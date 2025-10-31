【青葉通一番町駅 徒歩1分】完全個室のレンタルオフィス「スペラボ仙台店」が2025年11月1日にオープン！

写真拡大 (全5枚)

株式会社UKCorporation


新店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62166/table/606_1_3661f87f74a4cedc4805095d5151e6aa.jpg?v=202510311128 ]








レンタルオフィス「スペラボ」について



スペラボは東京都心を中心に展開、完全個室型のプライベートオフィスを提供しており、個人事業主やスタートアップ企業、テレワーカーに適した環境を整えています。



「快適」「柔軟」「高セキュリティ」といった特徴を持ち、特に個人事業主やスタートアップ、フリーランスに適したオフィス環境を提供しています。


特徴１：完全個室のプライベートオフィス

スペラボのレンタルオフィスは、すべて完全個室のため、作業スペースを他の利用者と共有せず、集中して業務ができます。


また、部屋ごとに施錠が可能であり、セキュリティとプライバシーが確保されています。



特徴２：24時間利用可能

時間を気にせず、いつでもオフィスを利用できるため、フレキシブルな働き方に対応。


特徴３：高セキュリティ

■電子キーによる入退室管理


■防犯カメラ設置


■個別施錠できる個室


これにより、安全性の高い環境で業務を行うことができます。



特徴４：駅近＆好立地

スペラボのオフィスは、東京都心の主要ビジネスエリアに展開されており、


各オフィスは駅から徒歩数分の好立地に位置しています。


例えば、「赤坂溜池山王店」は千代田線「赤坂駅」から徒歩2分、銀座線・南北線「溜池山王駅」から徒歩4分とアクセス抜群です。


特徴５：法人登記可能

スペラボのオフィスは、法人登記が可能なので、スタートアップや個人事業主の開業にも適しています。


登記用住所として利用できるため、オフィスを構えたい企業にも便利です。




UKCorporationはレンタルオフィス投資を支援しております。



会社概要

株式会社UKCorporation

https://www.uk-corp.co.jp/


【お問合せ先】電話番号：Tel: 03-6911-0577（受付時間：平日10～19時）


E-mail：info@uk-corp.co.jp


関連リンクホームページ：https://spalab-chintai.uk-corp.co.jp/office