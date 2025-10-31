ちょっとHな異世界(人妻)ファンタジー(ハート)第6巻!!遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(6)』が10月31日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はMeDu COMICS レーベルより2025年10月31日にコミックス『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(6)』（著：遠山ブリン）を発売いたします。
旧大魔王軍四天王が色気たっぷりに登場する第6巻！
遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(6)』
魔王軍の幹部である牛の獣人・カリンとの死闘を制したクロエ達一行。
フローリーと夫のギーアは、夢の舞台で雌雄を決する事に。
死闘の後にギーアがフローリーに頼んだ背徳的で淫靡なお願いとは…？
魔王バルドームと同格の旧大魔王軍四天王が色気たっぷりに登場する第6巻！！
■コミックス情報
MeDu COMICS
『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(5)』
著者：遠山ブリン
発売日：2025年8月29日
価格 ：770円（税込）
判型 ：B6
ISBN：978-4-8236-0907-7
試し読み：https://comic-medu.com/series/ec10b3f00d2ee
■新刊購入特典
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/321_1_db3ddcaec5c2251fd88b36f28dd526ec.jpg?v=202510311128 ]
詳細はこちら :
https://medu.gotbb.jp/comics/separatevolume/meducomics/hitodumakibou05
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
info-got@gotbb.co.jp
■既刊も好評発売中！
遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(1)』
『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(1)』
著者 ：遠山ブリン
価格 ：737円（税込）
判型 ：B6
ISBN：978-4-8236-0760-8
遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(2)』
『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(2)』
著者 ：遠山ブリン
価格 ：770円（税込）
判型 ：B6
ISBN：978-4-8236-0761-5
遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(3)』
『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(3)』
著者 ：遠山ブリン
価格 ：770円（税込）
判型 ：B6
ISBN：978-4-8236-0829-2
遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(4)』
『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(4)』
著者 ：遠山ブリン
価格 ：737円（税込）
判型 ：B6
ISBN：978-4-8236-0874-2
遠山ブリン『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(5)』
『勇者さまは報酬に人妻をご希望です(5)』
著者 ：遠山ブリン
価格 ：770円（税込）
判型 ：B6
ISBN：978-4-8236-0907-7
■COMIC MeDu
「MeDu」とは漫画を愛する全ての人々に贈るジャンル不問の全年齢向け無料コミックサイトです。
「MeDu」という名前は「愛づる」から名付けました。
漫画を読むこと、創ることを愛する人々が集う場にすべく作り手の「愛」が溢れる作品をノンジャンルでお届けいたします。
COMIC MeDu：http://www.comic-medu.com/
公式Twitter：https://twitter.com/COMIC_MeDu
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/medu_comics/
公式Youtubeチャンネル：
https://www.youtube.com/channel/UCzrFQaMEU848iN4gB3eRpoA
公式tiktok：https://www.tiktok.com/@medu_comics