-ray版 購入ページ＞https://www.nhk-ep.com/products/detail/h53553A3

＜DVD版 購入ページ＞https://www.nhk-ep.com/products/detail/h53554A3

ブルーレイ・DVDには特典映像として『ファンターネ！歌クリップ集』と『そうぞうのへや名作選』などを収録！