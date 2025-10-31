高性能断熱ソリューションの需要が高まる中、世界の真空断熱パネル市場は2033年までに138億米ドルを超えると予測
世界の真空断熱パネル（VIP）市場は、2024年の95億米ドルから2033年には138億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）4.2%で拡大すると見込まれています。この成長は、建設、冷蔵、物流、家電など、多様な業界における省エネ・省スペース断熱材の需要増加に牽引されています。
省エネソリューションへの需要拡大が市場成長を牽引
持続可能性が世界的な戦略的課題となる中、優れた断熱性能と超薄型プロファイルを持つ真空断熱パネルが、産業界で急速に採用されています。ポリウレタンフォームやグラスファイバーなどの従来の断熱材とは異なり、VIPは最大10倍の耐熱性を備えているため、断熱性を損なうことができない限られたスペースの用途に最適です。
建物や家電製品の二酸化炭素排出量削減とエネルギー効率向上に向けた世界的な取り組みにより、VIPの採用が加速しています。特にコールドチェーン物流、グリーンビルディング、高効率冷蔵庫の分野では、耐久性、軽量構造、低熱伝導性といった特長から、VIPパネルは広く受け入れられつつあります。
建設とコールドチェーン物流は依然として主要な用途分野
建築・建設分野では、住宅・商業施設のプロジェクトにおいて、特にスペースが限られた都市部において、壁断熱、屋根断熱、床断熱にVIPが活用されています。LEEDやBREEAMといったグリーンビルディング認証の影響力が高まるにつれ、建設会社はエネルギー効率を向上させ、運用コストを削減する高性能材料を選択しています。
一方、コールドチェーンと冷蔵分野は急速に用途を拡大しています。VIPは、冷却性能を損なうことなく、冷蔵輸送コンテナや医薬品冷蔵ユニットの断熱層を薄くすることを可能にします。特にCOVID-19後の温度に敏感な医薬品やワクチンの需要が高まる中、この分野は市場全体の成長に大きく貢献すると予想されています。
アジア太平洋地域が世界の真空断熱パネル市場をリード
アジア太平洋地域は現在、世界の真空断熱パネル市場を牽引しており、2033年までその地位を維持すると予想されています。中国、日本、韓国などの国々における急速な都市化、建設活動の活発化、そして高効率家電製品の需要増加が、この地域の成長を牽引しています。さらに、省エネとグリーンビルディングを促進する政府のインセンティブも重要な役割を果たしています。
北米とヨーロッパも、厳格な建築エネルギー基準、老朽インフラの改修活動、そして家電製品製造部門からの旺盛な需要に牽引され、市場の成長に大きく貢献しています。
製品イノベーションを推進する技術革新
コア材（シリカ、グラスファイバー、ポリウレタンなど）とバリアフィルムの近年の進歩により、VIP（真空断熱パネル）の性能、耐久性、そして価格が向上しています。メーカーはまた、建築や自動車の断熱材における複雑な形状に対応するため、カスタム形状のパネルの開発も進めています。VIP設計へのナノテクノロジーの統合は、超薄型で超高効率な断熱システムの新たな領域を切り開くと期待されています。
真空断熱パネル市場における主要企業
● Avery Dennison Corporation
● Evonik Industries AG
● Microtherm Sentronic GmbH
● Kingspan Insulation LLC
