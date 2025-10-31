GIGABYTE、Ryzen 7 260とGeForce RTX 50シリーズを搭載した大画面18.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A18」2モデルを発売
2025年10月31日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、AMDの最新ノートPC用プロセッサであるAMD Ryzen 7 260と、NVIDIAの最新GPUであるNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載し、18.0型の大画面液晶ディスプレイを採用したAIゲーミングノートPC「GAMING A18シリーズ」2モデルをGIGABYTEノートPC取扱店を通して11月1日より販売を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333062&id=bodyimage1】
今回発売するGAMING A18シリーズは、ノートPC用プロセッサとして8コア/16スレッド動作のRyzen 7 260プロセッサ（ベースクロック3.8GHz、最大ブーストクロック5.1GHz）を採用しています。Ryzen AI 7 260は、CPU部にはTSMCの4nm FinFETプロセスで製造された8つのZen 4コア、GPU部にはRDNA 3.5アーキテクチャを採用した12コアのAMD Radeon 780Mをそれぞれ搭載。さらに最大16 TOPSのAI性能を実現するXDNA 2アーキテクチャのNPU（Neural Processing Unit）を統合し、CPUとGPU性能併せて最大38 TOPSのAI性能を発揮します。
加えて、ディスクリートGPUとして、AI性能を大幅に強化するとともに3Dグラフィックス処理にもAIを活用することで高速化を果たした、最新Blackwellアーキテクチャ採用のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズLaptop GPUを搭載しています。上位モデルの「GAMING A18 3WHK3JPC94JP」は、4608基のCUDAコアと8GBのGDDR7メモリを装備し、最大798 AI TOPSのAI性能を実現するNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載。下位モデルの「GAMING A18 3VHK3JPC94JP」は、3328基のCUDAコアと8GBのGDDR7メモリを装備し、最大572 AI TOPSのAI性能を実現するNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載しています。また、ディスクリートGPUの性能をフルに引き出せるようにするMUXスイッチテクノロジーも搭載しており、より応答性にすぐれたゲームプレイができるようになります。
ディスプレイには、リフレッシュレート165Hz、応答速度3ms、輝度300nitの18.0型WQXGA液晶パネル（画面解像度2560×1600ピクセル、アスペクト比16:10）を採用しました。本パネルは、100％ DCI-P3の広色域カバー率を達成しています。四辺をスリムベゼル化し、画面対ボディ比は90％を実現しました。ディスプレイは180度まで開閉可能となっており、会議や旅行などさまざまなシーンにフィットします。
GIGABYTE独自の冷却技術WINDFORCEとして、74枚ブレードの薄型ファンをデュアルで搭載し、さらに2つの吸気、4つの排気エアチャネルを立体的に配置することで冷却効率を高めた3D VortXなどの新技術を採用しました。また、AIクーリング機能により、負荷が低いときは0dBの静音環境を実現します。ネットワーク機能としては、1Gbps有線接続を実現するギガビットLANチップを搭載するとともに、Intel WirelessモジュールによるWi-Fi 6E無線接続に対応し、安定したネットワーク接続を支援します。キーボードには、しっかりした打鍵フィードバックのある静音仕様の単色RGBバックライトキーボード（英語配列）を採用しています。サウンド機能としては、Dolbyの最新3D空間オーディオ技術Dolby Atmosに対応し、没入感にすぐれたサラウンドオーディオ体験を実現します。また、USB PD 3.0充電をサポートし、旅行や出張などの際の持ち運びにとても便利な製品となっています。USB PD 3.0充電を使えば、約30分でバッテリーを50％の状態まで急速充電することが可能です。
