Crazy Raccoon所属 立川選手、中国大会「Kuaishou FightClub Championship VI」に出場決定！

株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長 叶野 雄与）がスポンサーを務めるプロeスポーツチーム「Crazy Raccoon」所属の立川選手が、2025年10月18日から20日（現地時間）にかけて中国・成都で開催される「Kuaishou FightClub Championship VI」に出場することをお知らせいたします。

本大会は、eスポーツ最高峰の舞台の一つである『カプコンカップ12』への出場権獲得に繋がる、極めて重要な公式ポイント対象大会です。

立川選手、世界王者決定戦『カプコンカップ』出場権をかけた重要な一戦へ

Crazy Raccoon所属の立川選手は、『ストリートファイター』シリーズで活躍する日本を代表するトッププレイヤーです。2024年の「Esports World Cup」で世界3位入賞を果たすなど、数々の国際大会で輝かしい実績を残しています。

今回、立川選手が出場する「Kuaishou FightClub Championship VI」は、中国・成都で開催される、『ストリートファイター6』の公式世界大会ツアー「カプコンプロツアー2025」のポイント対象大会です。本ツアーは、世界中の強豪選手が年間を通じてポイントを競い合い、年末に開催される世界王者決定戦『カプコンカップ12』への出場権を争うものです。

『カプコンカップ』への出場権獲得に向けたポイントランキングは熾烈を極めており、立川選手にとっても厳しい状況が続いています。しかし、最後まで出場権獲得の可能性を信じ、挑戦を続けています。ファンの皆様の温かいご声援が立川選手にとっての大きな力、励みとなります。応援のほど、よろしくお願いいたします。

株式会社ブランドクラウドの取り組み

株式会社ブランドクラウドは立川選手が競技に集中できる環境をサポートするとともに、誹謗中傷対策で培ったノウハウを活かしてeスポーツのブランド価値を守るだけでなく、e スポーツ業界全体のさらなる発展に寄与してまいります。当社は今後も未来ある若者や世界で活躍する挑戦者を支援し、誰もが安心して輝ける社会の実現を目指します。

株式会社ブランドクラウド 会社概要

2013年に設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年にはアジアNo1のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し、現在は世界9カ国でサービスを展開(※)。

会社名：株式会社ブランドクラウド

代表者：代表取締役社長 叶野 雄与

所在地：〒107-0052東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山

TEL：03-6447-2653

公式HP：https://www.brandcloud.co.jp/

サービスサイトURL：https://solution.brandcloud.co.jp/

事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど

資本金：1億円

社員数：59名

※Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、「PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)