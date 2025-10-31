舞鶴市で初開催、街なかを巡るアート展「まいづるまちなかアートアラウンド」

舞鶴市

舞鶴市は、令和7年9月1日から令和8年3月31日まで、市内各所でアート作品を巡回展示する「まいづるまちなかアートアラウンド（MMAA）」を初開催しています。

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kyouiku/0000014059.html

舞鶴市では、市全体の文化的な魅力を高め、訪れる方々に新たな発見や楽しみを提供することを目的として、「まいづるまちなかアートアラウンド（MMAA）」を新たに開始します。本企画は、アート作品を市内各所に点在させることで、市民や観光客が街を巡りながら気軽に芸術に触れる機会を創出するものです。

今年度は、社会福祉法人みずなぎ学園が運営する「みずなぎ鹿原学園」の利用者が制作した絵画作品を展示します。利用者の豊かな感性で描かれた作品を写真パネルにし、市内7つの施設で月替わりで紹介します。

期間中、普段利用する施設や馴染みのある場所がアート空間となり、新たな一面を見せます。ぜひこの機会に市内を巡り、アートと共に舞鶴の魅力に触れてみてください。

■ 開催概要

- 企画名 まいづるまちなかアートアラウンド（MMAA)- 期間 令和7年9月1日（月曜日）から令和8年3月31日（火曜日）まで- 会場（巡回スケジュール）9月：Coworkation Village MAIZURU（赤れんがパーク3号棟 2階）10月：GORO SKY CAFE nanako（五老スカイタワー内）11月：KATALab.(カタラボ)12月：西市民プラザ1月：城南会館2月：まなびあむ3月：cafe'de'十番館（ホテルアルスタイン1階）- 展示作品 みずなぎ鹿原学園の利用者が制作した絵画作品（写真パネル）- お問い合わせ 舞鶴市文化振興課 （電話番号）0773-66-1019 （メールアドレス）bunka@city.maizuru.lg.jp