Áö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£¡ÚCHUMS RUNNING¡Û 2025 Fall/Winter ¿·ºî¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢ÅÐ¾ì¡ª
Áö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£
CHUMS Running 2025 Fall/Winter
¿·ºî¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡ª
～ ¿Íµ¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー »°ÄÅ²Èµ®Ìé¤µ¤ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー¤ß¤ã¤³¤µ¤ó
¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤âÈ¯Çä ～
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥¦¥§¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÚ²°Ë§Î´¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCHUMS¡Ê¥Á¥ã¥à¥¹¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡ÈÁö¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¡É¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Úー¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖCHUMS Running¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Úー¥¹¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥ó¥Êー¤Ø¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë»°ÄÅ²Èµ®Ìé¤µ¤ó¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー¤ß¤ã¤³¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¥é¥ó¥Êー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿Íµ¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤ËÄÌ¾ï¤Î¥·ー¥º¥ó¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ø
CHUMS¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢³Ú¤·¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¿Íµ¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦»°ÄÅ²Èµ®Ìé¤µ¤ó¡¢¤ß¤ã¤³¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¥é¥ó¥ÊーÌÜÀþ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯Spring/Summer¤Ç¤ÏCHUMSÀìÌçÅ¹¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÁ´¹ñ¤ÎCHUMS¼è°·Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¦
µÛ¿åÂ®´¥¤äËÉÉ÷¡¦Ùû¿å¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¥Öー¥Óー¥Ðー¥É¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤¢¤½¤Ó¥´¥³¥í¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Áö¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CHUMS RUNNING¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
https://www.chums.jp/topics/running
¢§»°ÄÅ²Èµ®Ìé¤µ¤ó¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë
¢£CHUMS x 3itsuka Running L/S T-shirt ¡¡7,590±ß
¡ÒColor¡ÓWhite, Black, Orange, Blue ¡ÒSize¡ÓS/M/L/XL/XXL/WM/WL
¡ÒQuality¡ÓPolyester 100%
¡Òµ¡Ç½¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÓDRY/UV CUT/REFLECTOR
¡¦µÛ¿åÂ®´¥À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¡£
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï»°ÄÅ²È¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥Öー¥Óー¥Ðー¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¦¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï»°ÄÅ²È¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¤ó～¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¥×¥ê¥ó¥È¡£
¡¦¥é¥°¥é¥ó¥¹¥êー¥Ö¤Ç¸ª¤ÎË¥¤¤ÌÜ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¡¦
¡¦Î©ÂÎÅª¤ÊÂµÀß·×¤ÇÏÓ¤òÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¡£
¡¦Âµ¸ý¤Ë¤Ï¥µ¥à¥Ûー¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢È©´¨¤¤»þ´ü¤Ç¤â¼ê¤Î¹Ã¤Þ¤Ç¥«¥Ðー¡£
¡¦ÏÆ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¸åÊý¤Ë¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç»¤¤ì¤òËÉ¤°¡£
¡¦Âµ¤ÈÇØÌÌ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¥×¥ê¥ó¥È¡£
¢£CHUMS x 3itsuka Running Glove¡¡5,940±ß
¡ÒColor¡Ó Black, Stone, Great Run, Live House ¡ÒSize¡ÓS¡¦M
¡ÒQuality¡ÓPolyester 85% Polyurethane 15%
¡Òµ¡Ç½¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÓSTRETCH/DRY/UV CUT/REFLECTOR
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦»°ÄÅ²Èµ®Ìé¤µ¤ó¤È¶¦Æ±³«È¯
¡¦Î¢µ¯ÌÓ¥È¥ê¥³¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥°¥íー¥Ö¡£
