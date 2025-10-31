株式会社トータルブレインケア、次世代デジタルメンタルヘルスサービス「マインドメーター」をリリース／販売開始記念セミナーを開催

株式会社トータルブレインケア

株式会社トータルブレインケア（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：河越眞介）は、経済産業省の「令和6年度補正予算先端技術活用メンタルヘルスサービス開発支援事業費補助事業」（サービス提供事業者向け）に2025年6月に採択され、開発を進めてきたデジタルサービス「マインドメーター」をリリースしたことをお知らせいたします。

マインドメーターの概要

「マインドメーター」は、心の健康に関する組織や個人の状態の把握・改善を目的としたデジタルサービスです。

東京大学大学院医学系研究科社会連携講座「デジタルメンタルヘルス講座」（特任教授：川上憲人先生）との共同研究で、認知機能とメンタルヘルス・業務効率の関連性が確認されました。その基本ロジックを基に構築されたクラウドシステムです。

開発の経緯

認知機能可視化ツール「脳体力トレーナー CogEvo」の研究成果を基に、「ストレスと認知機能」のつながりに着目し、従業員のメンタルヘルスに特化したシステムとして開発されました。

目的

ストレスと関連のある認知機能のチェックを従業員自身が日々楽しく取り組み 、年に一度のストレスチェックを補完することで、より良い自分を実現するポジティブメンタルヘルスを可能にすることを目指しています 。

期待される効果

導入企業への補助金のご案内

- 休職・再発リスクを低減- 従業員の生産性向上- リアルタイムでの状況把握

「マインドメーター」を導入する企業様は、経済産業省のデジタルメンタルヘルス補助事業により、「心の健康投資」の拡大が支援されます。

補助内容

補助事業の対象期間である2026年2月末までの導入初期費用と利用料の1/2が補助されます。

補助事業の対象期間は2026年2月までです。また、本補助事業については経済産業省での審査があります。

本補助事業は、企業（特にメンタルヘルス対策の取組が進んでいない中小企業）の対策の取組拡大などを支援することを目的としています。

当社サービスの実証事業にご興味のある方は、当社までお問い合わせ下さい。

■本補助事業について：当社へのお問い合わせはこちら(https://forms.gle/RgNk4xMHuTixdwTc8)

セミナーについて

現在、本補助事業と「マインドメーター」をご紹介するWebセミナーを開催しております。

ご興味のある方は下記よりお申込みのうえ、ご視聴ください。

セミナーのご視聴はこちら :https://forms.gle/YCNE8cstKtMGMBom8

・タイトル

「メンタル不調の"見えない兆候"を可視化 補助金で始める予防型健康経営」

・登壇者

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐 平井 篤 様

株式会社トータルブレインケア 代表取締役社長 河越 眞介

・セミナー概要

【経済産業省ご登壇！】国のメンタルヘルス政策と補助金制度を、経済産業省のご担当者様より直接解説いただきます。さらに、東京大学との共同研究から生まれた認知機能測定によるメンタル不調の早期発見システム「マインドメーター」をご紹介。ストレスチェックでは捉えられない"見えない予兆"を可視化し、休職・離職を未然に防ぐ仕組みや、導入費用50%補助で始める予防型健康経営についてお伝えします。

・費用：無料

・形式：アーカイブ配信

■「脳体力トレーナーCogEvo」について■

脳体力トレーナーCogEvo（読み：コグエボ）は、14 種類のゲームを通じ、認知機能を5つの側面（空間認識力・見当識・記憶力・計画力・注意力）で評価します。CogEvoの特長は、ゲーム感覚で楽しく測定でき、正答率だけではなく作業時間も測定することで、認知機能の軽微な変化に気づくことが可能であること、「自分自身で感じられる達成感」「ほめてくれる仕組み」といった学習科学の要素を取り入れていることが挙げられます。既にアクティブシニア向けの企業のユーザーサービスや、自治体、医療機関、介護施設、薬局など、累計で約1400件の導入実績があり、スポーツ選手の脳振とう復帰プログラムや企業の健康経営サポート等、幅広い分野においても導入が進んでいます。今回は、メンタルヘルス分野での企業の従業員向けサービスとして、新たな領域においてもエビデンスを持ってサービス提供を開始します。

■株式会社トータルブレインケアについて■

株式会社トータルブレインケアは、「認知機能の見える化」で、人々が主体的に QOL の向上と真の健康を手に入れ、生涯現役を実現すると共に、医学・医療・介護分野で培ったエビデンスと実績により、健康経営・ヒヤリハット・スポーツ分野においても、様々なソリューションと共に次世代型ヘルスケアビジネスを創造し続けます。

URL: https://tbcare.jp/

■本件に関するお問い合わせ先■

株式会社トータルブレインケア

担当 藤原

TEL :078-335-8467

E-Mail : info@tbc410.com

