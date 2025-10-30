＼世界最大級のK-POP授賞式／2025 MAMA AWARDS TELASA続報！

TELASA株式会社

『2025 MAMA AWARDS』

11月28日（金）、11月29日（土） 〈2日間〉

レッドカーペット 17:30～19:00 JST（予定）

授賞式 19:30～23:00 JST（予定）

TELASA（テラサ）で日本独占生配信！※

世界最大級のK-POP授賞式『MAMA AWARDS』――過去にはBIGBANG、少女時代、BTS、SEVENTEENなど、数多くのK-POPアーティストたちが栄えある賞を授賞する栄誉ある授賞式が、今年11月28日（金）・29日（土）の２日間、香港のKai Tak Stadiumで開催されます。世界が大注目するこの授賞式を、TELASA（テラサ）で日本独占生配信（※主催者（Mnet Japan, Mnet Smart+, Mnet Plus）を除く） することが先日発表され、大きな話題を呼んでいます。このTELASAの配信は、日本語字幕も付くことが決定！より身近にお楽しみいただけます。

さらに、過去３年分の『MAMA AWARDS』のアーカイブも好評配信中で関心が高まる中、本日は続報をお伝えいたします！

《今年最もグローバルに活躍された、応援したいアーティスト》に贈られる

『TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST』が誕生！

受賞するアーティストは誰だ!?ファンの熱い投票で決定！

TELASA（テラサ）での『2025 MAMA AWARDS』日本独占生配信を記念し、【TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST】が誕生。

これまで、韓国、日本、東南アジアなど、さまざまな地域のアーティストのコンテンツを数多く発信してきたTELASAが掲げる、『みたい！が見つかる＝Discover your Must-See!』という想いを、ファンの皆さんの投票によって実現する特別な賞。その年、もっとも「見たい！」、もっとも「応援したい」、という気持ちを集めたグローバルなアーティストに贈られます。

記念すべき受賞アーティストは一体誰に!? 10月30日（木）より、TELASA見放題プラン会員限定で投票開始します！投票は1日1回まで可能。ファンの応援が受賞の一押しに！ぜひ毎日欠かさず、応援するアーティストに投票してください。

受賞の瞬間は、『2025 MAMA AWARDS』で明らかに！今後の続報にもぜひご注目ください。

＜TELASA FAVORITE GLOBAL ARTISTノミネートアーティスト＞ （※ABC順）

ENHYPEN / JO1/ TOMORROW X TOGETHER / TREASURE / ZEROBASEONE

＜投票期間＞

2025年10月30日（木）～11月14日(金)23:59 予定

＜投票に関する注意事項＞

・投票は１日１回までとなります。

・TELASA見放題プラン会員の方なら、１つのauIDまたはTELASA IDにつき１日１投票、期間中は毎日投票できます。

※Googleアカウント、AppleIDで加入された方は投票することができません。

投票方法や詳細はTELASA 2025 MAMA AWARDS特設サイトまで！

URL：https://navi.telasa.jp/mama/

＜配信概要＞

＜パフォーミングアーティスト＞ （※ABC順） 10月30日よる８時現在

CHAPTER 1 （11月28日）

ALPHA DRIVE ONE ・ BABYMONSTER ・ BOYNEXTDOOR ・ BUMSUP ・ ENHYPEN ・ Hearts2Hearts ・ i-dle・IVE ・ MEOVV ・ MIRROR・NCT WISH・SUPER JUNIOR・TREASURE・TWS

CHAPTER 2 （11月29日）

aespa・ALLDAY PROJECT ・ CORTIS・G-DRAGON・IDID・ izna ・JO1・ KickFlip・KYOKA・RIIZE ・ Stray Kids・TOMORROW X TOGETHER・ZEROBASEONE

＜TELASA 2025 MAMA AWARDS 特設サイト＞

ご視聴はこちらから！

★TELASAに加入するなら今！期間限定の無料クーポンを配布中★

TELASA見放題会員プランの通常月額料金990円のところ、加入後2週間無料となるおトクなクーポンを配布中です。以下ページより今すぐご確認ください！

https://web.videopass.auone.jp/navi/cp30telasa_aut2025102(https://web.videopass.auone.jp/navi/cp30telasa_aut2025102)

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけではなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。月額料金は990 円（税込）。

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】 https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】 https://www.telasa.jp/unlimited