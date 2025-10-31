歯科用ボンディング剤＆接着剤の世界市場2025年、グローバル市場規模（トータルエッチング型、セルフエッチング型、ユニバーサル型）・分析レポートを発表
2025年10月31日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「歯科用ボンディング剤＆接着剤の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、歯科用ボンディング剤＆接着剤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
総論
本調査によると、世界の歯科用ボンディング剤＆接着剤市場は2023年において数億ドル規模の市場価値を有しており、2030年までにさらに拡大する見通しです。医療機器全体の市場規模は2023年に約6,030億ドルに達し、今後6年間で年平均5％の成長率が見込まれています。医療支出は世界GDPの約10％を占めており、高齢化の進行、慢性疾患や感染症の増加、新興国市場の拡大により、今後も上昇傾向が続くと予測されています。歯科用ボンディング剤＆接着剤市場は、医療技術の進化、患者の審美意識向上、早期治療需要の増加などを背景に拡大しています。
________________________________________
産業構造と市場概要
本レポートでは、歯科用ボンディング剤＆接着剤産業のバリューチェーン構造、製品種類、用途別市場動向を包括的に分析しています。主な用途は病院および歯科クリニックであり、製品は「総酸処理型」「自己酸処理型」「汎用型」の3種類に分類されます。
総酸処理型は高い接着力を持つ一方で操作工程が多く、自己酸処理型は操作性と臨床効率を重視する用途に適しています。近年では両者の特性を兼ね備えた汎用型が注目されており、使いやすさと信頼性の両立を実現する製品が市場を牽引しています。
________________________________________
地域別動向
地域別では、北米および欧州市場が安定した成長を示しています。これらの地域では政府による医療制度改革、歯科治療の保険適用拡大、そして予防歯科への意識向上が市場を後押ししています。
一方、アジア太平洋地域は最も高い成長を遂げており、特に中国は旺盛な国内需要、政策支援、強固な製造基盤により世界市場をリードしています。日本、韓国、インドなどでも中間所得層の拡大とともに歯科治療への支出が増加しており、技術的に高度な製品の採用が進んでいます。
中南米、中東、アフリカ地域においても、都市化の進展と医療インフラ整備が進むことで今後の潜在的な成長市場と位置づけられています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートでは、市場の全体像を把握するために、マクロおよびミクロの両面から分析が行われています。
マクロ分析としては、市場規模、販売数量、収益、製品タイプ別・用途別の市場シェアが算出されています。また、政策や規制、技術進歩、消費者動向などの外的要因も考慮されています。
ミクロ分析では、企業別の事業戦略、財務状況、製品ポートフォリオ、パートナーシップ動向などを詳細に検証し、各社の競争優位性を明確化しています。さらに、消費者の嗜好や使用傾向、治療現場での評価なども調査され、製品改善や新技術開発の方向性を示唆しています。
________________________________________
主な企業動向
本市場における主要企業として、DMG, GC America, DenMat, KaVo Kerr, Dentsply Sirona, 3M, Kuraray, Ivoclar Vivadent, Cosmedent, Tokuyama Dental, Sun Medical, Kulzer Dental Ltd. （Mitsui Chemicals） などが挙げられます。
