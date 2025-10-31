民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXグループメンバー大塚陽がオーストラリアのシドニーで開催された「国際宇宙会議2025」で「故郷・菰野町を「宇宙のまち」に変える地域活性化プロジェクトの実施」の論文を発表
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））は、2025年9月29日から10月3日にオーストラリアの都市シドニーにある「シドニー国際会議場（ICC）」で開催された世界最大の宇宙業界の国際会議、第76回国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXのグループメンバーでオンライン学習塾SKIP代表および行政書士の大塚陽が著者およびスピーカーとなり、「故郷・菰野町を「宇宙のまち」に変える地域活性化プロジェクトの実施」についての論文を発表しました。
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文11本目】
■発表日：2025年10月3日（金）
■論文タイトル：
IMPLEMENTING A RURAL REVITALIZATION PROJECT TO TURN MY HOMETOWN, KOMONO TOWN, INTO A 'SPACE TOWN'
（故郷・菰野町を「宇宙のまち」に変える地域活性化プロジェクトの実施）
■著者（所属）：大塚陽（SKIP代表・宇宙国際行政書士）
■共著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■アブストラクト（日本語版）
日本では、都市部への人口集中と少子高齢化により地方が衰退するという問題が生じています。地方の人口減少に伴い、そこに住む人々も活力を失ってきています。
そこで、このような問題を解決するため、私の故郷である菰野町を「宇宙の町」にすることにより、地域を活性化する宇宙プロジェクトを計画しました。その計画内容について、２０２３年の論文で発表しました。
その計画に基づき、昨年2024年2月に、故郷のすべての小学校・中学校で民間宇宙飛行士の講演会を開催して、子ども達に夢を与えるプログラムを実施しました。
また、2024年8月に、故郷の子ども達と保護者に、最先端の宇宙開発に触れてもらうため、インド人の宇宙開発研究者を招待して、宇宙について学び交流できるイベントを開催しました。
今年2025年は、インド、フィンランド、中国、南米の宇宙関係者と共同して、各国の人々とオンラインで宇宙について学び、交流できるイベントも開催する予定です。これにより、温泉の観光地である故郷の町に興味を持ってもらい、海外からの観光客を呼び込みます。
また、地方の人口の半数近くは高齢者です。人口減少により増加している空き家を利用して、子供だけでなく高齢者を対象に民間宇宙教育を行います。同時に、高齢者を対象にした地元メディアと協力して、宇宙教育番組を発信していきます。
高齢者が、宇宙旅行という目標を持つことで生きがいを見つけることができます。また、空き家を有効活用できるため地方活性化につながります。
本論文では、私の故郷の菰野町を、「宇宙の町」にすることで、地方を活性化するためのプロジェクトの実践と効果、課題点について、検証結果を報告します。
