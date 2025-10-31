【 SiTest Engage 導入事例 】“伝わるウェブ接客” を実現する動画活用術──ウェブ接客の新しいかたち
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が提供する次世代エンゲージメントプラットフォーム「 SiTest Engage（サイテスト エンゲージ）」は株式会社パセリ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木 悠祠觔）に同ツールを提供し、2025年10月31日（金） に導入事例を公開いたしました。
事例紹介はこちらをご覧ください。
https://sitest.jp/blog/casestudy/?p=33140
株式会社パセリ様が運営する「 BrushUP学び 」は、全国の資格・講座情報を掲載し、学びたい人とスクールをつなぐ資格情報サイトです。
介護・医療・ビジネスなど多岐にわたる分野の講座を紹介し、資料請求を通じて受講希望者の学びを支援しています。
資格取得を目指す方が安心して講座を選べるよう、ウェブ上での情報発信とサポート体制を充実させています。
今回は、 SiTest Engage 導入の背景や導入によってどのような改善があったのか、そして今後どのように活用していこうとお考えなのかについて、担当の脇様にお話を伺いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333182&id=bodyimage1】
株式会社パセリ 脇 様
■ 訴求力はあるのに届かない。課題は “わかりやすさ” にあった
－SiTest Engage の動画ウィジェットを活用した「動画接客」を取り入れる前、どのような課題を感じていましたか？
脇 様 キャッシュバックキャンペーンは訴求力があるものの、テキストだけでは特典内容や応募条件が十分に伝わらず、ユーザーが理解しきれないまま離脱してしまうケースが見られました。
その結果、キャンペーン参加率の伸び悩みが課題となっていました。
■“見るだけで伝わる” 動画接客で、ユーザーの安心感が向上
－ SiTest Engage の動画ウィジェットを設置してみて、従来のウェブ接客（テキストやパンフレット中心）と比べて感じた違いや印象を教えてください。
脇 様 SiTest Engage の動画ポップアップを導入したことで、特典や応募方法を直感的に伝えられるようになり、ユーザーが安心して参加できるようになりました。
従来のテキストや静的なウェブ接客では伝えきれなかった情報を補完でき、設置もスムーズで効果を実感しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333182&id=bodyimage2】
■“わかりやすさ” が行動を後押し。動画接客で参加率アップを実現
－ SiTest Engage の動画ウィジェットを設置してみて、従来のウェブ接客（テキストやパンフレット中心）と比べて感じた違いや印象を教えてください。
脇 様 SiTest Engage の動画ポップアップを導入したことで、特典や応募方法を直感的に伝えられるようになり、ユーザーが安心して参加できるようになりました。
従来のテキストや静的なウェブ接客では伝えきれなかった情報を補完でき、設置もスムーズで効果を実感しています。
■“伝わる動画接客” をきっかけに。次の活用ステージへ
－ 今後、介護職員研修や資格取得サポートにおける「動画接客」や「ウェブ接客」をどのように広げていきたいと考えていますか？
脇 様 今後は今回のキャンペーン施策にとどまらず、自社キャラクターの「ニュートン」も活用し、他のプロモーションや企画にも動画ポップアップを展開していきたいと考えています。
事例紹介はこちらをご覧ください。
https://sitest.jp/blog/casestudy/?p=33140
株式会社パセリ様が運営する「 BrushUP学び 」は、全国の資格・講座情報を掲載し、学びたい人とスクールをつなぐ資格情報サイトです。
介護・医療・ビジネスなど多岐にわたる分野の講座を紹介し、資料請求を通じて受講希望者の学びを支援しています。
資格取得を目指す方が安心して講座を選べるよう、ウェブ上での情報発信とサポート体制を充実させています。
今回は、 SiTest Engage 導入の背景や導入によってどのような改善があったのか、そして今後どのように活用していこうとお考えなのかについて、担当の脇様にお話を伺いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333182&id=bodyimage1】
株式会社パセリ 脇 様
■ 訴求力はあるのに届かない。課題は “わかりやすさ” にあった
－SiTest Engage の動画ウィジェットを活用した「動画接客」を取り入れる前、どのような課題を感じていましたか？
脇 様 キャッシュバックキャンペーンは訴求力があるものの、テキストだけでは特典内容や応募条件が十分に伝わらず、ユーザーが理解しきれないまま離脱してしまうケースが見られました。
その結果、キャンペーン参加率の伸び悩みが課題となっていました。
■“見るだけで伝わる” 動画接客で、ユーザーの安心感が向上
－ SiTest Engage の動画ウィジェットを設置してみて、従来のウェブ接客（テキストやパンフレット中心）と比べて感じた違いや印象を教えてください。
脇 様 SiTest Engage の動画ポップアップを導入したことで、特典や応募方法を直感的に伝えられるようになり、ユーザーが安心して参加できるようになりました。
従来のテキストや静的なウェブ接客では伝えきれなかった情報を補完でき、設置もスムーズで効果を実感しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333182&id=bodyimage2】
■“わかりやすさ” が行動を後押し。動画接客で参加率アップを実現
－ SiTest Engage の動画ウィジェットを設置してみて、従来のウェブ接客（テキストやパンフレット中心）と比べて感じた違いや印象を教えてください。
脇 様 SiTest Engage の動画ポップアップを導入したことで、特典や応募方法を直感的に伝えられるようになり、ユーザーが安心して参加できるようになりました。
従来のテキストや静的なウェブ接客では伝えきれなかった情報を補完でき、設置もスムーズで効果を実感しています。
■“伝わる動画接客” をきっかけに。次の活用ステージへ
－ 今後、介護職員研修や資格取得サポートにおける「動画接客」や「ウェブ接客」をどのように広げていきたいと考えていますか？
脇 様 今後は今回のキャンペーン施策にとどまらず、自社キャラクターの「ニュートン」も活用し、他のプロモーションや企画にも動画ポップアップを展開していきたいと考えています。