「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート」、2作を先行配信開始！【NHKこどもパーク】

Prime Videoのサブスクリプション「NHKこどもパーク」では、「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート たいせつなもの、なあに？」を10月24日(金)より、「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート ようこそ、ファンターネ島へ！」を10月31日(金)より、先行配信を開始しました。NHKホールで行われたファミリーコンサートを、ノーカットで完全収録。2022年と2023年にリリースして大ヒットしたDVDの内容を、配信でもお届けします！







■「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート たいせつなもの、なあに？」(49分)



□出演


花田ゆういちろう、ながた まや、福尾 誠、秋元杏月、「ファンターネ！」の仲間たち（みもも、やころ、ルチータ、あーぷん）、小野あつこ



□作品内容


お兄さん・お姉さん、キャラクターたちが、自分たちが大切にしているものを発表しようとするが、なかなか出てこない。みんな悩んだり、ケンカをしてしまったり…。


「にじのむこうに」や「どんな色（いろ）がすき」、「すわって からだ☆ダンダン」などの人気曲をはじめ、歌やダンスが盛りだくさんなコンサートに！


まやお姉さんと「ファンターネ！」の仲間たちのはじめてのファミリーコンサート！


あつこお姉さんもゲスト出演！


新旧メンバーが揃った、笑いあり涙ありの楽しいステージをお届けします。



□収録曲


・ オーバーチュア


・ にじのむこうに


・ ファンターネ！オープニングテーマ


・ はじめましてのうた


・ こんにちは


・ どんな色（いろ）がすき


・ すわって からだ☆ダンダン


・ おおきなくちあけて


・ ごめんください、めんください。


・ カレーライスのうた


・ チキンダンス


・ あげあげドーナツ


・ たいせつなもの、なあに？


・ きみイロ


・ まほうのラララ♪


・ うらら


・ きんらきら ぽん











■「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート ようこそ、ファンターネ島へ！」(53分)



□出演


花田ゆういちろう、ながた まや、福尾 誠、秋元杏月、「ファンターネ！」の仲間たち（みもも、やころ、ルチータ、あーぷん、アンモ・チョコモ、マーキー、ビヨヨン3きょうだい）



□作品内容


ビッグでおもしろいニュースを探しに、お兄さん、お姉さん、「ファンターネ！」の仲間たちみんなでファンターネ島(じま)を大冒険！


冒険の先にみつけた大ニュースとは…！？


「まほうのとびら」や「ホ・レッ！」、「ぼよよん行進曲」など、歌にダンス、体操、クイズまで、盛りだくさんなコンサート！



□収録曲


・ オーバーチュア


・ 風とパレード


・ てをたたこ


・ ファンターネ！オープニングテーマ


・ ようこそ ファンターネ島へ


・ それからどうなった


・ ごめんねピーマン


・ ぼくのゆめはバレエダンサー


・ すわって からだ☆ダンダン


・ ぽかぽっか


・ おおきなつる (おおきなかぶ)


・ みんなでルチータダンス (お話)


・ まほうのとびら


・ ファン ファン ファン！


・ ホ・レッ！


・ ぼよよん行進曲


・ きんらきら ぽん


・ フィナーレ











◇Prime Videoのサブスクリプション「NHKこどもパーク」ページ


https://www.amazon.co.jp/channels/nhkkodomopark


NHKのこどもコンテンツ2,400本以上が見放題！


月額397円（税込）。新規ご登録の場合、14日間無料！


※Amazon会員のみ登録が可能です。



