米粉の可能性を広げる新たな挑戦！

株式会社AGRIKO

株式会社AGRIKO（本社：東京都世田谷区、代表取締役：小林涼子）は、株式会社サンマルクホールディングス（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：藤川祐樹）が運営する「ベーカリーレストランBAQET」「Petrichor bakery and cafe」と協業し、このたび「Petrichor bakery and cafe」にて、新潟県名立産の2025年新米コシヒカリを使用した米粉のピンサーレの販売を開始いたします。

新潟県上越市名立区は、日本有数の特別豪雪地帯。その山々が蓄えた清らかな雪解け水で育てた、極上の棚田米に代表される、美味しいコシヒカリの産地です。



本商品は、米・米粉消費拡大推進プロジェクト事務局が主催する
「日本各地の米粉グルメを楽しむ！全国おでかけグルメフェア！」
の一環として提供されます。


・ 開催期間: 2025年11月1日（土）～11月30日（日）


・ 参加店舗数: 1180店舗以上（2025年10月24日時点）


・ 詳細URL: https://jyuku.komeko-times.jp/news/20250102401






提供店舗・メニュー情報

【ベーカリーレストランBAQET】全国64店舗


自家製パンとパンに合う料理が楽しめる人気ベーカリーレストラン


・ 販売メニュー: ピンサーレ（オリーブオイル×塩、トマト×チーズ）


　　 　　　　　※パン食べ放題の中でお楽しみいただけます。


・ 公式HP: https://www.saint-marc-hd.com/baqet/

『ベーカリーレストランBAQET』の他、
『グリル&ベーカリー THE SEASON』、『BISTRO309』、


『ブレッドガーデン』、『パントリエ』でも、
ピンサーレを食べ放題でお召し上がりいただけます。







【Petrichor bakery and cafe】1店舗


こだわりの空間で楽しむ本格ベーカリーカフェ


・ 販売メニュー:名立産の米粉を使用したピンサーレ2種類


　o マルゲリータ風ピンサーレ


　o 生ハムと自家製リコッタのピンサーレ


・ 公式HP: https://www.saint-marc-hd.com/jigyokaihatsu/contents/PetrichorBakeryCafe/






米粉の新しい魅力を発見できるこの機会、ぜひお近くの店舗へお立ち寄りください。


米・米粉消費拡大推進プロジェクトについて

本取り組みは、農林水産省が推進する「米・米粉消費拡大対策事業」の一環として実施されています。


国際的な食料需要増加や原材料価格の高騰などを背景に、日本国内における食料安全保障の重要性が改めて注目される中、国内で自給可能な「お米・米粉」の生産・消費拡大を目指しています。



事業実施主体


株式会社ぐるなび（Gurunavi, Inc.）
「食でつなぐ。人を満たす。」という存在意義（PURPOSE）のもと、


「飲食店DXのベストパートナー」として活動


・ 所在地： 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11F


・ Webサイト： https://corporate.gnavi.co.jp/


関係者プロフィール

サンマルクホールディングス

創業1989年。1991年にベーカリーレストラン『サンマルク』の1号店から事業を開始。
以来、ホテル並みの味と雰囲気、サービスを手軽な価格で提供したいとの思いで
幅広いニーズに応える多彩な業態を展開しています。
焼きたてパンで知られる『サンマルクカフェ』をはじめ、
ベーカリーレストランやカフェ、生パスタ専門店など国内外に870店舗以上展開し、
日本を代表する外食チェーン企業として成長を続けています。



会社概要
社　名：株式会社サンマルクホールディングス
所在地：〒700-0952岡山県岡山市北区平田173番地104


代表者：藤川祐樹
Webサイト：https://www.saint-marc-hd.com/hd/



AGRIKO

「すべての人に、芽吹く力を。」


株式会社AGRIKOは、農業・福祉・食の分野をつなぎ、新たな循環を生み出す企業です。


年齢、性別、障がいの有無にかかわらず、
誰もが安心して暮らし、おいしいものを食べ、やりがいを持って働ける社会の実現を目指しています。


身体を支える“農”や“食”だけでなく、心を潤す“アート”の力を通じて、
人と地域が支え合う仕組みづくりを推進。
農業の現場と福祉や教育、地域活動を結び、都市と地方、
そして人と人とをつなぐ新しい価値の創出に取り組んでいます。



会社概要
社　名：株式会社AGRIKO
所在地：〒150-0001東京都渋谷区神宮前4-9-3 YH493ビルB2~2F


代表者：小林涼子
Webサイト：https://www.agriko.net/



○AGRIKO FARM　（桜新町/白金/代々木公園）


水耕栽培と養殖のシステムを合わせ持ち、
環境にやさしい農業として世界で注目されている
「アクアポニックス栽培」を活用し、
農福連携ファームを運営。






小林涼子（代表取締役/俳優）



AGRIKO代表取締役、俳優。1989年生まれ、東京都出身。
子役としてデビュー、NHK連続テレビ小説「虎に翼」をはじめ
数多くのドラマや映画などへ出演。


俳優業の傍ら、2014年より農業に携わり
家族の体調不良をきっかけに2021年、株式会社AGRIKOを起業。
農林水産省「農福連携技術支援者」を取得し
自然環境と人に優しい循環型農福連携ファーム
「AGRIKO FARM」の運営、アート事業を展開。
さらに報道番組への出演やラジオナビゲーターなど
パラレルキャリアで活動の幅を広げている。


Instagram: https://www.instagram.com/ryoko_kobayashi_ryoko/






【お問い合わせ先】


地方創生・障がい者就労支援に携わるお問合せ：info@agriko.net