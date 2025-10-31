スマートフォンでサンリオキャラクターズを撮影する瞬間を切り取った、「サンリオキャラクターズ ふいうちキュートショットキーホルダー」が全国のカプセルトイ自販機にて、2025年10月中旬より販売中！

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ふいうちキュートショットキーホルダー」(全7種／1回300円・税込)を2025年10月中旬より、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中です。



■「サンリオキャラクターズ ふいうちキュートショットキーホルダー」(全7種)について

スマートフォンでサンリオキャラクターたちを不意打ちに撮影する瞬間を切り取ったデザインで、それぞれキャラクターたちの日常が楽しめるキーホルダーが登場します。シャッターボタンはハートのデザイン、サムネイルには一つ前に撮影したさまざまなキャラクターの写真がいます。背面はベビーピンクのスマートフォンケースで、細部までこだわったデザインです。


声をかけられて振り返ったような瞬間の「マイメロディ」や、電車に乗った3にんがリラックスしたような姿の「シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ」のほか、「ハローキティ」「クロミ」「リトルツインスターズ」「ザ ボードビルデュオ」の全7種がラインアップ。


耐久性のある丈夫なアクリル素材に、取り外しが簡単なゴールドのナスカンキーホルダーの仕様は、バッグやポーチなどに付けても落ちづらく、安心してお出かけが可能です。



■商品詳細

ハローキティ

マイメロディ


クロミ

リトルツインスターズ


シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ

ハンギョドン


ザ ボードビルデュオ

裏面デザイン


商品名　：サンリオキャラクターズ ふいうちキュートショットキーホルダー


発売日　：2025年10月中旬より順次


価格　　：1回300円(税込)


対象年齢：15歳以上


サイズ　：約Ｗ35×Ｈ60×D3mm


素材　　：アクリル・亜鉛合金・鉄


取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー



(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250



