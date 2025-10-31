全国１位の製造業の事業所密度を誇る東大阪でオープンファクトリー開催 今年は「音」をテーマに、普段は閉ざされた工場や職人の技を感じる体験を OGKでは工場体験、アイデアコンテスト、廃材アート展示など
自転車用チャイルドシート国内シェアトップのオージーケー技研株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：木村 泰治）は、11月14・15日に開催される東大阪の町工場など約50カ所を巡るオープンファクトリー「こーばへ行こう！」（東エリア）に参加します。今年は「音」をテーマに、普段は公開していない工場見学や組立体験、理想のチャイルドシートアイデアコンテスト、町工場の廃材を活用したアート展示などを実施します。東大阪のものづくり企業と連携し、地域活性化や地域住民とのより良い関係づくりを目指します。
大阪・関西万博にも出展。昨年は10,000人以上が来場した「こーばへ行こう！」
普段は閉ざされている東大阪の企業や工場を、モノづくりと人の交流が生まれる新たな場として開放する、地域巡回型イベントです。2018年より開始し、2024年には50社以上が参加・賛同し、10,000人以上の来場者が集まるイベントとなりました。当社には2日間で250人以上が来場し、製造現場の見学が好評でした。今年は、全国１位の製造業の事業所密度を誇る日本屈指のモノづくりのまち・東大阪の魅力を伝える企画展で、9月に大阪・関西万博にも出展し注目を集めました。今後も地域の企業同士の連携を深め、東大阪を盛り上げていきたいと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333002&id=bodyimage1】
安心のひみつ「ぎゅっかちっぴたっ」で家族を守るOGKの"中の人”
当社の今年のテーマは、安心のひみつ「ぎゅっかちっぴたっ」で家族を守るOGKの“中の人”です。普段は公開していない工場で、職人の手作業でひとつひとつの製品が完成するまでの様子の見学や、想像力を働かせパズル感覚で成形機から製品を取り出すための治具作りや、組立体験などができます。今年は初めて「理想の自転車用チャイルドシート」をテーマにアイデアコンテストも実施します。町工場内の廃材を活用したアート展示、OGKの製品づくりに関わる「社員」を見つけるスタンプラリー、製品が入った段ボールで作った巨大迷路など、家族で楽しめるよう企画しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333002&id=bodyimage2】
■オープンファクトリー「こーばへ行こう！」 https://ko-ba.jp/
今年のテーマは、【モノづくりの音が聞こえる町、東大阪】。
「音の向こうに、職人技。コーバノオト♪見にこぅへん?」を合言葉に、工場から聞こえる音の向こうで何が作られているのか、その技術や職人の技を五感で感じてもらいます。
＜開催概要＞
日程：西エリア11月7日（金）・8日（土）
東エリア11月14日（金）・15日（土）
時間：10時～16時
場所：東大阪の町工場など約50カ所
※こーばへ行こう！への入場にお申し込みは不要ですが、ワークショップやガイドツアーなどのコンテンツは、工場ごとに別途お申し込みが必要な場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333002&id=bodyimage3】
＜オージーケー技研 参加概要＞ https://ogk.co.jp/topics/37598
日時：東エリア 11月14日（金）・15日（土）10時～16時
場所：オージーケー技研 水走工場（大阪府東大阪市水走2丁目9-53）
最寄り駅：近鉄吉田駅から徒歩10分
テーマ：安心のひみつ「ぎゅっかちっぴたっ」で家族を守るOGKの"中の人”