¡¦¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤ÎÀèÃ¼¤Ï»Ø¤ò½Ð¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦Ãæ»Ø¤ÈÌô»Ø¤Ë¤Ï³ê¤ê»ß¤á¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×À¤ò¸þ¾å¡£
¡¦Âµ¸ý¤ÏÏÓ»þ·×¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤è¤¦Ã»¤á¤ËÀß·×¡£
¡¦¿Íº¹¤·»Ø¤Î³°Â¦¤Ë¤Ï¡ÈRUNNING WITH YOUR CHUMS¡É¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¥×¥ê¥ó¥È¡£
¡¦º¸¼ê¤ËCHUMS¥í¥´¡¢±¦¼ê¤Ë»°ÄÅ²È¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¥×¥ê¥ó¥È¡£
¢§¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー¤ß¤ã¤³¤µ¤ó ¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë
¢£CHUMS ¡ß ¤ß¤ã¤³ Running L/S T-shirt ¡¡7,590±ß
¡ÒColor¡ÓWhite, Black, Orange, Blue ¡ÒSize¡ÓS/M/L/XL/XXL/WM/WL
¡ÒQuality¡ÓPolyester 100%
¡Òµ¡Ç½¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÓDRY/UV CUT/REFLECTOR
¡¦µÛ¿åÂ®´¥À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¡£
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥í¥´¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Öー¥Óー¥Ðー¥É¤È¤ß¤ã¤³¤µ¤ó¤¬¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤«¤é´¥ÇÕ¤Þ¤Ç¡×¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÌ¡²èÉ÷¤ËÉÁ¤¤¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡£
¡¦¥é¥°¥é¥ó¥¹¥êー¥Ö¤Ç¸ª¤ÎË¥¤¤ÌÜ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¡£
¡¦Î©ÂÎÅª¤ÊÂµÀß·×¤ÇÏÓ¤òÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥¿ー¥ó¡£
¡¦Âµ¸ý¤Ë¤Ï¥µ¥à¥Ûー¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢È©´¨¤¤»þ´ü¤Ç¤â¼ê¤Î¹Ã¤Þ¤Ç¥«¥Ðー¡£
¡¦ÏÆ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¸åÊý¤Ë¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î»¤¤ì¤òËÉ»ß¡£
¡¦Âµ¤ÈÇØÌÌ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¥×¥ê¥ó¥È¡£
¢£CHUMS¡ß¤ß¤ã¤³ Running Skirt¡¡10,780±ß
¡ÒColor¡ÓBlack, Orange, Blue, Stone, Great Run, Live House ¡ÒSize¡ÓWM/WL
¡ÒQuality¡ÓPolyester 100%
¡Òµ¡Ç½¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ó¤Ï¤Ã¿å/UV CUT/REFLECTOR
¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¤ß¤ã¤³¤µ¤ó¤È¶¦Æ±³«È¯¡£
¡¦ËÉÉ÷À¡¦Ùû¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¦¥È¥ê¥³¥Ã¥È¥¿¥¤¥Ä¤Î2½Å¹½Â¤¤Ç²÷Å¬¤ÊÃåÍÑ´¶¡£
¡¦¥¹¥«ー¥È¤Î¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥¸¥Ã¥ÑーÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¡£
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÏCHUMS¡ß¤ß¤ã¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¥í¥´¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Öー¥Óー¥Õ¥Ã¥È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¥×¥ê¥ó¥È¡£
¡¦¥¤¥ó¥Êー¥¿¥¤¥Ä¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£
¢£»°ÄÅ²Èµ®Ìé¤µ¤ó¡õ¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー¤ß¤ã¤³¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¤ë»Üºö¤òÅ¸³«
¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»°ÄÅ²Èµ®Ìé¤µ¤ó¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー¤Î¤ß¤ã¤³¤µ¤ó¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë·Þ¤¨¡¢2025Ç¯½Õ¤è¤ê¡ÖÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£Î¾Ì¾¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CHUMS¤Ï»°ÄÅ²È¤µ¤ó¡¢¤ß¤ã¤³¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¾ðÊó¡Û
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§CHUMSÄ¾±ÄÅ¹ / CHUMS¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
»°ÄÅ²Èµ®Ìé¤µ¤ó¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー·ó¥¿¥ì¥ó¥È
¹â¹»¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤ò»Ï¤á
ÃÞÇÈÂç³Ø¡¦ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
800m¤È1500mÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë½Ð¾ì¡£
Â´¶È¸å¤âÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢800m½Ð¾ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¡£
¸½ºß¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³ー¥Á·ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢
¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤ó～¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¡£
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー100Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£
»°ÄÅ²Èµ®Ìé ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È(https://3itsuka.com/)¡¡
¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー¤ß¤ã¤³¤µ¤ó
¹ñ¾å³¤¸òÄÌÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Â´¶ÈµÇ°¤Ç½Ð¤¿½é¥Þ¥é¥½¥ó
µþÃ°¸å¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥é¥½¥ó100km¤ò´°Áö¡£
¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁö¤ë¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÄ¹µ÷Î¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥ìー¥¹ÅùÍÍ¡¹¤Ê¼ïÌÜ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤ÏYoutube¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー¤ß¤ã¤³¡×¤òÃæ¿´¤Ë
SNSÅù¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¡¢Âç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏÅù¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¡ÜRUN¡×Êâ¤¤¤¿¤é±ó¤¤¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤â¡¢ÉáÃÊ¤Ï¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤À¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡ª
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¶ì¤·¤¯Áö¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ú¤·¤¤¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤éÁö¤ë¤Î¤À¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤è¡ª
¤ò¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅùÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@myacorun
¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー¤ß¤ã¤³(https://www.youtube.com/channel/UCYRY6PtmHvbEmTY0t8Ax37Q)
¡ü¡ÖCHUMS¡Ê¥Á¥ã¥à¥¹¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥æ¥¿½£¤Î¥³¥í¥é¥ÉÀî¤Ç¥ê¥Ðー¥¬¥¤¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤Ï¡¢¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬Àî¤ØÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤«¤é¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò³«È¯¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢CHUMS¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÈCHUMS Original Retainer¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥Æ¥¤¥Êー¡Ë¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¥æ¥¿½£¥Ï¥ê¥±ー¥ó¤Ë¹©¾ì¤òÀßÎ©¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥Öー¥Óー¥Ðー¥É¤¬ÃÂÀ¸¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤ËÁÏÀß40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ò·Á¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡§¥Öー¥Óー¥Ðー¥É¡ÊBooby Bird¡Ë
¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤«¤éÆî¥á¥¥·¥³¤Î³¤´ßÀþ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡Ø¤«¤Ä¤ªÄ»¡Ù¡£¤È¤Æ¤â¿Í²û¤³¤¯·Ù²ü¿´¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆîÊÆ¤Îµù»Õ¤¿¤Á¤Ë¤Ï
¡Øbobo¡Ê¥Üー¥ÜーÄ»¡Ë¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ã¯¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤é£²ÈÖÌÜ¤Î¥Öー¥Óー¾Þ¤ÈÆ±¤¸Ã±¸ì¤Ç¤¹¡£
CHUMS Japan ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡http://www.chums.jp/
CHUMS Japan ¸ø¼°Instagramhttps://www.instagram.com/chums_japan/
CHUMS Japan ¸ø¼°Xhttps://twitter.com/chumsjapan
CHUMS Japan ¸ø¼°Facebookhttps://www.facebook.com/shop.chums.jp/
CHUMS Japan ¸ø¼°YouTubehttps://www.youtube.com/user/ChumsOfficial¡¡
¡ÖCHUMS(R)︎¡×¡¢¡ÖBOOBY BIRD(R)︎¡×¡¢¡Ö¥Öー¥Óー¥Ðー¥É(R)︎¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥¦¥§¥ë¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼èºà¡¦À½ÉÊ¥êー¥¹¡¦¤´·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥¦¥§¥ë¡¡¹¹ðÀëÅÁÉô¡¡TEL¡§03-6432-9551
ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-12¡¡ÀÄ»³¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ó¥ë7³¬
Ã´Åö¡§ÅÏÉô¡¦ÀÖÄÍ¡¦Ä¹Ã«Éô¡¡MAIL¡§press@chums.jp