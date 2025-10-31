【１１月限定】神戸の生田神社にて切り絵御朱印など限定御朱印６種を授与！！

1.令和７年１１月限定御朱印について

生田神社

「むすび育む宮」生田神社（兵庫県・神戸市）にて令和７年１１月１日（土）より切り絵御朱印２種・四輝（しき）朱印をはじめ、限定の御朱印６種を授与いたします。

１１月限定御朱印切り絵御朱印【綾錦（あやにしき）】切り絵御朱印【綾錦（あやにしき）】

元々は、美しい絹織物である「綾」と「錦」を重ね合わせた言葉で、転じて、着物などの美しい衣服や、紅葉の鮮やかな色彩を形容する言葉である「綾錦」を切り絵にて配しました。機織りの神様である生田神社の御祭神をイメージし、秋の色鮮やかな紅葉の柄の織物をデザインに取り入れ、切り絵にて表現した御朱印です。（御祭神「稚日女尊」は機殿で神服を織られる神様で、糸と糸とを合わせながら織り成す事から、人と人との御縁を結ぶ神様といわれます）

お受けになった皆様が、美しく色付いていくもみじの様に、彩り豊かな日々をお過ごしになります事をお祈りいたします。

※紅葉の一部を通常のレーザーカットではなく、レーザーの出力を調整し紙を削る技法（ハーフカット）を用い他には無い表現をしております。





授与期間：令和７年１１月１日～１１月３０日※状況により無くなる場合もございます。初穂料：１，０００円https://ikutajinja.official.ec/items/122663465切り絵御朱印【晩秋詣】

この御朱印は、季節ごとに調製した特別なもので、鞠をモチーフにデザインいたしました。鞠は丸い形が「物事が丸く収まる」事を連想させるほか、鞠を作るための長い糸が「縁を結ぶ」事を象徴しております。縁結びの神様である生田神社の大神様をイメージして、神縁の文字を配し、晩秋の色鮮やかな紅葉や和柄を鞠の柄に取り入れ、切り絵にて表現し調製いたしました。

お受けになった皆様が、良き出会い・良き御縁に恵まれ、心華やぐ月となります事をお祈りいたします。

約A5サイズ（210mm×148mm）相当です。



授与期間：令和７年１１月１日～１１月３０日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/123032333

切り絵御朱印【晩秋詣】四輝朱印【冬麗（とうれい）】四輝朱印【冬麗（とうれい）】

冬の風景を「エッチング加工」の複雑な煌めきで表現した御朱印。

生田大神との尊い御神縁に結ばれ、冬の澄んだ空気を感じ、全てのものが柔らかな光りで美しく輝くように、心清らかな季節となりますことをお祈りいたします。



授与期間：令和７年１１月１日～１２月３１日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/123293538

１１月限定御朱印【深秋】

この御朱印は、神戸の街が秋色に色づき、紅葉が清らかに舞う様子をイメージし、調製したものです。

大神様との御縁を結ばれ、この月が心穏やかで清らかな月となりますことを心よりお祈りいたします。

※A5サイズ（210mm×148mm）相当です。



授与期間：令和７年１１月１日～１１月３０日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/123503096

１１月限定御朱印【深秋】１１月限定御朱印【しもつき】１１月限定御朱印【しもつき】

この御朱印は、秋が深まり木の葉や木の実が綺麗に色づき、清らかで雅な秋の情景を神戸の街に配し、調製したものです。

秋の穏やかな空気に包まれ、心豊かな良き月となりますことをお祈りいたします。

※サイズはA６サイズ（105mm×148mm）です。



授与期間：令和７年１１月１日～１１月３０日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：５００円

https://ikutajinja.official.ec/items/123502694

秋季限定御朱印【秋詣】

この御朱印は、季節ごとに調製した特別なものです。

縁むすびの神である御祭神「稚日女尊」を中央に揮毫し、社紋の八重桜と本年の干支の「巳」、秋を代表する紅葉やイチョウをまわりに配した、清らかなイメージの季節限定の御朱印です。

お受けになった皆様の健康と幸せをお祈り致します。

※サイズはA６サイズ（105mm×148mm）です。



授与期間：令和７年９月１日～１１月３０日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：５００円

https://ikutajinja.official.ec/items/117321393

２．限定御朱印の郵送について

秋季限定御朱印【秋詣】

郵送をご希望の方は下記の生田神社限定御朱印の郵送ページにお進み下さい。

https://ikutajinja.official.ec/

３．生田神社について

生田神社

地元神戸では「いくたさん」と呼ばれ親しまれている生田神社。神功皇后摂政元年（西暦２０１年）三韓よりの帰途、今の神戸港の沖合で船が進まなくなった為に神占を行ったところ、稚日女尊が現れ、「私は活田長峡国に居りたい」と申されたので、海上五十狭茅によって祀られました。縁結び、健康長寿、商売繁盛、家内安全をはじめ、恋愛成就や安産祈願の御利益があり、神戸の守り神として広く御崇敬いただいております。



生田神社

住所：〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通１－２－１

電話番号：078-321-3851

URL：https://ikutajinja.or.jp/