米粉の可能性を広げる新たな挑戦！

株式会社AGRIKO（本社：東京都世田谷区、代表取締役：小林涼子）は、株式会社サンマルクホールディングス（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：藤川祐樹）が運営する「ベーカリーレストランBAQET」「Petrichor bakery and cafe」と協業し、このたび「Petrichor bakery and cafe」にて、新潟県名立産の2025年新米コシヒカリを使用した米粉のピンサーレの販売を開始いたします。





新潟県上越市名立区は、日本有数の特別豪雪地帯。その山々が蓄えた清らかな雪解け水で育てた、極上の棚田米に代表される、美味しいコシヒカリの産地です。

本商品は、米・米粉消費拡大推進プロジェクト事務局が主催する

「日本各地の米粉グルメを楽しむ！全国おでかけグルメフェア！」

の一環として提供されます。

・ 開催期間: 2025年11月1日（土）～11月30日（日）

・ 参加店舗数: 1180店舗以上（2025年10月24日時点）

・ 詳細URL: https://jyuku.komeko-times.jp/news/20250102401

提供店舗・メニュー情報

【ベーカリーレストランBAQET】全国64店舗

自家製パンとパンに合う料理が楽しめる人気ベーカリーレストラン

・ 販売メニュー: ピンサーレ（オリーブオイル×塩、トマト×チーズ）

※パン食べ放題の中でお楽しみいただけます。

・ 公式HP: https://www.saint-marc-hd.com/baqet/



『ベーカリーレストランBAQET』の他、

『グリル&ベーカリー THE SEASON』、『BISTRO309』、

『ブレッドガーデン』、『パントリエ』でも、

ピンサーレを食べ放題でお召し上がりいただけます。

【Petrichor bakery and cafe】1店舗

こだわりの空間で楽しむ本格ベーカリーカフェ

・ 販売メニュー:名立産の米粉を使用したピンサーレ2種類

o マルゲリータ風ピンサーレ

o 生ハムと自家製リコッタのピンサーレ

・ 公式HP: https://www.saint-marc-hd.com/jigyokaihatsu/contents/PetrichorBakeryCafe/

米粉の新しい魅力を発見できるこの機会、ぜひお近くの店舗へお立ち寄りください。

米・米粉消費拡大推進プロジェクトについて

本取り組みは、農林水産省が推進する「米・米粉消費拡大対策事業」の一環として実施されています。

国際的な食料需要増加や原材料価格の高騰などを背景に、日本国内における食料安全保障の重要性が改めて注目される中、国内で自給可能な「お米・米粉」の生産・消費拡大を目指しています。

事業実施主体

株式会社ぐるなび（Gurunavi, Inc.）

「食でつなぐ。人を満たす。」という存在意義（PURPOSE）のもと、

「飲食店DXのベストパートナー」として活動

・ 所在地： 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11F

・ Webサイト： https://corporate.gnavi.co.jp/

関係者プロフィール

サンマルクホールディングス

創業1989年。1991年にベーカリーレストラン『サンマルク』の1号店から事業を開始。

以来、ホテル並みの味と雰囲気、サービスを手軽な価格で提供したいとの思いで

幅広いニーズに応える多彩な業態を展開しています。

焼きたてパンで知られる『サンマルクカフェ』をはじめ、

ベーカリーレストランやカフェ、生パスタ専門店など国内外に870店舗以上展開し、

日本を代表する外食チェーン企業として成長を続けています。

会社概要

社 名：株式会社サンマルクホールディングス

所在地：〒700-0952岡山県岡山市北区平田173番地104

代表者：藤川祐樹

Webサイト：https://www.saint-marc-hd.com/hd/

AGRIKO

「すべての人に、芽吹く力を。」

株式会社AGRIKOは、農業・福祉・食の分野をつなぎ、新たな循環を生み出す企業です。

年齢、性別、障がいの有無にかかわらず、

誰もが安心して暮らし、おいしいものを食べ、やりがいを持って働ける社会の実現を目指しています。

身体を支える“農”や“食”だけでなく、心を潤す“アート”の力を通じて、

人と地域が支え合う仕組みづくりを推進。

農業の現場と福祉や教育、地域活動を結び、都市と地方、

そして人と人とをつなぐ新しい価値の創出に取り組んでいます。

会社概要

社 名：株式会社AGRIKO

所在地：〒150-0001東京都渋谷区神宮前4-9-3 YH493ビルB2~2F

代表者：小林涼子

Webサイト：https://www.agriko.net/

○AGRIKO FARM （桜新町/白金/代々木公園）

水耕栽培と養殖のシステムを合わせ持ち、

環境にやさしい農業として世界で注目されている

「アクアポニックス栽培」を活用し、

農福連携ファームを運営。

小林涼子（代表取締役/俳優）

AGRIKO代表取締役、俳優。1989年生まれ、東京都出身。

子役としてデビュー、NHK連続テレビ小説「虎に翼」をはじめ

数多くのドラマや映画などへ出演。

俳優業の傍ら、2014年より農業に携わり

家族の体調不良をきっかけに2021年、株式会社AGRIKOを起業。

農林水産省「農福連携技術支援者」を取得し

自然環境と人に優しい循環型農福連携ファーム

「AGRIKO FARM」の運営、アート事業を展開。

さらに報道番組への出演やラジオナビゲーターなど

パラレルキャリアで活動の幅を広げている。

Instagram: https://www.instagram.com/ryoko_kobayashi_ryoko/

【お問い合わせ先】

地方創生・障がい者就労支援に携わるお問合せ：info@agriko.net