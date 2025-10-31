京商プロパティーが「いえらぶBB」でWeb申込みを開始！

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、京商プロパティー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松島嘉広、以下「京商プロパティー」）に対し、不動産の業者間流通プラットフォーム「いえらぶBB」の提供を開始しました。

▽京商プロパティーの物件一覧はこちら

https://bb.ielove.jp/ielovebb/rent/index/groupIds/280099

■概要

京商プロパティーは、賃貸管理業をはじめ、売買・買取・仲介など、一都三県を中心に幅広い事業を展開する総合不動産会社です。



このたび、他社サービスからの切り替えにより、不動産業者間流通プラットフォーム「いえらぶBB」のWeb申込みを導入し、運用を開始しました。

この導入により、入居申込み受付や進捗確認が「いえらぶBB」上で行えるようになりました。「いえらぶBB」を利用する全国の賃貸仲介会社は、京商プロパティーが管理する物件の空室状況をリアルタイムで確認し、オンラインでの内見予約や入居申込みが可能になります。



今後とも、いえらぶGROUPでは不動産業界の業務効率化、DXを促進してまいります。

■「いえらぶBB」のWeb申込み機能とは

Web上で入居申込みを完結できるシステムです。入居者や仲介会社が、スマートフォン・PCで申込みを行えます。入力情報は仲介・管理・保証会社に共有可能で、入居までのやり取りが効率化されます。

また、審査進捗フローを自由にカスタマイズできるため、賃貸管理会社は自社付け・他社付けいずれの申込みも、「いえらぶCLOUD」上で一元管理できます。すべての申込対応がWeb上で完結するため、業務の効率化が期待できます。

▼活用メリット

(１)24時間365日、Web申込み対応

(２)仲介会社・管理会社・保証会社の3者間で、申込情報をリアルタイムに共有

(３)審査状況の可視化に加え、フローを自由にカスタマイズ可能

(４)自社・他社付け申込みを一元管理

(５)書類不要で申込業務を大幅効率化

■京商プロパティーについて

京商プロパティーは、長年培った経験と実績、豊富な情報量とノウハウで、お客様のニーズに合わせた物件情報をご提供いたします。



会社名：京商プロパティー株式会社

代表者：代表取締役 松島 嘉広

設立 ：1996年8月

資本金：10,000,000円

所在地：東京都新宿区新宿１丁目10-3 太田紙興新宿ビル 2階

コーポレートサイト：https://www.kyosho-kanri.com/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

