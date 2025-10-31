お陰様で26周年。BODYMAKER「大創業祭」 11月1日（土）より直販サイト・店舗とも同時開催！ 半額目玉商品満載の感謝還元スペシャルセールがスタート！
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
BODYMAKERは、お陰様で2025年11月11日（火）をもちまして創業26周年を迎えます。
創業以来大変お世話になっているお客様のおかげだと従業員一同深く感謝を申し上げます。BODYMAKERは1999年の創業当初よりトレーニング・格闘技用品の総合メーカーとして多くの格闘家・トレーニーの方にご愛顧いただいております。今年も創業26周年を記念し、お客様への感謝の想いを込めてスペシャルなセール「大創業祭」を11月1日（土）より12月末日まで直販サイト・直営店舗（11月30日（日）まで）とも同時開催いたします。目玉商品を一部紹介すると 秋冬の定番ＢＭ・ＷＡＲＭ ＧＥＡＲロングスリーブ、ロングパンツ各種が\3,300→\990の70％OFF。ｂｍｔｗ ターポリンジムユースバッグ\9,990→\4,990の半額。風を防ぎ、熱を循環するＢＭ ＨＥＡＴ ＧＥＡＲロングスリーブ、ロングパンツ各種が\2,990→1,990の\1,000引きなど、これから必須のアイテムが満載。なお、2025年11月4日（火）には、同タイトルのDMを発行。こちらも見逃せない。ぜひ この機会にご利用ください。
創業26周年「大創業祭」開催期間
直販サイト（期間：11月1日（土）11時～12月末日まで）
https://www.bodymaker.jp/shop/e/efounding/
直営店舗（期間：11月1日（土）～11月30日（日）まで）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332994&id=bodyimage1】
2025年11月4日（火）に発行されるDM
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332994&id=bodyimage2】
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
