「ブラインドサッカー地域リーグ2025 in 兵庫」試合スケジュールおよび対戦カードが決定！～11月29日(土) ダイセル播磨光都サッカー場 （兵庫県赤穂郡）で開催～

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下JBFA）は、2025年11月29日（土）に、「ブラインドサッカー地域リーグ2025 in 兵庫」を、ダイセル播磨光都サッカー場 （兵庫県赤穂郡）にて開催します。本節は、「ブラインドサッカー・ロービジョンフットサル地域リーグ2025」の西日本リーグ全2節のうちの2節目で、西日本で活動するブラインドサッカーチーム、大阪ダイバンズ、兵庫サムライスターズ、島根オロチビート浜田、ラッキーストライカーズ福岡の4チームが出場します。

●ブラインドサッカー地域リーグ2025 in 兵庫 大会概要

・主催：NPO法人日本ブラインドサッカー協会

・日程：2025年11月29日（土）

・会場：ダイセル播磨光都サッカー場

（兵庫県赤穂郡上郡町光都３丁目９番３号）

・試合スケジュール（開場時間9:00）

M1 9:30 兵庫サムライスターズ vs ラッキーストライカーズ福岡

M2 11:20 大阪ダイバンズ vs島根オロチビート浜田

M3 13:20 M1敗者 vs M2敗者

M4 15:10 M1勝者 vs M2勝者

・観戦方法：会場での観戦可能、入場無料

・大会HP：https://www.b-soccer.jp/nationalgame/blindsoccerleague

●取材申請方法

大会のご取材を希望される場合は、以下の項目を記入し11月26日（水）正午までにメールにてご申請ください。

１. 氏名：

２. 会社名・部署名：

３. 電話番号：

４. メールアドレス：

５. 掲載媒体・掲載予定：

６. 同行者が居る場合は同行者氏名：

・取材申請先：media@b-soccer.jp

・取材申請締切：11月26日（水）正午

申請受領後、2営業日以内にメールにて取材可否をご連絡いたします。2営業日を経過しても返信が無い場合には、メール不着の可能性がございますので、お電話にてお問い合わせください。