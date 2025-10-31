【青山フラワーマーケット】クリスマス限定商品を発売！おうちに灯す、花と緑のあたたかさ。

株式会社パーク・コーポレーション

株式会社パーク・コーポレーション（本社:東京都港区、代表取締役:井上 英明）が運営する「Aoyama Flower Market（以下、青山フラワーマーケット）」(https://www.aoyamaflowermarket.com)は、クリスマスに向けた心あたたまる花や緑の限定商品や、おうち時間をより豊かにしてくれるアイテムを発売します。

青山フラワーマーケットの今年のクリスマステーマは「Stay Warm」。英語圏では、冬の別れの挨拶として“Stay Warm（あたたかくしてね）”と声をかけることもあるのだとか。相手を思いやるちょっとした気遣いの言葉をテーマに、気のおけない人と過ごすクリスマスを花や緑でお手伝いします。もこもこの素材を使ったアレンジメントやナチュラルな素材を使ったブーケなど、身も心もあたたまるようなクリスマスのご提案です。

Pick Up！クリスマス限定商品

ホリデームードにぴったりな、あたたかみのあるフラワーアレンジメント

左から）アレンジメント モフィー レッド/ホワイト 各税込3,960円（税抜3,600円） ※12月中旬～ 各店発売予定

ふわふわのボアを使ったやさしげなアレンジメント。ぬくもりのあるボア素材の器に、バラと針葉樹、松かさ、コットン、星型のオーナメントでほっこり可愛らしく仕上げました。

アレンジメントやブーケなどのクリスマス限定商品についているのが、おうちクリスマスをイメージしたタグ。

おうちの窓がモチーフになっていて、くりぬいた箇所からはクリスマスツリーが見え、家の中で家族や友達が幸せに過ごしているワンシーンを想起させます。

二つ折りになっているので、空いたスペースにメッセージを書くこともできます。

クリスマス気分を高めてくれるナチュラルな素材を使用したブーケ

左から）ブーケ スターリー レッド 税込2,750円（税抜2,500円）、ブーケ メリー レッド 税込4,400円（税抜4,000円）、ブーケ メリー ホワイト 税込4,400円（税抜4,000円）、ブーケ スターリー ホワイト 税込2,750円（税抜2,500円） ※12月中旬～ 各店発売予定

ボリュームたっぷりの針葉樹とコットンや姫りんごなどを合わせた、心ときめくクリスマスブーケ。大きいサイズのメリーは、バラとカーネーションを贅沢に束ね、コットンや可愛らしいフルーツ、ゴールドのピックでゴージャス＆華やかに仕上げています。小さいサイズのスターリーは、キュートなサイズでも存在感があります。

ブーケ メリーのピックブーケ スターリーの花留め

メリーとスターリーは単に大きさ違いではなく、ピックと花留めがそれぞれ付きます。スターリーの星型の花留めは花瓶に移し替えてもそのまま使えます。

あたたかなおうちクリスマスを演出するライトアップアイテム

左から）ガラスツリーライト Sサイズ 税込1,760円（税抜1,600円）、Mサイズ 税込1,980円（税抜1,800円）※11月上旬～ 各店発売予定、ウォームアレンジメント 各税込2,860円（税抜2,600円）※11月中旬～ 各店発売予定 ※花材は店舗により異なります、オリジナルスノードーム 税込1,980円（税抜1,800円）※11月上旬～ 各店発売予定、ネストキャンドル 税込2,420円（税抜2,200円）※11月中旬～ 各店発売予定

やわらかな光がやさしい気持ちを誘うライトアップアイテムもご用意しています。置く場所を選ばないサイズ感はプレゼントにもおすすめです。

クリスマスの準備に欠かせないリース

リース各種 ※11月上旬～各店発売予定

終わりのない形が「永遠の幸福」を象徴するリース。自然素材をふんだんにあしらった、この時期ならではの仕上がりです。ドライなので、玄関やリビングなどに飾ればホリデーシーズンを長く彩ってくれます。

Pick Up！新商品

ブーケやアレンジメントと贈りたい、ぬくもりあるおうち時間を過ごすアイテム

左）キャロルベース Sサイズ ホワイト/ブラウン 各税込1,980円（税抜1,800円）、Lサイズ ホワイト 税込3,520円（税抜3,200円） ※11月中旬～ 各店発売予定

右）キャロルベース Sサイズ ホワイト 税込1,980円（税抜1,800円）×ブーケ ホーリーブランチ S 税込 1,980円～（税抜1,800円～）※11月中旬～ 各店発売予定

ピッチャー型の取っ手がかわいい、ほっこりあたたかな質感のフラワーベースは、やわらかなホワイトとブラウンの２色展開です。商品名の”carol”キャロルは「讃美歌」や「鳥のさえずり」の意味があり、鳥のくちばしのような見た目から名付けられました。

枝物のブーケ ホーリーブランチとセットがおすすめで、Lサイズ同士、Sサイズ同士がちょうどよいサイズ感です。

※クリスマス期間終了後も販売予定です。

オリジナルサシェ Shinrin 税込660円（税抜600円）ボタニソルト Forest 税込385円（税抜350円）

オリジナルのサシェとバスソルトは、おうち時間をゆったり過ごす方におすすめです。サシェは、冬の空気に似合うヒノキチップとカラマツ精油のウッディな香り。静かな森の息吹をぎゅっと閉じ込めました。ボタニソルトは、“森林浴”気分を楽しめるバスソルト。天然精油〈ヒノキ・ひば・サイプレス〉のやさしい保湿成分でしっとりなめらか肌へ導いてくれます。

※クリスマス期間終了後も販売予定です。

＜オンラインショップ＞

オンライン限定商品もご用意

オンラインショップ限定 ゴディバ／ブッシュド ノエル アソートメント 7粒入とミニブーケセット

オンラインショップでは、ブーケやアレンジメントに加え、スイーツ&フラワーセットなどのオリジナル商品もご用意しています。

見て華やかで食べて美味しいスイーツとブーケのセットは、お歳暮にも好評です。

＞＞オンラインショップ「クリスマス特集」はこちら ※11月5日公開予定

https://www.aoyamaflowermarket.com/ext/christmas.html

青山フラワーマーケットでは、お客様一人一人に寄り添うご提案をいたします。大切な人へのギフトや自分へのご褒美に、青山フラワーマーケットのアレンジメントやブーケで、ほっこりあたたまるクリスマスを過ごしませんか。

※画像はすべてイメージです。花材は入荷により異なる場合があります。

※表示価格はすべて税込です。

※入荷並びに取扱商品は店舗により異なります。詳細はご利用店舗にお問い合わせください。

■青山フラワーマーケットとは

「Living With Flowers Every Day」をコンセプトに花や緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルを提案するフラワーショップ。パリのマルシェをイメージした店内には、産地にこだわった季節の花をご用意。全国に119店舗、パリに1店舗、ロンドンに1店舗を展開。