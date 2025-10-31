人材研究所の安藤健氏が登壇「超実践『アイスブレイク』冒頭5分で変える 学生との関係構築3つのポイント」を開催

株式会社i-plug

学生と企業をつなげる新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）は、人事担当者を対象とするセミナー「面接・面談の苦手克服！ 超実践『アイスブレイク』冒頭5分で変える 学生との関係構築3つのポイント」を11月26日（水）と12月2日（火）にオンラインで開催します。

当セミナーについて

当セミナーは、面談や面接での「アイスブレイク」がテーマです。当日は、株式会社人材研究所の安藤 健氏を講師として招きます。安藤氏が、現代の学生の価値観に合わせたアイスブレイクの実践方法を3つのポイントをもとに解説します。すぐに使える会話の型や、学生の本音を引き出す質問例をロールプレイングも交えて具体的に紹介予定です。

開催概要

【イベント名】

面接・面談の苦手克服！ 超実践「アイスブレイク」冒頭5分で変える 学生との関係構築3つのポイント

【日時】

2025年11月26日（水）13:00～

2025年12月2日（火）10:00～、12:00～

※各回同じ内容です。ご都合の良い日程を選択ください。

※1日程目はリアルタイム開催、以降の日程は録画配信となります。

※録画配信回では直接講師に質問していただくことはできません。

【場所】

オンライン配信

【参加費】

無料

イベント詳細ページ :https://offerbox.jp/company/event/32632.html?utm_source=release&utm_medium=refferal&utm_campaign=seminar_20251031

※詳細は上記URLにてご確認ください。

講演者

＜講師＞株式会社人材研究所

ディレクター 安藤 健氏

青山学院大学教育人間科学部心理学科卒業。日本ビジネス心理学会上級マスター資格。

組織・人事に関わる人のためのオンラインコミュニティー『人事心理塾』代表。2016年に人事・採用支援などを手掛ける人材研究所へ入社し、2018年から現職。

これまで数多くの組織・人事コンサルティングプロジェクトや大手企業での新卒・中途採用の外部面接業務に従事。『日経ビジネス電子版』にて人事・マネジメント系コラム「安藤健の人事解体論」を連載中。

著書に『人材マネジメント用語図鑑』（共著：ソシム）、『誰でも履修履歴と学び方から強みが見つかる あたらしい「自己分析」の教科書』（日本実業出版社）『これで採用はうまくいく ほしい人材を集める・見抜く・口説くための技術』（秀和システム）などがある。

デジタルハリウッド大学 非常勤講師。情報経営イノベーション専門職大学 客員教員。

＜モデレーター＞株式会社i-plug

法人マーケティンググループ 前本 貴生

2016年、専門商社にて新規開拓営業・法人パートナー営業を経て、新卒採用担当として従事。

年間約1,500名と面接・面談を実施し、初回接触から内定承諾までのフォローを担当。

入社後の新入社員フォローや育成、研修の企画・運営にも携わり、採用から定着まで一貫した支援を行う。23卒では30名採用の内定承諾率100%を達成。採用活動の傍ら、母校である大学にてゼミ2クラスを対象に就活講座を実施。

2022年、株式会社i-plugに入社。OfferBoxの運用・採用支援を行うカスタマーサクセスを経験し、現在は企業向け採用セミナーへの登壇、大学での就活講座登壇、コラム・記事の監修を担当している。

OfferBoxの概要

OfferBoxは企業から学生にオファーを送る新卒採用サービスです。企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にアプローチができます。学生は、知らない企業や業界からのオファーにより自身の可能性を拡げることが可能です。当サービスは、オファー型、逆求人型、ダイレクトリクルーティング、スカウト型サービスなどと呼ばれています。

OfferBoxにおける2026年卒業予定学生は234,344名以上が登録。企業側では累計21,462社以上が登録（※1）しています（2025年9月末時点）。

学生向けOfferBox公式サイト

https://offerbox.jp

企業向けOfferBox公式サイト

https://offerbox.jp/company

※1：登録企業数とはこれまで当社アカウントを開設した企業数であり、現時点で利用していない企業を含みます。

会社概要

株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】299名（※単体／2025年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：適性検査eF-1G（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：Tsunagaru就活（https://tsunashu.com）