「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート」、2作を先行配信開始！【NHKこどもパーク】
Prime Videoのサブスクリプション「NHKこどもパーク」では、「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート たいせつなもの、なあに？」を10月24日(金)より、「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート ようこそ、ファンターネ島へ！」を10月31日(金)より、先行配信を開始しました。NHKホールで行われたファミリーコンサートを、ノーカットで完全収録。2022年と2023年にリリースして大ヒットしたDVDの内容を、配信でもお届けします！
■「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート たいせつなもの、なあに？」(49分)
□出演
花田ゆういちろう、ながた まや、福尾 誠、秋元杏月、「ファンターネ！」の仲間たち（みもも、やころ、ルチータ、あーぷん）、小野あつこ
□作品内容
お兄さん・お姉さん、キャラクターたちが、自分たちが大切にしているものを発表しようとするが、なかなか出てこない。みんな悩んだり、ケンカをしてしまったり…。
「にじのむこうに」や「どんな色（いろ）がすき」、「すわって からだ☆ダンダン」などの人気曲をはじめ、歌やダンスが盛りだくさんなコンサートに！
まやお姉さんと「ファンターネ！」の仲間たちのはじめてのファミリーコンサート！
あつこお姉さんもゲスト出演！
新旧メンバーが揃った、笑いあり涙ありの楽しいステージをお届けします。
□収録曲
・ オーバーチュア
・ にじのむこうに
・ ファンターネ！オープニングテーマ
・ はじめましてのうた
・ こんにちは
・ どんな色（いろ）がすき
・ すわって からだ☆ダンダン
・ おおきなくちあけて
・ ごめんください、めんください。
・ カレーライスのうた
・ チキンダンス
・ あげあげドーナツ
・ たいせつなもの、なあに？
・ きみイロ
・ まほうのラララ♪
・ うらら
・ きんらきら ぽん
■「おかあさんといっしょ ファミリーコンサート ようこそ、ファンターネ島へ！」(53分)
□出演
花田ゆういちろう、ながた まや、福尾 誠、秋元杏月、「ファンターネ！」の仲間たち（みもも、やころ、ルチータ、あーぷん、アンモ・チョコモ、マーキー、ビヨヨン3きょうだい）
□作品内容
ビッグでおもしろいニュースを探しに、お兄さん、お姉さん、「ファンターネ！」の仲間たちみんなでファンターネ島(じま)を大冒険！
冒険の先にみつけた大ニュースとは…！？
「まほうのとびら」や「ホ・レッ！」、「ぼよよん行進曲」など、歌にダンス、体操、クイズまで、盛りだくさんなコンサート！
□収録曲
・ オーバーチュア
・ 風とパレード
・ てをたたこ
・ ファンターネ！オープニングテーマ
・ ようこそ ファンターネ島へ
・ それからどうなった
・ ごめんねピーマン
・ ぼくのゆめはバレエダンサー
・ すわって からだ☆ダンダン
・ ぽかぽっか
・ おおきなつる (おおきなかぶ)
・ みんなでルチータダンス (お話)
・ まほうのとびら
・ ファン ファン ファン！
・ ホ・レッ！
・ ぼよよん行進曲
・ きんらきら ぽん
・ フィナーレ
◇Prime Videoのサブスクリプション「NHKこどもパーク」ページ
https://www.amazon.co.jp/channels/nhkkodomopark
NHKのこどもコンテンツ2,400本以上が見放題！
月額397円（税込）。新規ご登録の場合、14日間無料！
※Amazon会員のみ登録が可能です。
■Blu-ray・DVDなら特典映像も収録！好評発売中！
【Blu-ray/DVD】「おかあさんといっしょ」 ファミリーコンサート ～たいせつなもの、なあに？～
＜Blu-ray版 購入ページ＞https://www.nhk-ep.com/products/detail/h53454A3
＜DVD版 購入ページ＞https://www.nhk-ep.com/products/detail/h53455A3
Blu-ray・DVDの特典映像には、2022年8月放送の「ダンススペシャル」などを収録。
「シェイク シェイク げんき！」「すずめがサンバ」など元気に体を動かしたくなる曲に合わせて、いろんなダンスに挑戦しよう！
【Blu-ray/DVD】「おかあさんといっしょ」ファミリーコンサート ～ようこそ、ファンターネ島へ！～
＜Blu-ray版 購入ページ＞https://www.nhk-ep.com/products/detail/h53553A3
＜DVD版 購入ページ＞https://www.nhk-ep.com/products/detail/h53554A3
ブルーレイ・DVDには特典映像として『ファンターネ！歌クリップ集』と『そうぞうのへや名作選』などを収録！