「象印食堂 梅田店」 2026年2月オープン！

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社では、全国3店舗目として、大阪・梅田のBREEZE BREEZE（ブリーゼブリーゼ）5階に、「象印食堂 梅田店」を2026年2月に常設で出店いたします。

本店舗では「おいしいごはんが、ここにある。」をコンセプトに、常設のごはんレストランとして、当社の高級炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊き上げたごはんと、「和」をテーマにした家庭料理を提供いたします。

「象印食堂 梅田店」イメージ ※デザインは変更になる場合がございます。

店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6490/table/251_1_737d90d20bb27807587d6e2a127a569e.jpg?v=202510311059 ]

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。今後変更になる可能性がございます。

出店に至った経緯

当社では、2018年10月に「おいしいごはんが、ここにある。」をコンセプトにした常設のごはんレストラン「象印食堂 本店」（大阪市中央区・なんばスカイオ6階）、2023年2月に「象印食堂 東京店」をオープンしました。

当社の最上位モデルである圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊いたごはんを提供するという炊飯ジャーメーカーならではのコンセプトがお客様からご好評をいただいており、オープンから約7年で来店客数累計約67万人※1を突破しました。

今後もごはんの本当のおいしさをひとりでも多くの方に届けるため、大阪キタエリアでは初。関西地域では2店舗目となる「象印食堂 梅田店」をOPENすることにいたしました。日々の食事や大切な方との会食、自分へのご褒美としてご利用いただければと思います。

※1 2018年10月17日オープン～2025年9月30日までの象印食堂大阪本店・東京店の累計

象印が手掛ける飲食事業について

「おいしいごはんが、ここにある。」をコンセプトに、当社「炎舞炊き」で炊き上げたこだわりのごはんを提供する店舗を運営しています。ごはんが主役のレストラン、お弁当・おにぎり専門店を通して、おいしいごはんの感動体験をお届けしています。

「象印食堂」（大阪本店：大阪・なんば、東京店：東京・丸の内、梅田店：大阪・梅田）

ごはんレストランとして、「炎舞炊き」で炊き上げたごはんと、ごはんとの相性を追求した旬の食材を使ったおかずを提供しています。日本人の主食である「米（ごはん）」にフォーカスした和食ダイニングです。

2018年10月OPEN「象印食堂 大阪本店」2023年2月OPEN「象印食堂 東京店」2026年2月OPEN予定「象印食堂 梅田店」「象印銀白弁当」（新大阪駅）

ごはん本来のおいしさをもっとたくさんの方に知っていただきたい、おいしいごはんをもっと手軽に食べていただきたい、そんな想いのもと立ち上げた“ごはんが主役”のお弁当専門店。みずみずしくほどよい甘みを感じるこだわりのごはんを炊き上げます。

2021年3月OPEN「象印銀白弁当」「象印銀白おにぎり」（阪神梅田本店・京橋店）

“炊き方極めた、おにぎりです。”をコンセプトにしたおにぎり専門店。おにぎり専用に開発された独自の炊き方で「ごはん一粒一粒のもっちり感と、おにぎりにした時のふんわり感との両立」を実現。もっちり甘いごはんが口の中でほどよくほぐれていきます。

2022年4月OPEN「象印銀白おにぎり 阪神梅田本店」2025年9月OPEN「象印銀白おにぎり 京橋店」