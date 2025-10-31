グリーンメチル、「メディテックハブ」に日本初の特許技術を搭載- AI技術と多層バイオデータ解析支援システムで診療情報支援の機能を拡大

株式会社グリーンメチル

ヘルステック企業 株式会社グリーンメチル（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：小林良太）は、AI技術と分子栄養学・精密医療（Precision Medicine）・機能性医学を統合した自社開発の診療支援プラットフォーム 「Meditech Hub（メディテックハブ）」 において、日本初の特許技術（特許第7457420号）を基盤とした多層バイオデータ活用機能の拡張を推進しています。

本特許技術は、血液を中心に、尿・毛髪・唾液・DNA・便など多様な生体データを対象とし、医療現場で得られる検査情報や問診データを統合的に整理・構造化し、理解しやすく提示するAI情報処理ロジックを備えています。



これにより、医師が行う臨床判断に必要な情報を体系的に把握できる環境を整え、診療プロセスの再現性・説明の論理性・治療提案の一貫性を高めるとともに、臨床業務全体の透明性と信頼性を強化します。

グリーンメチルは、個々の患者情報に基づく最適な診療プロセスの理解と説明を支援し、科学的根拠に基づく医療の標準化を後押ししています。

■ 背景と課題

医療DXの進展により、AI技術を用いた診療支援や個別化医療（Personalized Medicine）の需要が急速に高まっています。

しかし、自由診療や栄養療法の現場では、診療プロセスが医師の経験や属人的知識に依存し、

再現性の確保や説明の標準化が難しいという課題が残されていました。

グリーンメチルは、こうした医療現場における構造的課題に対し、分子栄養学・精密医療（Precision Medicine）・機能性医学の知見を統合的に整理し、AI技術を用いてデータの整理・構造化・提示を体系化する診療支援基盤を構築。

臨床現場における業務効率化を図ると同時に、検査データや生活背景など多層情報を総合的に理解しやすい形で可視化することで、医師によるより正確で一貫した判断と説明を支援します。

■ 特許技術の概要

本特許（日本初）は、血液を中心に、尿・毛髪・唾液・DNAなど多様な生体サンプル（バイオデータ）を解析対象とし、問診や生活背景などの多面的データを横断的に関連付け、診療に有用な情報を自動生成するAI情報処理ロジックを保護するものです。

このAIアルゴリズムは、分子栄養学的な代謝ロジック、機能性医学的評価、精密医療（Precision Medicine）に求められる個別性を統合的に取り扱う設計となっており、臨床現場における診療プロセスの再現性・説明の論理性・治療提案の一貫性を高めます。

特許番号：特許第7457420号

発明名称：「医療支援システム、医療支援方法及びプログラム」

この技術は、医師が限られた診療時間の中でも、科学的根拠に基づいた判断と説明を行える環境を提供し、医療現場における「診療支援の標準化」を推進します。

■ 今後の展望

グリーンメチルは、血液栄養解析で確立した日本初の特許技術（特許第7457420号）を基盤に、

特許に含まれる多層バイオデータ（血液・尿・毛髪・唾液・DNA・便など）のデータ活用領域を拡大しています

これにより、分子栄養学・精密医療・機能性医学の枠を超えた、次世代型の診療情報支援プラットフォームとしての発展を目指し、医療現場における情報の可視化と連携精度をさらに高めます。

今後は、AIとデータサイエンスを活用した医療支援の高度化を通じて、医師・医療従事者・患者の三者が共に理解し合える透明性と信頼性の高い医療基盤の形成を推進していきます。

■ Meditech Hub（メディテックハブ）とは

「Meditech Hub（メディテックハブ）」は、AI技術と多層バイオデータ解析を基盤に、

分子栄養学・精密医療（Precision Medicine）・機能性医学の知見を統合した次世代型AI診療支援プラットフォームです。

医療現場で課題とされてきた「診療の属人化」「教育・運用負担」「業務効率の低下」、さらに自由診療・栄養療法導入における「専門人材の不足」「学習コスト」「経営リスク」など、複合的な課題の解決を目的に設計されています。

電子カルテを基盤に、特許技術（特許第7457420号）に基づく血液栄養解析、治療ロードマップ、PHR連携、サプリ管理、患者フォローなどを一元的にクラウド提供。

診療の再現性と効率性を高めながら、持続可能な医療経営を支援します。

さらに、血液・尿・毛髪・唾液・DNA・便などの多層バイオデータを統合的に整理・分析し、個人の健康状態を多角的に理解できる環境を提供。

AI技術と医療DXの融合を通じて、医療現場の標準化と継続的発展を目指しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pBemxCuzsMk ]

本リリースに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://greenmethyl.com/contact/

企業情報

社 名：株式会社グリーンメチル

所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-378

代 表：小林 良太

設 立：2021年2月1日

資本金：8,730万6316円（資本準備金を含む）

事業内容：医療クラウドサービスの開発、運営、運用

HP：https://greenmethyl.com/